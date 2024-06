Turistické pasti a hromady odpadků. Bali už dávno není exotickým rájem

Ostrov s panensky čistou přírodou, majestátními horami a dechberoucími vodopády. Drahokam Indonésie plný malebných rýžových polí, nad nímž drží ochrannou ruku hinduističtí bohové. Takové nálepky si v minulosti vysloužilo indonéské Bali, které jen v roce 2023 navštívilo více než pět milionů turistů.

Cestovní ruch, z nějž těží asi osmdesát procent místních obyvatel, si však vybírá svou daň a sen o exotické dovolenkové destinaci se pomalu, ale jistě rozpadá. Ostrov čelí obrovskému problému s odpadky, které zaplavují pláže v okolí měst, silnice jsou ucpané stovkami dopravních prostředků, kvůli nimž je velice obtížné po Bali cestovat, a ceny prudce rostou.

Už po přistání na mezinárodním letišti v Denpasaru je jasné, že klidné dovolené se zde nedočkáte. V příletové hale čekají stovky (ano, opravdu stovky) taxikářů, kteří na turisty dorážejí a vykřikují na ně ceny, za které je odvezou do jejich hotelu. Doprovází je také desítky žen a dětí, které nabízejí vše, od pití po korálky nebo šátky. A podobná situace se opakuje na každém kroku.

Patnáct kilometrů za hodinu

Na Bali neexistuje žádná veřejná doprava, takže turisté musí používat taxi nebo si pronajmout skútr či auto, aby se někam dostali. Silnice však nejsou na takový nápor vůbec uzpůsobeny, mnohé ulice mají pouze jeden jízdní pruh, kde se stěží vyhnou dva skútry.

Taxikář, který nás od hotelu kousek od letiště veze do přístavu Sanur, už v první minutě varuje, že patnáctikilometrová trasa nám zabere hodinu. „Když bude dobrá dopravní situace,“ dodává. Vysadí nás však kilometr před cílem. Zbytek musíme dojít pěšky – vrhnout se do silnice a doufat, že auta zastaví – abychom stihli trajekt.

Situace se v posledních letech s nárůstem počtu turistů mířících na ostrov drasticky zhoršila. „Na Bali jsem žil v roce 2013. Když jsem se chtěl dostat z Ubudu na jih do Seminyaku (trasa v délce 30 kilometrů, pozn. aut.), zabralo mi to tak třicet minut. Dnes je to jízda na dvě hodiny, někdy i víc,“ porovnává svůj zážitek z ostrova dnes dvaatřicetiletý Francouz Henri.

Neustálé troubení, přejíždění z pruhu do pruhu a vyhýbání se často nepředvídatelným řidičům naprosto kazí dojem z celého pobytu. Cesta do další destinace se tak stává nebezpečnou. Na každém kroku je navíc stále více odpadků a krajina už dávno ztratila svou pověstnou krásu.

Špinavé pláže

Bali má v posledních letech obrovský problém s odpadky. Na ostrově nefunguje žádný systém jejich zpracování a většina odpadu se jednoduše vyhazuje do nejbližší řeky, do příkopů kolem cest nebo před dům. Když přijde období dešťů, všechno smetí se spláchne do moře a v určitém okamžiku se opět objeví na pláži.

„Když jsme se šli potápět, viděli jsme mnohem víc odpadků než ryb. Opravdu jsem se sem těšila, ale je to pro mě velké zklamání,“ popisuje svůj zážitek třiadvacetiletá Němka Heike, která s přítelem odjela šnorchlovat na vedlejší ostrov Nusa Penida, kde jsou podmínky znatelně lepší.

Bali má v posledních letech obrovský problém s odpadky. Na ostrově nefunguje žádný systém jejich zpracování a většina odpadu končí v moři a na plážích.

Indonésie, která je s 274 miliony obyvatel čtvrtou nejlidnatější zemí světa, vyprodukuje každoročně přes tři miliony tun nekontrolovaného plastového odpadu, z nichž zhruba 1,29 milionu tun skončí v moři, píše ve zprávě z roku 2020 Program OSN pro životní prostředí. V důsledku znečištění vodních toků vyschla polovina z téměř čtyř set řek na ostrově. Výzkumy naznačují, že jižní část Bali kvůli tomu bude čelit nedostatku vody.

Instagram versus realita

Ostrov se stal obětí něčeho, čemu se říká instagramový efekt. Jednou z nejoblíbenějších atrakcí na Bali jsou rýžová pole. Ale i z nich se stalo jen lákadlo pro turisty, kteří si za pouhé fotografie těchto míst připlatí nesmyslné peníze.

„Jeden z místních mě na rýžovém poli Tegalalang vyzval k tomu, abych si ho vyfotil. Usmíval se na mě a jakmile jsem zandaval telefon, řekl si o peníze. Vytáhl jsem drobné, ale on si suverénně řekl o víc. Místní pochopili, že z turistů můžou vytáhnout peníze. A dělají to. Jsem z toho dost znechucený,“ popisuje svou zkušenost z ostrova čtyřiadvacetiletý Filip.

Jednou z nejoblíbenějších atrakcí na Bali jsou rýžová pole. Ale i z nich se stalo jen lákadlo pro turisty, kteří za podobnou fotografii musí zaplatit nesmyslné částky.

Hitem jsou také takzvané instagramové výlety, při nichž průvodci lákají turisty na místa, která se budou dobře vyjímat na jejich sociálních sítích. Jedním z příkladů je výlet na horu Batur, ze které se nabízí nádherný výhled na východ slunce.

Na sopku však chodí pěšky už jen minimum cestovatelů. Většinu z nich v hotelích naberou džípy, které drancují přírodu a vyvezou zájemce až na vrchol. Takovým způsobem začínají den stovky lidí, kteří by za normálních okolností výstup jen stěží zvládli.

Podobná situace se opakuje na mnoha místech. U vodopádů se tvoří fronty lidí, kteří v krásném oblečení čekají na možnost pořídit si fotografii, která nasbírá lajky na sociálních sítích. V chrámech už průvodci zašli tak daleko, že pomocí zrcátka vytváří „vodní hladinu“, ve které se odráží modrá obloha s typickou hinduistickou branou. A téměř všechna náboženská místa se stala obrovskou tržnicí, kde se místní ženy vrhnou na přijíždějící turisty a snaží se jim vnutit modlitební předměty nebo zakrývající šály, které ve skutečnosti nikdo nepotřebuje.

Je třeba uznat, že ostrov jen uspokojuje potřeby části turistů, kteří si z dovolené chtějí přivézt hezké fotky a jejichž ideální představou o cestování jsou luxusní hotely a dostupné atrakce. Z Bali, stejně jako z mnoha dalších destinací na světě, nezbylo nic jiného než místa navržená tak, aby uspokojila potřeby a touhy každého cizince. Těm, kteří chtějí skutečně zažít indonéskou kulturu, tak již nezbývá nic jiného, než navštívit jiný ostrov, například sousední Lombok. A doufat, že jej nečeká stejný osud jako Bali.