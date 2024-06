Sydney není jen Opera. Najdete tu spoustu pláží a nádherný národní park

Jen málokteré město na východním pobřeží Austrálie je z geografického hlediska tak velkolepé jako Sydney, hlavní město státu Nový Jižní Wales, kde žije více než čtyři a půl milionu obyvatel. Obklopuje ho zvlněný Tichý oceán a dva mysy, které jsou nadčasovou branou do jednoho z nejkrásnějších přístavů světa. Sydney má více než sto pláží, je celoročně zalité sluncem, a díky tomu pulzuje životem.

Srdcem Sydney je přístav. Čtvrť, která ho obklopuje a která vznikla v roce 1788 jako trestanecká kolonie, se během jednoho století proměnila v ráj. Oblast zvaná The Rocks se brzy zbavila trestaneckých okovů a rozkvetla v půvabné město plné viktoriánské architektury a veřejných zahrad, do nichž chodí tisíce Australanů i cizinců hledat klid od každodenního stresu dodnes.

Nejlepší způsob, jak objevit The Rocks, je projít se po dlážděných uličkách, ve kterých se nachází vše od trhů po muzea a galerie. Pokud se chcete dozvědět víc o historii města, připojte se k The Rocks Walking Tours nebo I’m Free Tours, které začínají každý den v 18 hodin před Cadman’s Cottage a trvají 1,5 hodiny.

Těm, kteří do Sydney zavítají poprvé, se může město jevit jako bludiště pláží, mysů, zátok a zálivů. Nejrychlejším způsobem, jak se zorientovat, je vydat se na Sydney Tower, druhou nejvyšší vyhlídkovou věž na jižní polokouli. Z vyhlídkové terasy ve výšce více než 240 metrů se nabízí 360stupňový výhled na celé město. Vstup na věž stojí 30 australských dolarů (450 korun). Pokud máte čas a chcete si užít více atrakcí, které Sydney nabízí, pořiďte si jednu vstupenku na všechna místní lákadla za zlevněnou cenu.

Opera House Opera v Sydney je stavba navržená v roce 1956 dánským architektem Jørn Utzonem. Otevřena byla v roce 1973. Nachází se v přístavu Port Jackson, v místě zvaném Bennelong Point.

Je zařazena na seznam Světového dědictví pod hlavičkou UNESCO.

Jakmile se seznámíte s rozvržením města, vydejte se na stanici Circular Quay, sydneyskou verzi hlavního nádraží. Odsud se dostanete trajektem, vodním taxi nebo vlakem téměř kamkoli.

Nedaleko stanice se jako bílé plachty vlající ve větru tyčí budova Opery v Sydney. K prohlídce tohoto neuvěřitelného divadelního místa nepotřebujete vstupenku ani smoking. Ať se podíváte z kterékoli strany, zevnitř nebo zvenčí, opera není nic jiného než architektonický zázrak. Hned za budovou opery, na místě první farmy v Sydney, se nachází Královské botanické zahrady a sídlo vlády nebo galerie umění. O program na celé dopoledne tak máte vystaráno.

Nalevo od Circular Quay stojí slavný věšák na kabáty, most Sydney Harbour Bridge. Jeden ze slavných rodáků Paul Hogan, hvězda filmu Krokodýl Dundee, před začátkem své herecké kariéry pracoval na jeho opravách. Ocelová konstrukce přemosťuje přístav ve výšce 59 metrů nad mořem, vrchol oblouku je dokonce 134 metrů nad hladinou. Právě na ni mohou turisté vyšplhat. Zarezervujte si tento zážitek online, připněte si postroj a užijte si výhled, kterým se kochal i držitel Zlatého glóbu.

Austrálie má pověst země, ve které se vás každé zvíře pokusí zabít, přiotrávit nebo ukousnout ruku. Pokud chcete poznat místní faunu a flóru a tuto návštěvu přežít, zavítejte do akvária Sea Life nebo do přírodního parku Wild Life. Nejkrásnější pohled na město, stejně jako koaly nebo klokany, pak najdete v místní zoologické zahradě Taronga Zoo.

Až přijde čas se zchladit, sbalte si ručník a plavky a vydejte se na pláž Bondi. „Nezažili jste Sydney, dokud jste nepocítili zlatavý písek na Bondi mezi prsty. Vítejte,“ usmívá se na nás čtyřicetiletá Mary, jejíž předci přišli do Austrálie z Lotyšska před více než sto lety. Podobně sdílní a přátelští jsou zde k turistům všichni, bez ohledu na to, odkud jste nebo kolik je vám let.

Tajuplná buš

Nejlepší protilék na rušný život v Sydney je výlet do přírody. Díky množství vodopádů, deštných pralesů, kaňonů a údolí není divu, že Modré hory (Blue Mountains) jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Do Modrých hor je to z centra Sydney 90 minut jízdy autem. Z města jezdí do městečka Katoomba, vstupní brány do národního parku, také vlaky a v oblasti funguje síť autobusových linek.

Tip na cestu Při cestování veřejnou dopravou si nemusíte pořizovat žádnou kartu. Ve vlaku či autobusu stačí přiložit chytrý telefon nebo platební kartu ke čtečce a na výstupní stanici se stejnou kartou odhlásit.

Peníze se vám strhnou automaticky a nemusíte se bát, že kvůli čekání ve frontě na lístek propásnete spoj.

V Modrých horách se nachází jedny z nejlepších vyhlídek a procházek v Austrálii, které si užijete bez ohledu na vaši fyzickou zdatnost. Přímo v Katoombě, městě vystavěném na okraji obrovského útesu, uvidíte nejikoničtější kamenný útvar Tři sestry (Three sisters), pod nímž se rozprostírá údolí Jamison Valley. Místo má zvláštní kulturní význam pro domorodce, a není se čemu divit. Vyhlídka Echo point vám vezme dech.

Pokud máte čas, vydejte se po trase prince Henryho, na které se otevírají výhledy do údolí i na několik z vodopádů. Procházka vás zavede do malebného města Leura, které má kouzelnou atmosféru a množství útulných kaváren, kde můžete načerpat síly.

Jestli cestujete autem, zastavte se také na Evansonově vyhlídce, ze které máte údolí Grose Valley obklopené majestátními pískovcovými útesy jako na dlani. Je to také výchozí bod pro túru do Grand Canyonu, neuvěřitelnou procházku, při které se dostanete na dno údolí a proniknete do mystického světa. Při putování podél řeky Grose se obklopíte nádhernými kaskádami, obřími kapradinami a bujným deštným pralesem. Výlet je dlouhý šest kilometrů a trvá přibližně čtyři hodiny.

Národní park Modré hory nabízí nespočet výletů a ať se rozhodnete pro jakékoliv místo, které vás v mapě osloví, nemůžete udělat chybu.

Čínská čtvrť a česká dvanáctka

Po náročném výšlapu vyhládne, a je tak čas zamířit zpět do ulic, které s padající tmou ožívají – například do čínské čtvrti. Čínští přistěhovalci začali do australské metropole přicházet v 19. století a vytvořili zde místo, které láká i místní. Hlavní třída Dixon Street v noci září všemi barvami a najdete zde vše, od malých barů s typickou kuchyní až po zapadlé karaoke bary. S angličtinou zde většinou nepochodíte, ale o to autentičtější atmosféru zažijete.

Pokud si chcete užít trochu klidu, přidejte si na seznam Čínskou zahradu přátelství, která je schovaná mezi okolními mrakodrapy. Po vydatné večeři procházka zelenou oázou přijde vhod.

Jak se říká, to nejlepší nakonec. V ulicích Sydney zanechali stopu i Češi. Už z dálky láká žíznivé turisty, kteří zavítají do hospůdky Tommy’s Beer Cafe, cedule s nápisem Pilsner Urquell. A nejeden Čech, který strávil ve světě několik měsíců, se nad tímto pohledem dojme.

„Často sem zavítají turisté z Čech, kteří už dlouhou dobu cestují po světě, a když před ně postavíme plzeňskou dvanáctku, mají slzy v očích. Moc tomu sice nerozumím, ale jsem ráda, že se tady hostům líbí. A málokdy zůstane u jednoho piva,“ svěřuje se se smíchem australská výčepní. Na baru mají vystavené také Horalky, Milu nebo láhev Tuzemáku. Za plzeňské pivo, které zde čepují do vychlazených půllitrů a které má hustou, krémovou čepici, si v restauraci účtují téměř 200 korun. Ale tento kousek Česka na druhé straně světa má cenu zlata.