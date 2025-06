Poslední měření hladiny vody proběhlo na jednom konkrétním místě v Balatonu 21. června a naměřená hodnota 99 centimetrů je výrazně pod průměrným stavem v červnu, kdy to obvykle bývá 110–120 centimetrů, uvádí server Daily News Hungary.

Úbytek vody je letos nezvykle rychlý, loni neklesla hladina vody pod 99 centimetrů až do srpna. Gabriella Siklós, mluvčí Národního ředitelství pro vodní hospodářství, v srpnu 2024 uvedla, že Balaton ztrácí mezi 1. červnem a 31. srpnem asi 20–40 centimetrů hladiny vody. Pokud bude tedy tento trend pokračovat, mohla by hladina Balatonu letos klesnout i pod 70 centimetrů. Pro srovnání, 15. srpna 2023 byla hladina Balatonu v tomto místě 103 centimetrů, na začátku srpna 2024 to bylo výše zmíněných 99 centimetrů. Nyní však této úrovně dosáhla hladina již 21. června.

Za výrazný úbytek vody mohou podle odborníků suché počasí, vysoké teploty a nedostatek srážek. Dalším problémem je i nezvykle vysoká průměrná teplota vody, za posledních 25 let se tato hodnota zvedla o 1,7 stupně. Vyschnutí jezera ovšem podle odborníků nehrozí. Maďarská vláda na boj se suchem vyčlenila na konci května 4,7 miliardy forintů, na zmírnění následků, které v souvislosti se suchem předpovídá.

Vyšší teploty a nižší hladina vody vedou k častějšímu výskytu sinic, snížení obsahu kyslíku ve vodě a šíření invazivních druhů rostlin, což ohrožuje ekosystém jezera. Mimochodem, na pláži Szépkilátó v Balatongryöröku už byl letos kvůli zvýšenému výskytu bakterií vyhlášen dočasný zákaz koupání, podle úřadů se však problém vyskytoval pouze v této lokalitě a na kvalitu vody v Balatonu nemá žádný větší vliv.

Balaton je největší jezero ve střední Evropě a také jeden z největších přírodních klenotů Maďarska. Místní mu říkají Magyar tenger – Maďarské moře. Množství turistů u jezera začalo poprvé výrazně stoupat v druhé polovině 19. století a jejich počet zde neustále roste. Doby, kdy byla dovolená u Balatonu synonymem pro čas trávený v mizerném kempu u špinavého jezera s rozbahněným břehem, jsou dávno minulostí. Dnešní Balaton má čisté pláže a špičkové zázemí pro ty, kteří se chtějí opalovat a koupat, ale i pro nadšené sportovce a milovníky adrenalinu.