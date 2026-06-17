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Cesta do Itálie autem 2026: doklady, mýtné a trasy bez stresu

Ivana Vaňkátová
  14:29
Cesta autem do Itálie je skvělý způsob, jak si užít flexibilitu při objevování krás této temperamentní země. Abyste si užili sluncem zalité pláže, historická města a tu nejlepší pizzu, je třeba celou trasu pečlivě naplánovat, aby vás nic nezaskočilo. Přinášíme komplexního průvodce, se kterým ušetříte čas. Můžete se už pustit do balení!
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O Lago di Garda se v dobrém říká, že je miniaturou Itálie. Co si pod tím...
Fiat 500
Mýtné brány v Itálii (7. října 2021)
Brennerská dálnice je jedním z hlavních tahů, který spojuje Rakousko s Itálií....
9 fotografií

Obsah

Jaké doklady jsou zapotřebí pro cestu do Itálie?

Ještě více než plavky jsou pro cestu do Itálie důležité platné doklady. I kdybyste se cestou rozhodli navštívit i Švýcarsko, všechny země, kterými projedete, jsou součástí Schengenského prostoru, kde nejsou systematicky prováděny kontroly. Nicméně je vždy potřeba být připraven.

Každý dospělý i dítě, bez ohledu na věk, musí mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Pro automobil, který vás tam poveze, potřebujete řidičský průkaz platný v ČR, malý technický průkaz a zelenou kartu, tedy mezinárodní doklad o povinném ručení.

Fiat 500

Cena cesty do Itálie v roce 2026. Pojďme na konkrétní čísla

Významnou část rozpočtu tvoří pohonné hmoty a poplatky za využívání silnic.

Ceny pohonných hmot cestou do Itálie
ZeměNatural 95 (EUR)Nafta (EUR)
Česká republika€ 1,67€ 1,58
Německo€ 1,94€ 1,87
Rakousko€ 1,77€ 1,83
Itálie€ 1,92€ 1,98

Zdroj: Týdenní ropný bulletin Evropské komise k 11. červnu 2026

Aktuálně vychází pohonné hmoty nejvýhodněji u nás, druhé nejlevnější potkáte cestou v Rakousku a do Itálie je vhodné vjet s plnou nádrží.

Dálniční známky a mýtné na cestu do Itálie

Dálniční známky v Rakousku

V Rakousku budete potřebovat dálniční známku. V Rakousku je možné pořídit jednodenní dálniční známku. Na týdenní dovolenou, tedy i na cestu zpět, se ale více vyplatí 10denní.

Ceník rakouských dálničních známek v roce 2026
Osobní autoMotocykl
Jednodenní známka€ 9,60€ 3,80
10denní známka€ 12,80€ 5,10
2měsíční známka€ 32,00€ 12,80
Roční známka€ 106,80€ 42,70

Německé dálnice zdarma

Pokud pojedete přes Německo, vozidla o hmotnosti do 3,5 tuny jsou zde od dálničních poplatků osvobozena. Můžete tak dálnice využít zdarma. Pozor ale na emisní zóny v městských centrech, pro vjezd do center některých měst potřebujete tzv. emisní plaketu.

Dálniční známka ve Švýcarsku

Jak už bylo zmíněno, do Švýcarska potřebujete roční dálniční známku za 40 CHF (1 050 Kč). Na kratší časový úsek se známky nenabízejí.

Mýtné v Itálii

V Itálii se platí mýtné. Jeho systém je ovšem poměrně složitý. Na většině dálnic se platí podle počtu ujetých kilometrů. Cenu ovšem ovlivňuje typ vozidla a druh dálnice. Vyšší mýtné platí vozy s výškou vyšší než 1,3 metru nad přední nápravou a vozidla a jízdní soupravy s více než dvěma nápravami. Vyšší mýtné se platí i na dálnicích vedoucích přes hory.

Cena mýtného za kilometr dálnice v Itálii 2026
KategorieAB345
Rovinatá dálnice€ 0,07869€ 0,08054€ 0,10615€ 0,16108€ 0,19034
Horská dálnice€ 0,09315€ 0,09539€ 0,12320€ 0,18922€ 0,22437

Zdroj: Autostrade per l’Italia

Na některých místech můžete zároveň narazit na takzvané otevřené systémy. Na těch se platí jednotná částka bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Patří sem například dálnice A8 nebo A12.

Mýtné brány v Itálii (7. října 2021)

Trasa autem do Itálie

Jak jistě každý ví, všechny cesty vedou do Říma. Itálii tedy nemůžete minout. Jisté potíže ale čekají řidiče, kteří se chystají přes Brennerský průsmyk. Průjezd je momentálně ztížen rekonstrukcí mostu Lueg na dálnici A13. Čekejte výrazná dopravní omezení a časté kolony, které se mohou táhnout až do Německa. Proto je dobré zvážit jiné trasy.

Brennerská dálnice je jedním z hlavních tahů, který spojuje Rakousko s Itálií. Jen v roce 2022 tu projelo 16,58 milionu osobních a 2,73 milionu nákladních automobilů. Teď nejspíš budou muset jet jinudy.

Východní trasa pro návštěvu východního pobřeží Itálie

Z východní části České republiky se vydejte do Rakouska, přes Salzburg a pokračujte na jih přes Villach (A10). Tato trasa se vyhýbá Brennerskému průsmyku a zavede vás na Benátskou riviéru, do Rimini nebo Emilia-Romagna.

Západní trasa, která je vhodná pro cestu na západní pobřeží Itálie...

... například do Toskánska, Ligurie nebo Říma, vede z České republiky přes Německo (Mnichov) a dále přes Švýcarsko (A96, A13). Je sice delší, ale v době dopravních komplikací na Brenneru může být rychlejší a plynulejší. Nezapomeňte si ale pořídit švýcarskou roční dálniční známku. Stojí 40 CHF, tedy přibližně 1 050 Kč.

Kde zastavit cestou do Itálie?

Dlouhá cesta autem si žádá přestávky. Využijte je k odpočinku i poznávání. Cestou tak můžete navštívit třeba Salzburg v Rakousku, rodné město skladatele Amadea Mozarta s krásným historickým centrem a pevností Hohensalzburg. Nebo v Innsbrucku můžete obdivovat proslulou Zlatou střechu. V Itálii se stavte na oběd ve Veroně, městě lásky s Juliiným balkonem a impozantním amfiteátrem Arena di Verona.

Známý dóm v Salzburgu je z let 1624-1628, navrhl ho Santino Solari. Štuková výzdoba je dílem Giuseppe Bassarina a vznikla někdy kolem roku 1628.

Dopravní předpisy vás v Itálii nepřekvapí

Na co si dát cestou do Itálie pozor? Rychlostní limity jsou podobné jako u nás. Tedy na dálnici 130 km/h, v dešti však 110 km/h. Na silnici 1. třídy mimo obec 90 km/h a v obci 50 km/h.

Mezi povinnou výbavu patří výstražný trojúhelník, reflexní vesta a v zimních měsících a horských oblastech zimní pneumatiky nebo sněhové řetězy. Doporučuje se také lékárnička a hasicí přístroj.

Itálie - Silnice na Passo dello Stelvio, 2758 m.n.m.

Alkohol za volantem v Itálii můžou jen někteří, a to jen lehce degustovat

Řidiči mladší 21 let a řidiči s praxí do tří let mají nulovou toleranci alkoholu v krvi. Ostatní řidiči mají maximální povolenou hranici v alkoholu v krvi do do 0,5 ‰.

Jak přežít cestu s dětmi

Cestování s dětmi vyžaduje schopnost plánování na úrovni vrcholového managementu a pevné nervy.

Vhodné bývá vyrazit na cestu večer, aby ji děti mohly v nejlepším případě celou prospat. Vyhnete se také největším zácpám, zejména v letních měsících a o víkendech.

Připravte dětem také dostatek zábavy, například knížky, hračky a tablety s pohádkami. A spoustu svačinek. Protože když potřebujete, aby spaly, tak zpravidla nespí.

Cesta do Itálie

Počítejte s častějšími krátkými zastávkami pro protažení a odpočinek. A každou chvilku budou potřebovat čůrat. Jakmile zastavíte, už se jim chtít nebude. To až po opětovném rozjezdu.

Pro rodiny s dětmi jsou ideální cílovou destinací letoviska s pozvolným vstupem do moře a bohatou nabídkou aktivit, třeba Bibione, Lignano Sabbiadoro nebo Rimini.

Cesta s domácími mazlíčky

Pokud s sebou berete čtyřnohého parťáka, nezapomeňte na mikročip, platné očkování proti vzteklině (musí být provedeno alespoň 21 dní před cestou) a evropský pas zvířete.

Ilustrační snímek

Cestovní pojištění

Nikdy nepodceňujte cestovní pojištění. Náklady na léčbu v zahraničí mohou být astronomické. Zvažte pojištění léčebných výloh v dostatečné výši, doporučuje se alespoň 5 milionů korun. Dále zvažte připojištění zavazadel, odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění nebo pojištění storna cesty.

Jaké krásy Itálie vás lákají? Ferraty, nebo klidná dovolená na pláži?

Itálie nabízí nespočet nádherných destinací. Jmenujeme jen několik tipů:

Benátská riviéra (např. Caorle, Bibione, Lignano Sabbiadoro): Široké písčité pláže s pozvolným vstupem do moře lákají především rodiny s dětmi.

Toskánsko (např. Florencie, Siena nebo Pisa): Pro milovníky umění, historie, dobrého vína a malebných výhledů do krajiny.

Amalfinské pobřeží: Dechberoucí scenérie, strmé útesy a malebná městečka jako Positano nebo Amalfi lákají na romantickou dovolenou ve dvou.

Sicílie: Největší ostrov ve Středozemním moři nabízí antické památky, nádherné pláže a sopečné krajiny.

Dolomity: Příznivci horské turistiky si přijdou na své v Dolomitech, vápencovém pohoří v jižní části Alp.

Lago di Garda: Největší italské jezero ledovcového původu nabízí čisté pláže, oblíbené turistické stezky a dechberoucí horské scenérie. Doporučujeme navštívit také nedalekou Veronu.

O Lago di Garda se v dobrém říká, že je miniaturou Itálie. Co si pod tím představit? Čtyři tisíciletí slavné historie, pestrost krás přírody i palácových zahrad, smetánku z celé Evropy, vše na jednom místě. Jen je tu krapet draho.

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