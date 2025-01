Záhada jména Avon. Proč se řeky ve Spojeném království jmenují stejně?

Ve Spojeném království nese řada řek totožná jména: Avon. Ten název pochází ze starokeltského abona, což znamená řeka. Když se Římané místních před staletími ptali, jak těm vodním útvarům říkají, odpovídali jim domorodci popravdě. Že to jsou řeky. Nedovtipní geografové to jen přepsali do svých map.