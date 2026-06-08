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V ráji naháčů. Nadchnout může i moře na severu, nejlepší hledejte na Rujáně
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V ráji naháčů. Nadchnout může i moře na severu, nejlepší hledejte na Rujáně
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Myslíte si, že byste dnes zvládli zeměpis ze základní školy na jedničku? Vyzkoušejte si velký kvíz plný otázek o Česku, světě, mapách, sopkách, vesmíru, národních parcích i krasových jeskyních....
Myslíte si, že nejvyšší vrcholy českých pohoří už vás nemohou ničím překvapit? Možná se mýlíte. Nejvyšší hory České republiky totiž provázejí příběhy o ztracených rozhlednách či sporných pramenech...
Stálé obyvatele tu spočítáte na prstech, okolo nic jiného než divoké pustiny nebývá. Osady na ostrovech a ztracené v horách právě tím lákají. Turisté sem chodí hledat klid, nerušeně tiché rozjímání....
Nechrlí jen lávu a popel. Nejnebezpečnější sopky světa dokážou rozpoutat bahenní laviny, pyroklastické bouře i katastrofy, které by během několika minut ohrozily miliony lidí. Stratovulkány od Vesuvu...
Tichomořské ostrovy provází pověst ráje na zemi a my jsme tomu mohli během cesty kolem světa jen přisvědčit. Na ostrovech Rarotonga a Tahiti nás provázely až kýčovité – přece však reálné – scenérie i...
Největší solná pláň světa Salar de Uyuni v Bolívii patří přesně mezi ta místa, o kterých pochybujete, jestli se vůbec nacházejí na naší planetě. Rozprostírá se na ploše přes deset tisíc kilometrů...
O letošním srpnu se Evropa dočká nevšedního úkazu – zatmění Slunce, které si však v Česku nevychutnáme tolik jako v jiných zemích. Takzvaný pás totality naše území mine a vidět tak bude jen částečné...
Odlet na dovolenou nemusí být stresující. Stačí se připravit ještě před cestou na letiště a vyhnete se zbytečným komplikacím i čekání. Letiště Praha přináší pět jednoduchých tipů, které vám pomohou...
Polské řeky sice nejsou pro české vodáky úplnou neznámou, nicméně prostoru pro objevování s pádlem v ruce nabízí země našich severních sousedů stále přehršel. My vám představíme jeden...
Nekonečné písečné pláže, nostalgická mola, proutěné plážové koše i vůně čerstvých ryb. Německé pobřeží Baltu v Meklenbursku-Předním Pomořansku nabízí překvapivě pestrou alternativu k jihu Evropy – od...
Historický fotbalový svátek klepe na dveře a česká reprezentace se v rámci světového šampionátu představí na třech ikonických stadionech. Fanoušky čeká nezapomenutelná jízda od supermoderních...
Myslíte si, že nejvyšší vrcholy českých pohoří už vás nemohou ničím překvapit? Možná se mýlíte. Nejvyšší hory České republiky totiž provázejí příběhy o ztracených rozhlednách či sporných pramenech...
Máte rádi přírodní úkazy, které se vymykají všemu, co planetě Zemi považujeme za běžné? Pak je toto místo přesně pro vás. V Austrálii existuje jezero, které je růžové jako jahodový milkshake....
Tichomořské ostrovy provází pověst ráje na zemi a my jsme tomu mohli během cesty kolem světa jen přisvědčit. Na ostrovech Rarotonga a Tahiti nás provázely až kýčovité – přece však reálné – scenérie i...
Roman a Lubomír jdou čtyři roky z Bali do Frenštátu a na závěr obejdou Česko. Reportér magazínu Víkend DNES se s nimi setkal v rakouském Oberneukirchenu, kde v opuštěném skladu přespali poslední noc...
Červené Janovice, okres Kutná Hora
10 000 Kč/měsíc
Strmé horské svahy, hluboká údolí a desítky vodopádů padajících z norských skal. Flåmsbana nabízí během necelé hodiny jednu z nejmalebnějších železničních cest Evropy, při níž vlak překoná téměř...
Teplé (někdy až příliš) počasí je tu a k němu se hodí i orosený půllitr zlatavého tekutého chleba. Nabízíme tipy na deset minipivovarů po celém Česku, které se v Jarní ceně českých sládků umístily na...