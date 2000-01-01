Zapomeňte studené bagety na nádraží, kávu z kelímku, která se nedá pít, i mačkání ve druhé třídě. Evropou projel vlak, který připomíná zlatou éru legendárního Orient Expressu. A kolik takový výlet stojí? V přepočtu klidně přes půl milionu korun.
Souprava Balkan Explorer nabízí dvanáctidenní cestu z Benátek v Itálii až do Istanbulu v Turecku a během jízdy projíždí sedmi zeměmi Balkánu.
Elegantní Balkan Explorer společnosti Golden Eagle Luxury Trains patří mezi nejdražší železniční zážitky v Evropě a 12. května projížděl také Sarajevem v Bosně a Hercegovině, kde se okamžitě stal středem pozornosti.
Stylové soukromé apartmány, restaurace, bary a interiér jako vystřižený z románu od Agathy Christie působí spíš jako pětihvězdičkový hotel na kolejích než běžný dopravní prostředek.
Každé kupé je vybaveno vlastní koupelnou. K dispozici je kromě sprchy také vyhřívaný věšák na ručníky, řada toaletních potřeb a župan.
Kabiny disponují také individuálně nastavitelnou klimatizací, lampičkami na čtení, elektrickými zásuvkami a trezorem.
Ve vlaku je pak cestujícím k dispozici čerstvě připravované jídlo a alkoholické i nealkoholické nápoje.
Každý večer během luxusní večeře personál přemění kupé na ložnici s pohodlnými postelemi.
Dvanáctidenní trasa vlaku vede přes některá z nejslavnějších měst jihovýchodní Evropy. Cestující zastavují kromě Sarajeva například v italském Terstu, chorvatské Pule či Rijece či v Mostaru v Bosně a Hercegovině, kde mají čas projít historické památky, ochutnat místní kuchyni a nasát atmosféru starého Balkánu.
Cesta dále pokračuje přes hlavní město Srbska Bělehrad, bulharské metropole Sofia či Plovdiv.
Zatímco běžní turisté často řeší, jestli jim vyjde rozpočet na druhou kávu, pasažéři Balkan Exploreru popíjejí šampaňské a sledují krajinu z luxusních salonků.
Nejlevnější balíček v dvoulůžkovém kupé ve třídě Deluxe vyjde cestující na 21 100 eur, tedy zhruba půl milionu korun.
Zarezervovat si však můžete také jednolůžkové kupé ve třídě Superior Deluxe, kde se částka vyšplhá i na 45 400 eur (tedy 1,1 milionu korun).
Společnost již představila také ceník pro příští rok, nejlevnější varianta vyjde na 23 600 eur (570 tisíc korun), nejdražší pak na 51 200 eur (1,24 milionu korun). Zaplatit je možné v eurech či v amerických dolarech
Cena zahrnuje kromě samotné cesty také ubytování v počáteční a cílové destinaci, tedy v Benátkách a Istanbulu, a prohlídky nejzajímavějších památek. Každému z cestujících je také po ruce osobní sluha, který plní jeho přání. Na snímku zázemí personálu.
Zatímco většina lidí bere vlak jen jako způsob dopravy, Balkan Explorer proměňuje cestu v zážitek, který připomíná dobu elegance, pomalého cestování a noblesy. Za cenu luxusního auta nabídne dvanáct dní mezi Benátkami a Istanbulem, během nichž se Balkán míhá za okny jako filmová kulisa.
