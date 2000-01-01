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Nekonečné písečné pláže, nostalgická mola, proutěné plážové koše i vůně čerstvých ryb. Německé pobřeží Baltu v Meklenbursku-Předním Pomořansku nabízí překvapivě pestrou alternativu k jihu Evropy – od elegantních lázní přes historický parní vlak až po romantické přístavy s atmosférou starých časů.
Autor: ČTK
Pobřeží Baltského moře v německém Meklenbursku-Předním Pomořansku představuje pro turisty ideální alternativu ke klasickým jihoevropským destinacím.
Autor: Profimedia.cz
Region láká na nekonečné písečné pláže lemované dunami se vzácnou trávou Ammophila arenaria, jejíž hluboké kořeny zpevňují pobřeží proti zimním bouřím.
Autor: ČTK
Kolorit severoněmeckého stylu dotvářejí ikonická dřevěná mola Seebrücke čnící hluboko do moře, kotvící rybářské lodě nabízející vyhlášené housky s nakládaným sleděm a futuristické věže dobrovolných plavčíků organizace DLRG.
Autor: ČTK
Symbolem absolutního komfortu jsou pak všudypřítomné plážové koše Strandkorb – speciální proutěná křesla s polohovatelnou stříškou, která v tomto regionu vynalezli už v roce 1882 a dodnes slouží jako dokonalá zábrana proti mořskému větru.
Autor: ČTK
Turisté míří také do malebného Reriku, který je unikátní svou polohou na úzké šíji mezi divokými vlnami Baltu a klidnou zátokou Salzhaff.
Autor: Profimedia.cz
Milovníci architektury a živější atmosféry míří do Kühlungsbornu, jenž se pyšní nejdelší plážovou promenádou v celém Německu.
Autor: Profimedia.cz
Oblíbeným cílem je také sousední luxusní Heiligendamm, přezdívaný „Bílé město u moře“, které drží titul nejstarších mořských lázní v Evropě.
Autor: Profimedia.cz
Skvělým tipem na výlet, pokud zrovna zaleze slunce, je jízda historickým parním vlakem Molli, který tato letoviska propojuje a v některých pasážích supí těsně kolem venkovních kaváren.
Autor: Profimedia.cz
Historický parní vlak Molli propojuje letoviska německého pobřeží Baltu v Meklenbursku-Předním Pomořansku.
Autor: Profimedia.cz
Pomyslné srdce regionu pak bije v přístavním Warnemünde se 120 let starým majákem, kde lze z pláže sledovat monumentální zaoceánské lodě, což z této oblasti činí perfektní místo pro relaxaci i nezapomenutelné fotografické úlovky.
Autor: Profimedia.cz