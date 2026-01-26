Zahraniční návštěvníci budou muset v brzké době také předkládat výpisy z bankovních účtů, zpáteční letenky a podrobné popisy svých cestovních plánů, informuje agentura DPA.
Na přísnější regulaci cestovního ruchu na Bali nyní pracuje místní samospráva. Podle guvernéra tohoto ostrova Wayana Kostera chce mimo jiné zajistit, aby měli turisté dostatek finančních prostředků k pokrytí svých nákladů.
|
Mrtvá těla v klecích pod stromem. Bali skrývá hřbitov, kam vás pustí jen mafie
Guvernér již delší dobu zdůrazňuje, že na ostrov by měli mířit především takoví turisté, kteří mají respekt k místní kultuře a náboženským tradicím. V médiích se přitom opakovaně objevují zprávy o návštěvnících Bali, kteří spoře odění pózují v místních chrámech či ve zvýšené míře konzumují alkohol, píše DPA.
„Je důležité stanovit, kteří zahraniční turisté k nám mohou přijet a kteří ne, aby návštěvníci nepůsobili žádné problémy a byli přínosem pro turistický sektor,“ uvedl Koster. „V budoucnosti se budeme soustředit na kvalitu cestovního ruchu, nikoli na počet návštěvníků,“ dodal.
Stíhání jen na základě udání
Pro turisty je klíčová jedna věc: zákon se sice vztahuje i na cizince, ale trestné činy v oblasti sexu mohou být stíhány pouze na základě oznámení blízkého příbuzného nebo manžela či manželky.
Podle šéfa indonéské asociace cestovního ruchu Hariyadiho Sukmdaniho to výrazně snižuje riziko, že by se běžní návštěvníci Bali dostali do potíží. Obavy z plošných kontrol hotelů či zásahů proti turistům se tak podle něj nenaplní, řekl agentuře Reuters.
Bulvární deník Bild dále upozorňuje, že zákon výslovně zakazuje i společné soužití nesezdaných párů, za které hrozí až šest měsíců vězení. Zároveň však cituje německé ministerstvo zahraničí, podle kterého není důvod k panice: že by rodiče nebo partneři cestovali z Evropy do Indonésie jen proto, aby na své blízké podali trestní oznámení, je podle úřadů krajně nepravděpodobné.
Jak upozorňuje agentura Reuters, nový trestní kodex byl schválen už v roce 2022 a nahradil zákony pocházející ještě z dob nizozemské koloniální správy. Nový zákoník ale nepřináší jen změny v oblasti sexuálního chování.
Až tři roky vězení může hrozit za urážku prezidenta, vlády nebo státních institucí, pět let pak za rouhání. Úřady proto doporučují turistům maximální opatrnost při veřejných vyjádřeních, a to nejen osobně, ale i na sociálních sítích.
Bali patří mezi nejoblíbenější turistické destinace v jihovýchodní Asii. Turisty sem lákají krásné pláže s možností surfování, sopky či hinduistické chrámy, ale také relativně nízké ceny a rozvinutá turistická infrastruktura, píše DPA. Podle údajů místní samosprávy loni ostrov se zhruba čtyřmi miliony obyvatel navštívilo více než sedm milionů zahraničních turistů.
|
Z ráje peklo na zemi. Bali se dusí turisty, odpadky a betonem nových resortů
S rostoucím počtem turistů přibývají rovněž problémy, jako jsou dopravní zácpy, zvýšené množství odpadků či nedostatek vody. Pro mnoho milovníků Bali se tak tento ostrov v důsledku masové turistiky mění v noční můru, píše DPA.
Místní úřady navíc čím dál častěji hlásí incidenty se zahraničními turisty, kteří v zemi pobývají i po vypršení platnosti víza, nezákonně pracují nebo se chovají neuctivě k místním obyvatelům a náboženským tradicím. Množí se rovněž případy, kdy turisté neuhradí pokuty či náklady na léčbu, upozorňuje DPA.