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Zapomenutý svět železnice. Po Malém okruhu obejdete centrum Paříže pěšky
Petite Ceinture byla jednou z prvních městských okružních železnic v Evropě. Její koncept předběhl dobu a inspiroval rozvoj hromadné dopravy v dalších velkých městech. Nakonec ji však překonalo...
Propadání Dunaje. Tady se druhá největší evropská řeka ztrácí před očima
Dunaj zná každý. Jen málokdo ovšem ví, že druhá největší evropská řeka pár kilometrů po svém „oficiálním“ vzniku mizí. Ztrácí se v krasovém podzemí. Část jeho vod ve skutečnosti neteče do Černého,...
Nejlepší evropské cyklostezky. Čekají vás nádherné výhledy i perfektní servis
Evropa je pro cyklisty doslova rájem. Pokud vás láká strávit dovolenou v sedle, nastal ideální čas vyrazit na ty nejkrásnější dálkové cyklostezky, které starý kontinent nabízí. Čekají vás tu...
Nejhezčí chorvatské ostrovy. Kam vyrazit za tyrkysovým mořem i božským klidem
Přes dvanáct set. Zhruba tolik má tato jihoevropská země ostrovů, ostrůvků a útesů. Vybrali jsme pět dalmatských ostrovů, které okouzlí romantickými městečky, skrytými plážemi, levandulovými poli i...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Rodina objevila způsob, jak bydlet zdarma. Děti učí Šárka Švestková na cestách
Místo hypotéky v Praze koupili byt v lotyšské Rize, většinu roku ovšem tráví na cestách. Díky house sittingu, tedy hlídání cizích domů a domácích mazlíčků, procestovala rodina Šárky Švestkové řadu...
Země chtějí méně turistů, kteří však utratí víc. Odborník líčí, kam se vydat v létě
Evropa není nafukovací a spousta tradičních destinací už je zamluvená, upozorňuje odborník na turismus Petr Bílek, s nímž hovoříme o letošních dovolených. Cestování je totiž pro Čechy ta...
Neuvěřitelný modrý příliv. Australské moře září díky malým „breberkám“
Na první pohled to vypadá jako dílo umělé inteligence. Voda v australském zálivu Jervis Bay se ale čas od času rozzáří skutečným modrým světlem a vlny vypadají, jako by pohltily tisíce jasně zářících...
Syfilis i cely smrti jsou minulostí. Pod drsnou tváří skrývá Neapol poklady
Říká se „vidět Neapol a zemřít“, ale mnohem lepší je ji poznat a vracet se. Pulzující metropole pod Vesuvem okouzlí historickými památkami i autentickými uličkami. Stačí pak popojet k Pompejím,...
Kde se minulost stýká s budoucností. Proč navštívit Velké egyptské muzeum
Velké egyptské muzeum je největším muzeem zasvěceným jedné civilizaci na světě. Nabízí desetitisíce předmětů z dávných dob, včetně těch z hrobky faraóna Tutanchamona. Muzeum se svými sochami...
Propadání Dunaje. Tady se druhá největší evropská řeka ztrácí před očima
Dunaj zná každý. Jen málokdo ovšem ví, že druhá největší evropská řeka pár kilometrů po svém „oficiálním“ vzniku mizí. Ztrácí se v krasovém podzemí. Část jeho vod ve skutečnosti neteče do Černého,...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Zaznamenávají život Papuánců skrz umění. Často nám šlo o život, říká malířka
Malířka, fotografka a experimentální filmařka Barbora Šlapetová se svým životním a uměleckým partnerem Lukášem Rittsteinem vyprávějí ve společném díle pozoruhodný příběh. Už téměř tři desetiletí se...
Srbská Mokra Gora. Do zapomenuté vesnice vede nejmalebnější železnice Balkánu
Na pomezí pohoří Zlatibor a národního parku Tara leží malebná srbská vesnička Mokra Gora, která si získává stále více návštěvníků. Láká na tradiční architekturu, filmovou etno vesničku Drvengrad i...
Kemp, kde si odpočine i rodič? Vybrali jsme nejlepší rodinné kempy v ČR
Letní dovolená v kempu je pro rodiny s dětmi synonymem té pravé pohody, svobody a nezapomenutelných zážitků pod širým nebem. Moderní rekreační areály v Česku dnes navíc nabízejí komfort srovnatelný s...
Prodej stavebního pozemku 2 596 m2, Drásov
Drásov, okres Brno-venkov
3 182 000 Kč
Za hranicemi Berlína čeká jiný svět. Braniborsko láká termály i spaním na vodě
Německé Braniborsko je ideální destinací pro parné léto. Je zemí více než tří tisíců jezer, spousty vodních toků a nádherných lesů, kde se lze příjemně zchladit. Kromě toho zde dovolenkáři najdou...
Šťastný ostrov plný kontrastů. Tenerife láká na pláže i hvězdnou oblohu
Z celého souostroví Kanárských ostrovů je Tenerife největší a nejrozmanitější. Už za dob Platóna se mu přezdívalo „šťastný ostrov“. Není divu, že si zde kupuje letní sídla i řada českých celebrit....