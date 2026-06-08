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Balt jako nová riviéra. Německé pobřeží láká na dlouhé pláže i kus nostalgie

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  8:30
Nekonečné písečné pláže, nostalgická mola, proutěné plážové koše i vůně čerstvých ryb. Německé pobřeží Baltu v Meklenbursku-Předním Pomořansku nabízí překvapivě pestrou alternativu k jihu Evropy – od elegantních lázní přes historický parní vlak až po romantické přístavy s atmosférou starých časů.
Nekonečné písečné pláže, nostalgická mola, proutěné plážové koše i vůně... Pobřeží Baltského moře v německém Meklenbursku-Předním Pomořansku představuje... Region láká na nekonečné písečné pláže lemované dunami se vzácnou trávou... Kolorit severoněmeckého stylu dotvářejí ikonická dřevěná mola Seebrücke čnící... Symbolem absolutního komfortu jsou pak všudypřítomné plážové koše Strandkorb –... Mezi nejoblíbenější prázdninová letoviska patří poklidný Boltenhagen. Turisté míří také do malebného Reriku, který je unikátní svou polohou na úzké... Milovníci architektury a živější atmosféry míří do Kühlungsbornu, jenž se pyšní... Oblíbeným cílem je také sousední luxusní Heiligendamm, přezdívaný „Bílé město u... Skvělým tipem na výlet, pokud zrovna zaleze slunce, je jízda historickým parním... Historický parní vlak Molli propojuje letoviska německého pobřeží Baltu v... Pomyslné srdce regionu pak bije v přístavním Warnemünde se 120 let starým...

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