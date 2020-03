Řidičská idylka. Do auta si na Azorských ostrovech přibalte gril a pivo

Jezdit autem po Azorských ostrovech, portugalské výspě uprostřed Atlantiku, je řidičská idylka. Nejdřív však musíte prokličkovat z letiště hlavním městem Ponta Delgada na největším z ostrovů Sao Miguel.

Tam vás čeká vyhýbání se vozům i lidem v uzoučkých uličkách (doslova o milimetry), auta troubící jedno na druhé (někdy se tak jen zdraví známí), dvouproudé kruhové objezdy a lov parkovacího místa v centru.

Jakmile se však dostanete mimo metropoli, řízení si vychutnáte. Navigaci nepotřebujete, všechny důležité body jsou tu skvěle značené. A i když zabloudíte, díky překrásným výhledům na oceán a zelené louky se ani moc zlobit nebudete.

Silnice jsou ve skvělém stavu. Díky malému provozu nejsou moc zatížené a nikdy nejsou vystaveny extrémním teplotám. Ty v zimě neklesají pod dvanáct stupňů a v létě naopak nešplhají přes třicítku. Takže výměnu letních pneumatik za zimní tu nikdo neřeší.

Dálnice jsou jen na ostrovech Sao Miguel a Terceira. Pokud najedete v hlavním městě na dálnici napříč největším ostrovem, za necelých patnáct minut jste z jižního pobřeží na severním. Autostrády jsou nové, většinu času poloprázdné a je radost po nich jezdit.

Hou, hou, krávy jdou

Záludností azorského venkova je, že se tu z větší silnice můžete velmi snadno dostat na polňačku. Také nikdy nevíte, zda cesta někam vede, nebo se budete muset otáčet.

Šestnácti až třicetiprocentní profil silnic tu není nic neobvyklého a cedule na začátku klesání často doporučují udělat si spíše procházku k oceánu, než trápit brzdy a nepříjemně se vyhýbat a couvat na úzké cestě padající k moři.

Když už zde narazíte na kolonu, nezpůsobil ji pravděpodobně nedisciplinovaný motorista, ale spíš přecházející stádo krav. Místní řidiči zůstávají v klidu a turista obvykle jen vystrčí ruku s mobilním telefonem z okénka.

Zastávky kvůli kravám jsou častější na menších ostrovech, kde populace skotu přesahuje počet lidí a silnicemi vzhledem k vlhkosti a malému průjezdu aut prorůstá mech.



V zimním období za půlku

Můžete podpořit jednu z místních autopůjčoven, nebo zajít do některé z těch velkých, evropských. Nám se nejvíce osvědčila autopůjčovna Flor do Norte, kde nechtějí depozit, v půjčovném je automaticky i pojištění a ceny jsou přijatelné.

Autopůjčovny fungují bez problémů na všech ostrovech. Mají nová auta ve skvělém stavu a určitě se vyplatí zvolit alespoň druhou nejlevnější kategorii, protože lacinější/slabší auta mohou mít problém vyjet příkré cesty stoupající od oceánu až do několika stovek výškových metrů. Nejlepší kategorie s šesti rychlostními převody je naopak zbytečná, jelikož i pětku zde využijete jen zřídkakdy.

Azory Devět sopečných ostrovů je rozptýleno uprostřed Atlantiku, zhruba 1 500 kilometrů od pevninského Portugalska.

je rozptýleno uprostřed Atlantiku, zhruba 1 500 kilometrů od pevninského Portugalska. Dělí se do tří skupin podle umístění : východní – Sao Miguel (největší a nejobydlenější) a Santa Maria, centrální – Terceira, Graciosa, Sao Jorge, Faial aPico (s nejvyšší horou Portugalska) a západní – Floresa Corvo (nejmenší a nejvzdálenější).

: východní – Sao Miguel (největší a nejobydlenější) a Santa Maria, centrální – Terceira, Graciosa, Sao Jorge, Faial aPico (s nejvyšší horou Portugalska) a západní – Floresa Corvo (nejmenší a nejvzdálenější). Na procestování největšího Sao Miguelu stačí pár dní – z nejzápadnějšího na nejvýchodnější bod je to přibližně osmdesát kilometrů, ze severu na jih osm až patnáct kilometrů. Navštívit jiné ostrovy lze v zimě jen letecky, v létě jezdí trajekty.

– z nejzápadnějšího na nejvýchodnější bod je to přibližně osmdesát kilometrů, ze severu na jih osm až patnáct kilometrů. Navštívit jiné ostrovy lze v zimě jen letecky, v létě jezdí trajekty. Ideální doba na návštěvu Azorů je říjen , teploty jsou pořád letní a největší vlna turistů je pryč.

, teploty jsou pořád letní a největší vlna turistů je pryč. Čerpací stanice jsou hlavně v okolí větších měst, na což je třeba myslet. Výhodou je, že i menší benzinky bývají samoobslužné, takže ani v noci nebo o víkendu není problém natankovat. Benzin (chumbo 95) stojí 1,43 EUR/l, nafta (gasoleo) pak 1,22 EUR/l.

Půjčení vozu na listopad až březen vyjde na dvacet eur na den (530 Kč), v období od dubna do října je to dvojnásobek. V zimě máte šanci dostat lepší auto za cenu nejlevnější kategorie. Nebo si přes nejznámější portály rezervovat vůz pouze za tři eura na den (80 Kč). Pak si připravte kreditní kartu pro blokaci zálohy.

Na druhou stranu v zimních měsících je počasí na Azorech nestálé a divoké. Některé cesty mohou být uzavřené, a to i pro pěší výlety, hlavně kvůli častým sesuvům půdy. Silnice podél oceánu jsou zase někdy zavřené kvůli velkým vlnám.

Atlantické kafe

K většině důležitých míst na ostrově se dá dojet autem, pohodlně zaparkovat a pokračovat dál pěšky. Pokud se vydáte na západ směrem do městečka Mosteiros, nesmíte minout odbočku na Ferraria ve vesnici Ginetes. Vede tudy jedna z těch silnic, kde vyhnout se druhému autu je přinejmenším napínavé.

Ale zážitek, který vás čeká dole, za to stojí. Ferraria je místo s termální aktivitou přímo v oceánu, takže si můžete užít koupání ve studeném Atlantiku, kde vás zároveň hřeje horký pramen.

Lázeň v teplých termálech si můžete dopřát i ve Furnasu, východně od Ponta Delgady. Dojedete tam po dálnici do Vila Franca do Campo a pak krásnou menší silnicí.

Nebo se dá trasa prodloužit a jet vesničkami po jižním pobřeží, kde se cestou můžete vykoupat na jedné z pláží a užít si výhledy na oceán.

Maso na gril s sebou!

Do povinné výbavy auta byste na Azorských ostrovech měli zařadit grilovací potřeby. Některé z mnoha značených vyhlídek jsou vybaveny grilem a někdy i dřevem. Díky toleranci 0,5 promile alkoholu v krvi si k upečenému jídlu klidně můžete dát sklenku vína a pokračovat v cestě.

Nejlepší grilovací vyhlídky najdete, pokud se z Furnasu vydáte dál na východ přes Povoacao do Nordeste, kudy vede silnice příjemná na řízení s nádhernými výhledy. Za dobré viditelnosti je šance dohlédnout až na ostrov Santa Maria.

Z této cesty vedoucí po útesech máte občas možnost sjet do vesniček u oceánu, tedy střemhlav dolů, pak zase přímo nahoru, zde opět oceníte silnější auto. Jedna taková vede do Faial da Terra, odkud si můžete udělat procházku k vodopádu Salto do Prego.