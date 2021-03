Němci houfně rezervují Velikonoce na Baleárách, aerolinky přidávají spoje

Někteří obyvatel Baleár se ale obávají zhoršení epidemické situace a kritizují i to, že zatímco cizinci k nim přijet mohou, z většiny španělských regionů k nim lidé o Velikonocích nebudou smět dorazit.

Vláda Baleárských ostrovů v pondělí zdůraznila, že pro německé i další zahraniční turisty budou platit stejná koronavirová pravidla jako pro místní. Podle deníku Diario de Mallorca tamní vláda také apelovala na hotely a cestovní kanceláře, aby dbaly na dodržování opatření, protože „prioritní“ je udržet příznivou epidemickou situaci pro letní sezonu.

Nárůst rezervací letů z Německa na Baleáry způsobilo vyškrtnutí této oblasti, spolu s dalšími, například Valencií či některými portugalskými regiony, včetně Azorských ostrovů, z německého seznamu rizikových oblastí. Od minulé neděle už nemusí Němci po návratu z těchto míst do karantény ani nemusí na koronavirový test. Při vstupu na území Baleár ale potřebují negativní PCR test.

„Jakmile dorazí na ostrovy, musí dodržovat stejná pravidla jako my,“ zdůraznilo v prohlášení baleárské ministerstvo turistiky. Ani turisté se nebudou smět o Velikonocích ubytovat v jednom pokoji, pokud doma nežijí ve stejné domácnosti. Za porušení pravidel hrozí hoteliérům pokuta, ovšem jen formálně, protože těžko půjde zjistit, kdo je ze stejné domácnosti a kdo ne, uvedl deník La Vanguardia, který situaci označil za galimatyáš.

Bary a restaurace se na Baleárách nyní zavírají v pět odpoledne a u stolů smí sedět maximálně čtyři lidé. V hotelových restauracích se ale smí poskytovat služby celý den, ovšem jen klientům hotelů.

Při vstupu na území Baleár je stále vyžadován negativní PCR test.

Německá cestovní kancelář TUI podle španělských médií chystá na Mallorce už příští týden otevřít hotely. Jiné německé cestovní kanceláře lákají turisty na Baleáry mimo jiné zaplacením PCR testu.

Zatímco ve Španělsku se v posledních několika týdnech epidemická situace výrazně zlepšila, Německo je podle některých epidemiologů na začátku třetí vlny epidemie. Německá vláda vyzvala obyvatele Německa, aby cestovali jen z nutných důvodů.

Španělská vláda dohodla s vedeními autonomních oblastí zvláštní opatření pro nadcházející období, kdy se v zemi kromě Velikonoc slaví i svátek svatého Josefa. S výjimkou Kanárských ostrovů a Baleár bude omezeno cestování z a do regionů, a to v celé zemi od 26. března do 9. dubna. V oblastech, kde jsou svátečními dny i Den otců a Den svatého Josefa, platí uzavírka od 17. do 21. března.

Omezeno bude i shromažďování cizích lidí na šest venku a čtyři uvnitř a zákaz nočního vycházení, platný v zemi už od podzimu a regulovaný časově jednotlivými regiony, musí být v tomto období od 23 hodin do šesti. Otvírací doby restaurací si smí dál regulovat samy regiony. Sváteční opatření odmítl madridský region a Katalánsko se zdrželo hlasování. Podle španělské vlády jsou ale opatření závazná i pro ně.