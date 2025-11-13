Ikonická rýžová pole mizí pod zástavbami nových hotelů, vil a resortů, kulturně necitliví zahraniční turisté zacházejí s ostrovem jako s jedním velkým odpadkovým košem a během hlavní turistické sezony od července do srpna můžete snadno strávit velkou část dovolené uvízlí v nekonečných dopravních zácpách. Tak dnes vypadá Bali, v minulosti hojně označované jako „ráj na zemi“.
Nahá ruská turistka pózovala před posvátným stromem, jindy zase Němka narušila tradiční taneční představení v chrámu tím, že se svlékla.