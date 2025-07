Cesta autem do Itálie je skvělý způsob, jak si užít flexibilitu při objevování krás této temperamentní země. Abyste si užili sluncem zalité pláže, historická města a tu nejlepší pizzu, je třeba celou...

Dovolená v Rakousku. Nedotčenou přírodu a božský klid hledejte v Lungau

Dostat se sem dá vlastně trochu zabrat. Do každého většího města, ať už Salcburku, Klagenfurtu, nebo Grazu je to minimálně sto kilometrů. Jenže právě na to rakouský region Lungau obklopený vrcholky...