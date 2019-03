Nenápadná výzva Perského zálivu. Nedostupný Bahrajn se otevírá světu

Může se hodit Informace

http://www.btea.bh/tourist-destinations: oficiální internetový portál bahrajnského úřadu pro podporu turistiky Praktické informace

Vízum obdržíte na letišti obratem za poplatek 5 bahrajnských dinárů BD (300 Kč), je třeba mít biometrický pas. Ceny běžného zboží a služeb jsou o něco nižší než v Česku. Měna je nominálně velmi silná (1 BD = 60 Kč), místní lidé bahrajnský dinár (pro odlišení od dolarů) běžně nazývají „bídý“. Anglicky mluví velká většina obyvatel. Dresscode je konzervativní, šátky nosí naprostá většina žen (povinné však nejsou); často potkáte nikáby. Jakékoli příliš odhalující oblečení (včetně kratších kalhot) je nevhodné. Pokud si v Bahrajnu zakoupíte zboží větší hodnoty, je dobře se seznámit s podmínkami dovozu ze zemí mimo EU do České republiky a s povinností zaplatiti DPH, případně clo. Informace najdete na webových stránkách Celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/clo. Doprava do Bahrajnu

Nejvíce spojů na bahrajnském letišti operuje tamější společnost Gulf Air (mj. přímé lety do Frankfurtu nad Mohanem), zajímavá je i nabídka turecké nízkonákladovky Pegasus Airlines (www.flypgs.com), která lítá i do Prahy. Itinerář z Letiště Václava Havla v takovém případě zahrnuje přestup na istanbulském letišti Sabiha Gökçen. Doprava po Bahrajnu

V zemi existuje pouze silniční doprava, kterou z drtivé většiny obstarávají soukromé automobily. Benzin je velmi laciný (litr vyjde aktuálně asi na 11 Kč), regulace téměř žádná a podle toho to vypadá. V Manamě i dalších městech jsou silnice neustále ucpané auty. V severní, urbanizované části ostrova funguje síť veřejných autobusů (https://bahrainbus.bh). Ty jsou sice klimatizované a nabídnou wi-fi připojení, většina linek ale jezdí řídce, jízdní řády jsou nespolehlivé, zastávky velmi daleko od sebe a k některým z hlavních atrakcí se autobusem nedostanete (včetně např. portugalské pevnosti či Bahrajnského národního muzea). Pokud si nepůjčíte auto, zbývají taxíky či alternativy typu Uber. Kdy do Bahrajnu

Do Bahrajnu se hodí vyrazit během chladnější poloviny roku – nejpozději do poloviny dubna, kdy jsou teploty přijatelné. Vyhněte se letním měsícům: průměrná denní teplotní maxima od června do září dosahují 38 °C, což v kombinaci se žhnoucím sluncem činí jakýkoli pobyt mimo klimatizované prostory nesnesitelný.