náhledy
Na první pohled to vypadá jako dílo umělé inteligence. Voda v australském zálivu Jervis Bay se ale čas od času rozzáří skutečným modrým světlem a vlny vypadají, jako by pohltily tisíce jasně zářících hvězd.
Autor: Jordan Robins / SWNS, Profimedia.cz
Jak je možné, že moře v noci svítí? Tajemství jevu zvaného bioluminiscence se skrývá v drobných organismech zvaných dinoflageláty.
Autor: Jordan Robins / SWNS, Profimedia.cz
Tito mikroskopičtí mořští tvorové reagují na pohyb vody, takže i obyčejné lidské kroky na mělčině nebo náraz vody na kameny vytvoří krátký záblesk modrého světla.
Autor: Jordan Robins / SWNS, Profimedia.cz
Výsledkem je takzvaný „modrý příliv“, při kterém se pobřeží rozzáří dechberoucím světlem.
Autor: Jordan Robins / SWNS, Profimedia.cz
Za tímto kouzlem stojí chemická reakce uvnitř těchto organismů. Když se dinoflageláty naruší, uvolní energii ve formě světla místo tepla. Intenzita záře ale není každý den stejná – záleží na teplotě vody a dalších faktorech.
Autor: Jordan Robins / SWNS, Profimedia.cz
Nejlepší podmínky na pozorování bioluminiscence přicházejí obvykle od konce australského léta do začátku podzimu. Podle místních je možné podobný jev spatřit maximálně dvakrát do roka.
Autor: Jordan Robins / SWNS, Profimedia.cz
Teplejší voda a živiny, které do moře přinesou například deště, pomáhají planktonu rychleji se množit. Ani tehdy ale není zážitek zaručený, protože příroda dávkuje světelný koncert podle vlastních pravidel.
Autor: Jordan Robins / SWNS, Profimedia.cz
Pokud chcete přírodní úkaz pozorovat, ideální je vyrazit k moři za úplné tmy a nejlépe během noci bez měsíčního svitu.
Autor: Jordan Robins / SWNS, Profimedia.cz
Pokud se v moři vykoupete, mikroorganismy pokryjí vaše tělo a budete pak zářit jako ve sci-fi filmu, stejně jako fotograf David Finlay na tomto snímku.
Autor: David Finlay, Profimedia.cz
A nemusíte se bát – dinoflageláty nejsou pro člověka nijak nebezpečné. Naopak. Tyhle maličké „breberky“ vám dokážou poskytnout nevšední zážitek, na který pravděpodobně nikdy nezapomenete.
Autor: Jordan Robins / SWNS, Profimedia.cz