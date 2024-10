Nejšpinavější místa hotelových pokojů jsou jako bakteriální diskotéky

Část 1/5

1 Nečisté místo očisty

V hotelech se šetří místem, a tak to z koupelny není k toaletě zpravidla daleko.

Umyvadlo v koupelně a jeho vodovodní baterie. Na pohled se zdají být čisté až vyleštěné. Jenže právě v tom je trochu problém. V zaběhlém procesu bleskového úklidu hotelových pokojů a jejich koupelen se právě umyvadlo často čistí, stírá a leští tím samým hadříkem, jako třeba sprchový kout anebo toaleta. A zatímco v toaletě jsou bakterie cíleně hubeny nejrůznějšími desinfekčními přípravky, umyvadlo už se takové pečlivosti nedočká.

Je to zvláštní, ale toto „místo očisty“ patří k nejšpinavějším součástem hotelových pokojů vůbec. Často se u něj setkáte i s viry gastrointestinálních infekcí a těmi, co vyvolávají onemocnění dýchacích cest.

2 Na zdraví

Průměrný „dostřel“ od toalety činí 96 centimetrů, ale v extrémech i 150 centimetrů. Jak daleko od toalety leží skleničky v koupelně vašeho hotelového pokoje?

Vždycky to ale může být ještě o něco horší. Dokládají to skleničky na pití, které občas bývají velmi nešťastně umístěné právě v koupelně. Jistě, jsou tam pohotově nachystané, abyste si mohli natočit doušek vody anebo je použít jako náhradní kelímek při čištění zubů. Jenže tím tu dávku po skle rozlezlých bakterií dostanete přímo do úst.

Navíc pokud mezi mísou toalety a skleničkami leží vzdálenost kratší než 1,5 metru, je pravděpodobné, že na skle ulpěly i drobné kapénky moči, která se při močení ve stoje rozprašuje i na takovou vzdálenost. Podivnou chuť vody v hotelech to možná trochu objasňuje.