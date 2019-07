Turisté spěchají na australskou horu Uluru, v říjnu bude uzavřena

Pískovcový skalní útvar, který ční do výše 348 metrů nad okolní rovinatou krajinu, figuruje na seznamu Světového dědictví UNESCO. Skála je pověstná tím, jak v závislosti na slunečním světle mění barvu od oranžové přes jantarovou až po karmínovou.

Loni horu, navzdory její odloučené poloze v polopoušti nedaleko města Alice Springs v centrální části kontinentu, navštívilo téměř 400 000 turistů.



Hora, známá také pod názvem Ayers Rock, je od roku 1985 pod správou australských domorodců, kteří představují asi dvě procenta ze zhruba 20 milionů obyvatel Austrálie.

Austrálci horu považují za sídlo duchů svých předků a dlouhou dobu usilovali o to, aby byla pro turisty znepřístupněna. Rozhodnutí bylo přijato v listopadu 2017 a letos v říjnu vstoupí v platnost.

Poslední příležitosti k návštěvě Uluru se teď snaží využít stovky turistů, což dokazují četné fotografie na Instagramu a Twitteru.

Podle australské televize ABC se množí stížnosti, že návštěvníci v rozporu s pravidly místního národního parku chodí mimo vyznačené cesty, v lokalitě táboří a odhazují odpadky.

Austrálci už v minulosti opakovaně kritizovali turisty, že se na posvátné skále chovají neuctivě. Neukáznění návštěvníci na hoře například močili, odpalovali golfové míčky nebo se obnažovali.

Domorodí Australané věří, že skála Uluru přímo ve středu kontinentu je natolik posvátná, že kdo ji vyruší, toho stihne trest. Dávné mýty potvrzují turisté, kteří posílají nazpět balíky kamení, které odtamtud odvezli. Přinášejí prý jen problémy.



Podle dřívějších zpráv by Ayers Rock měla být uzavřena 26. října, přesně 34 let od chvíle, kdy se skála vrátila do rukou Austrálců. Stezka kolem hory zůstane přístupná.

Uluru Uluru je nejobjemnější monolit na světě. Jednolitý pískovcový útvar leží ve středu australského kontinentu na domorodém území v Severním teritoriu a Národním parku Uluru – Kata Tjuta. Monolit ční 348 metrů nad okolní rovinatou krajinou a do země zasahuje až 5 km hluboko. Dlouhý je 3,6 km a široký 2,4 km. Geologické stáří je až 600 milionů let. Pískovcový útvar má nesmírný kulturní a náboženský význam pro zdejší domorodce. Celé území okolo útvarů Ayers Rock a Kata Tjuta jim odpradávna patřilo. Zdroj: Wikipedia.