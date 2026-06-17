Jaké doklady jsou zapotřebí pro cestu do Itálie?
Ještě více než plavky jsou pro cestu do Itálie důležité platné doklady. I kdybyste se cestou rozhodli navštívit i Švýcarsko, všechny země, kterými projedete, jsou součástí Schengenského prostoru, kde nejsou systematicky prováděny kontroly. Nicméně je vždy potřeba být připraven.
Každý dospělý i dítě, bez ohledu na věk, musí mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Pro automobil, který vás tam poveze, potřebujete řidičský průkaz platný v ČR, malý technický průkaz a zelenou kartu, tedy mezinárodní doklad o povinném ručení.
Cena cesty do Itálie v roce 2026. Pojďme na konkrétní čísla
Významnou část rozpočtu tvoří pohonné hmoty a poplatky za využívání silnic.
|Země
|Natural 95 (EUR)
|Nafta (EUR)
|Česká republika
|€ 1,67
|€ 1,58
|Německo
|€ 1,94
|€ 1,87
|Rakousko
|€ 1,77
|€ 1,83
|Itálie
|€ 1,92
|€ 1,98
Zdroj: Týdenní ropný bulletin Evropské komise k 11. červnu 2026
Aktuálně vychází pohonné hmoty nejvýhodněji u nás, druhé nejlevnější potkáte cestou v Rakousku a do Itálie je vhodné vjet s plnou nádrží.
Dálniční známky a mýtné na cestu do Itálie
Dálniční známky v Rakousku
V Rakousku budete potřebovat dálniční známku. V Rakousku je možné pořídit jednodenní dálniční známku. Na týdenní dovolenou, tedy i na cestu zpět, se ale více vyplatí 10denní.
|Osobní auto
|Motocykl
|Jednodenní známka
|€ 9,60
|€ 3,80
|10denní známka
|€ 12,80
|€ 5,10
|2měsíční známka
|€ 32,00
|€ 12,80
|Roční známka
|€ 106,80
|€ 42,70
Německé dálnice zdarma
Pokud pojedete přes Německo, vozidla o hmotnosti do 3,5 tuny jsou zde od dálničních poplatků osvobozena. Můžete tak dálnice využít zdarma. Pozor ale na emisní zóny v městských centrech, pro vjezd do center některých měst potřebujete tzv. emisní plaketu.
Dálniční známka ve Švýcarsku
Jak už bylo zmíněno, do Švýcarska potřebujete roční dálniční známku za 40 CHF (1 050 Kč). Na kratší časový úsek se známky nenabízejí.
Mýtné v Itálii
V Itálii se platí mýtné. Jeho systém je ovšem poměrně složitý. Na většině dálnic se platí podle počtu ujetých kilometrů. Cenu ovšem ovlivňuje typ vozidla a druh dálnice. Vyšší mýtné platí vozy s výškou vyšší než 1,3 metru nad přední nápravou a vozidla a jízdní soupravy s více než dvěma nápravami. Vyšší mýtné se platí i na dálnicích vedoucích přes hory.
|Kategorie
|A
|B
|3
|4
|5
|Rovinatá dálnice
|€ 0,07869
|€ 0,08054
|€ 0,10615
|€ 0,16108
|€ 0,19034
|Horská dálnice
|€ 0,09315
|€ 0,09539
|€ 0,12320
|€ 0,18922
|€ 0,22437
Zdroj: Autostrade per l’Italia
Na některých místech můžete zároveň narazit na takzvané otevřené systémy. Na těch se platí jednotná částka bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Patří sem například dálnice A8 nebo A12.
Trasa autem do Itálie
Jak jistě každý ví, všechny cesty vedou do Říma. Itálii tedy nemůžete minout. Jisté potíže ale čekají řidiče, kteří se chystají přes Brennerský průsmyk. Průjezd je momentálně ztížen rekonstrukcí mostu Lueg na dálnici A13. Čekejte výrazná dopravní omezení a časté kolony, které se mohou táhnout až do Německa. Proto je dobré zvážit jiné trasy.
Východní trasa pro návštěvu východního pobřeží Itálie
Z východní části České republiky se vydejte do Rakouska, přes Salzburg a pokračujte na jih přes Villach (A10). Tato trasa se vyhýbá Brennerskému průsmyku a zavede vás na Benátskou riviéru, do Rimini nebo Emilia-Romagna.
Západní trasa, která je vhodná pro cestu na západní pobřeží Itálie...
... například do Toskánska, Ligurie nebo Říma, vede z České republiky přes Německo (Mnichov) a dále přes Švýcarsko (A96, A13). Je sice delší, ale v době dopravních komplikací na Brenneru může být rychlejší a plynulejší. Nezapomeňte si ale pořídit švýcarskou roční dálniční známku. Stojí 40 CHF, tedy přibližně 1 050 Kč.
Kde zastavit cestou do Itálie?
Dlouhá cesta autem si žádá přestávky. Využijte je k odpočinku i poznávání. Cestou tak můžete navštívit třeba Salzburg v Rakousku, rodné město skladatele Amadea Mozarta s krásným historickým centrem a pevností Hohensalzburg. Nebo v Innsbrucku můžete obdivovat proslulou Zlatou střechu. V Itálii se stavte na oběd ve Veroně, městě lásky s Juliiným balkonem a impozantním amfiteátrem Arena di Verona.
Dopravní předpisy vás v Itálii nepřekvapí
Na co si dát cestou do Itálie pozor? Rychlostní limity jsou podobné jako u nás. Tedy na dálnici 130 km/h, v dešti však 110 km/h. Na silnici 1. třídy mimo obec 90 km/h a v obci 50 km/h.
Mezi povinnou výbavu patří výstražný trojúhelník, reflexní vesta a v zimních měsících a horských oblastech zimní pneumatiky nebo sněhové řetězy. Doporučuje se také lékárnička a hasicí přístroj.
Alkohol za volantem v Itálii můžou jen někteří, a to jen lehce degustovat
Řidiči mladší 21 let a řidiči s praxí do tří let mají nulovou toleranci alkoholu v krvi. Ostatní řidiči mají maximální povolenou hranici v alkoholu v krvi do do 0,5 ‰.
Jak přežít cestu s dětmi
Cestování s dětmi vyžaduje schopnost plánování na úrovni vrcholového managementu a pevné nervy.
Vhodné bývá vyrazit na cestu večer, aby ji děti mohly v nejlepším případě celou prospat. Vyhnete se také největším zácpám, zejména v letních měsících a o víkendech.
Připravte dětem také dostatek zábavy, například knížky, hračky a tablety s pohádkami. A spoustu svačinek. Protože když potřebujete, aby spaly, tak zpravidla nespí.
Počítejte s častějšími krátkými zastávkami pro protažení a odpočinek. A každou chvilku budou potřebovat čůrat. Jakmile zastavíte, už se jim chtít nebude. To až po opětovném rozjezdu.
Pro rodiny s dětmi jsou ideální cílovou destinací letoviska s pozvolným vstupem do moře a bohatou nabídkou aktivit, třeba Bibione, Lignano Sabbiadoro nebo Rimini.
Cesta s domácími mazlíčky
Pokud s sebou berete čtyřnohého parťáka, nezapomeňte na mikročip, platné očkování proti vzteklině (musí být provedeno alespoň 21 dní před cestou) a evropský pas zvířete.
Cestovní pojištění
Nikdy nepodceňujte cestovní pojištění. Náklady na léčbu v zahraničí mohou být astronomické. Zvažte pojištění léčebných výloh v dostatečné výši, doporučuje se alespoň 5 milionů korun. Dále zvažte připojištění zavazadel, odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění nebo pojištění storna cesty.
Jaké krásy Itálie vás lákají? Ferraty, nebo klidná dovolená na pláži?
Itálie nabízí nespočet nádherných destinací. Jmenujeme jen několik tipů:
Benátská riviéra (např. Caorle, Bibione, Lignano Sabbiadoro): Široké písčité pláže s pozvolným vstupem do moře lákají především rodiny s dětmi.
Toskánsko (např. Florencie, Siena nebo Pisa): Pro milovníky umění, historie, dobrého vína a malebných výhledů do krajiny.
Amalfinské pobřeží: Dechberoucí scenérie, strmé útesy a malebná městečka jako Positano nebo Amalfi lákají na romantickou dovolenou ve dvou.
Sicílie: Největší ostrov ve Středozemním moři nabízí antické památky, nádherné pláže a sopečné krajiny.
Dolomity: Příznivci horské turistiky si přijdou na své v Dolomitech, vápencovém pohoří v jižní části Alp.
Lago di Garda: Největší italské jezero ledovcového původu nabízí čisté pláže, oblíbené turistické stezky a dechberoucí horské scenérie. Doporučujeme navštívit také nedalekou Veronu.