Romantika na Bali pod drobnohledem. Indonésie zpřísnila zákony o sexu

Autor: ,
  11:30
Bali patří dlouhodobě mezi vysněné destinace zamilovaných párů, digitálních nomádů i dobrodruhů z celého světa. Od letošního ledna by si ale zejména nesezdaní cestovatelé měli dát větší pozor. V Indonésii totiž vstoupil v platnost nový trestní zákoník, který zakazuje mimomanželský sex – a to pod hrozbou až jednoho roku vězení.
Oblíbená zábava turistů na Bali. Kdo by netoužil po veselé fotce s místními...

Oblíbená zábava turistů na Bali. Kdo by netoužil po veselé fotce s místními opicemi? | foto: Profimedia.cz

Pláž ve středisku Kuta na Bali
Zácpy na Bali jsou horší než v mnohých evropských městech
Záliv Benoa na Bali
Turisté znamenají pro Bali hodně. Cestovní ruch, z nějž těží asi osmdesát...
28 fotografií

Zahraniční návštěvníci budou muset v brzké době také předkládat výpisy z bankovních účtů, zpáteční letenky a podrobné popisy svých cestovních plánů, informuje agentura DPA.

Na přísnější regulaci cestovního ruchu na Bali nyní pracuje místní samospráva. Podle guvernéra tohoto ostrova Wayana Kostera chce mimo jiné zajistit, aby měli turisté dostatek finančních prostředků k pokrytí svých nákladů.

Mrtvá těla v klecích pod stromem. Bali skrývá hřbitov, kam vás pustí jen mafie

Guvernér již delší dobu zdůrazňuje, že na ostrov by měli mířit především takoví turisté, kteří mají respekt k místní kultuře a náboženským tradicím. V médiích se přitom opakovaně objevují zprávy o návštěvnících Bali, kteří spoře odění pózují v místních chrámech či ve zvýšené míře konzumují alkohol, píše DPA.

„Je důležité stanovit, kteří zahraniční turisté k nám mohou přijet a kteří ne, aby návštěvníci nepůsobili žádné problémy a byli přínosem pro turistický sektor,“ uvedl Koster. „V budoucnosti se budeme soustředit na kvalitu cestovního ruchu, nikoli na počet návštěvníků,“ dodal.

Stíhání jen na základě udání

Pro turisty je klíčová jedna věc: zákon se sice vztahuje i na cizince, ale trestné činy v oblasti sexu mohou být stíhány pouze na základě oznámení blízkého příbuzného nebo manžela či manželky.

Podle šéfa indonéské asociace cestovního ruchu Hariyadiho Sukmdaniho to výrazně snižuje riziko, že by se běžní návštěvníci Bali dostali do potíží. Obavy z plošných kontrol hotelů či zásahů proti turistům se tak podle něj nenaplní, řekl agentuře Reuters.

Bulvární deník Bild dále upozorňuje, že zákon výslovně zakazuje i společné soužití nesezdaných párů, za které hrozí až šest měsíců vězení. Zároveň však cituje německé ministerstvo zahraničí, podle kterého není důvod k panice: že by rodiče nebo partneři cestovali z Evropy do Indonésie jen proto, aby na své blízké podali trestní oznámení, je podle úřadů krajně nepravděpodobné.

Oblíbená zábava turistů na Bali. Kdo by netoužil po veselé fotce s místními opicemi?
Pláž ve středisku Kuta na Bali
Zácpy na Bali jsou horší než v mnohých evropských městech
Záliv Benoa na Bali
28 fotografií

Jak upozorňuje agentura Reuters, nový trestní kodex byl schválen už v roce 2022 a nahradil zákony pocházející ještě z dob nizozemské koloniální správy. Nový zákoník ale nepřináší jen změny v oblasti sexuálního chování.

Až tři roky vězení může hrozit za urážku prezidenta, vlády nebo státních institucí, pět let pak za rouhání. Úřady proto doporučují turistům maximální opatrnost při veřejných vyjádřeních, a to nejen osobně, ale i na sociálních sítích.

Bali patří mezi nejoblíbenější turistické destinace v jihovýchodní Asii. Turisty sem lákají krásné pláže s možností surfování, sopky či hinduistické chrámy, ale také relativně nízké ceny a rozvinutá turistická infrastruktura, píše DPA. Podle údajů místní samosprávy loni ostrov se zhruba čtyřmi miliony obyvatel navštívilo více než sedm milionů zahraničních turistů.

Z ráje peklo na zemi. Bali se dusí turisty, odpadky a betonem nových resortů

S rostoucím počtem turistů přibývají rovněž problémy, jako jsou dopravní zácpy, zvýšené množství odpadků či nedostatek vody. Pro mnoho milovníků Bali se tak tento ostrov v důsledku masové turistiky mění v noční můru, píše DPA.

Místní úřady navíc čím dál častěji hlásí incidenty se zahraničními turisty, kteří v zemi pobývají i po vypršení platnosti víza, nezákonně pracují nebo se chovají neuctivě k místním obyvatelům a náboženským tradicím. Množí se rovněž případy, kdy turisté neuhradí pokuty či náklady na léčbu, upozorňuje DPA.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Lyžovačka s ROH. Zavzpomínejte, jak vypadala zimní dovolená v socíku

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo....

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo. Rekreace ROH, plné vlaky pracujících, děti na sáňkách a hory bez přeplněných sjezdovek, to vše patřilo k pravé...

Zapomeňte na Santorini i Řím. Tunisko skrývá památky, které vám vyrazí dech

Pokud jste viděli film Gladiátor nebo Angelika a sultán, možná vás překvapí, že...

Když se řekne Tunisko, mnoha lidem se vybaví především slunce, moře a hotelové resorty s all inclusive. Tato severoafrická země ale nabízí mnohem víc. Starověké římské amfiteátry, živé arabské medíny...

Zapomeňte na běžné hotely. Usínat a hodovat můžete tam, kde aristokraté

Co je na každé dovolené stejné? Zpravidla to bývá ubytování. Jenže i to se dá...

Co je na každé dovolené zpravidla stejné? Většinou to bývá ubytování. Jenže i to se dá pojmout jinak. Třeba když si zvolíte nocleh v jednom z hotelů, které fungují ve starých hradech a honosných...

Mráz je jejich šancí na přežití. Do kanadských osad musí kamiony přes jezera

Číslo to není z nejpřesnějších, protože podoba sezónní sítě ledových silnic je...

O přežití lidí tu rozhoduje mráz, který by jinde označili za vražedný. Jen díky němu je ale možné vybudovat silnici na ledu, po níž se dopravují do izolovaných komunit na severu zásoby na celý rok....

Legendární plavba po Nilu. Připravte se na koupání s krokodýly a týrání velbloudů

Zapomeňte na idylický Nil z detektivek Agathy Christie. Místo romantiky vás při...

Zapomeňte na idylický Nil z detektivek Agathy Christie. Místo romantiky vás čeká spíš pořádná dávka reality. Proč se v slzách bohyně Isis nedá plavat, kde sídlí krokodýlí bůh a jak vypadá tradiční...

Romantika na Bali pod drobnohledem. Indonésie zpřísnila zákony o sexu

Oblíbená zábava turistů na Bali. Kdo by netoužil po veselé fotce s místními...

Bali patří dlouhodobě mezi vysněné destinace zamilovaných párů, digitálních nomádů i dobrodruhů z celého světa. Od letošního ledna by si ale zejména nesezdaní cestovatelé měli dát větší pozor. V...

26. ledna 2026  11:30

Žebříček, jemuž právem vévodí Rusko. Padesát pod nulou je tu běžná zima

Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A...

Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A oprávněně, protože žebříček lidských sídel s extrémně mrazivými teplotami je skutečně jedním z mála, v nichž dokáže...

26. ledna 2026

Jak cestují lidé s handicapem? Rozhodují koše i výška postele, pomoct má cestovka

ilustrační snímek

Strach, nekonečné ověřování detailů a obava, že realita nebude odpovídat slibům. Pro lidi s handicapem není cestování samozřejmostí, ale často zdrojem stresu. Přesto chtějí žít stejně jako ostatní a...

26. ledna 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  25. 1. 11:47

Jeskynní lidé nežili jen v pravěku, v íránském Kandovanu je najdete i dnes

Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou...

Na severozápadě Íránu existuje místo, kde se skála nestala ruinou, ale adresou. Kandovan je „jeskynní“ vesnice vytesaná do zbytků dávné sopečné činnosti a dodnes obývaná. Během výletu, na který...

25. ledna 2026

Na co zírá mašinfíra: Projeli jsme dvoukolejný úsek Vlárské dráhy až na Slovácko

Krokodýl M286.1032 spolku Hrbatá Máňa v oblouku u Vlkoše

Dnešní Mašinfíra nás zavede na jižní Moravu. Krokodýlem M286.1032 spolku Hrbatá Máňa projedeme část legendární Vlárské dráhy, jedinou dvoukolejnou trať u nás, která dosud není elektrifikovaná....

25. ledna 2026

KVÍZ: 100 otázek z nejrůznějších oborů. Na kolik z nich odpovíte správně?

Ilustrační snímek

Víte, kdo vyřešil vraždu v Orient expressu? Kolik srdcí má chobotnice? Vzpomenete si, kdy naši fotbalisté vyhráli olympijské hry? Čeká na vás celkem 100 otázek z nejrůznějších oborů. Na kolik z nich...

24. ledna 2026  9:30

Prezident nad propastí. Pavel si vyšlápl do Hranic, láká k výletu na Olomoucko

Krkolomný terén absolvoval prezident Petr Pavel během svého turistického...

Prezident Petr Pavel nezůstává jen za kancelářským stolem. Během návštěvy Olomouckého kraje vyrazil k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa, a prohlédl si i...

24. ledna 2026

Mráz je jejich šancí na přežití. Do kanadských osad musí kamiony přes jezera

Číslo to není z nejpřesnějších, protože podoba sezónní sítě ledových silnic je...

O přežití lidí tu rozhoduje mráz, který by jinde označili za vražedný. Jen díky němu je ale možné vybudovat silnici na ledu, po níž se dopravují do izolovaných komunit na severu zásoby na celý rok....

24. ledna 2026

Nejkrásnější vyhlídka za Prahou. Vydejte se nejstarší trampskou osadou na Zadku

Zadka sice neleží tak vysoko nad vodní hladinu jako Máj, ale z jiné perspektivy...

Nedaleko od jižního okraje Prahy leží Štěchovice – místo, za kterým začíná romantická krajina hlubokého vltavského kaňonu, trampských osad a zatopených Svatojánských proudů. Zima sem přináší ještě...

23. ledna 2026

Lyžovačka s ROH. Zavzpomínejte, jak vypadala zimní dovolená v socíku

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo....

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo. Rekreace ROH, plné vlaky pracujících, děti na sáňkách a hory bez přeplněných sjezdovek, to vše patřilo k pravé...

23. ledna 2026

Cestování za ponožkami? Z kusu oblečení se stal důvod, proč navštívit Japonsko

FamilyMart ponožky

Zatímco ve většině světových měst slouží samoobsluhy hlavně jako záchrana při nočním hladu nebo místo, kde koupíte zapomenutou zubní pastu, v Japonsku se z nich stal fenomén. Místní konbini totiž...

22. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.