náhledy
Uprostřed vyhaslého sopečného kráteru na portugalském ostrově São Miguel se ukrývá jedno z nejméně známých přírodních kouzel Azor. Téměř dokonale kruhové jezero Lagoa do Pau Pique obklopené prastarým lesem vypadá z výšky jako obří zelené oko a připomíná dramatickou vulkanickou minulost tohoto souostroví.
Autor: Profimedia.cz
Jezero se nachází v nadmořské výšce přibližně 700 metrů uvnitř vyhaslého vulkanického kráteru.
Autor: Profimedia.cz
Je součástí rozsáhlého sopečného systému Sete Cidades, který patří mezi nejvýznamnější geologické útvary na Azorách. Celá oblast vznikala během tisíců let opakovanými erupcemi a následným propadáním zemského povrchu.
Autor: Profimedia.cz
Přestože dnes působí okolí klidně a idylicky, zdejší krajina má za sebou bouřlivou minulost. Sopečná činnost dala vzniknout hlubokým kráterům, lávovým proudům i jezerním pánvím, které dnes patří k největším přírodním lákadlům ostrova São Miguel.
Autor: Profimedia.cz
Lagoa do Pau Pique vzniklo zaplněním jednoho z menších kráterů dešťovou vodou. Díky téměř pravidelnému kruhovému tvaru a strmým stěnám patří k nejfotogeničtějším místům celého souostroví. Z vyhlídek v okolních kopcích vynikne jeho symetrie ještě více.
Autor: Profimedia.cz
Jedinečnou atmosféru dotváří hustý macaroneský les, který obklopuje celý kráter. Jde o typ vegetace typický pro Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy. Roste zde řada endemických druhů rostlin, které se nevyskytují nikde jinde na světě.
Autor: Profimedia.cz
Právě díky zachovalé přírodě je oblast přísně chráněná. Omezený pohyb návštěvníků pomáhá chránit citlivý ekosystém i kvalitu vody v jezeře. Místo je tak dodnes jedním z nejméně dotčených koutů ostrova.
Autor: Profimedia.cz