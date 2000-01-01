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Máte rádi přírodní úkazy, které se vymykají všemu, co planetě Zemi považujeme za běžné? Pak je toto místo přesně pro vás. V Austrálii existuje jezero, které je růžové jako jahodový milkshake. Neuvěřitelně růžová voda překvapuje turisty z celého světa už přes 200 let.
Autor: Profimedia.cz
Jezero Hillier, které je dlouhé asi 600 metrů a široké 250 metrů, leží na ostrově Middle Island u pobřeží Západní Austrálie a jeho fotky opravdu vypadají jako z jiné planety.
Autor: Profimedia.cz
Jako první ho popsal britský mořeplavec Matthew Flinders v roce 1802. Když vystoupal na nejvyšší bod ostrova, nevěřil vlastním očím. Ve svém deníku si poznamenal, že objevil „malé jezero růžové barvy“.
Autor: Profimedia.cz
Název ale nevznikl podle barvy. Jezero Flinders pojmenoval po členovi posádky Williamu Hillierovi, který během výpravy zemřel na úplavici.
Autor: Profimedia.cz
Proč je voda růžová? Nejde o chemikálie ani optický klam. Vědci se domnívají, že za vše mohou mikrořasy Dunaliella salina, kterým se daří v extrémně slané vodě. Jezero je totiž téměř stejně slané jako Mrtvé moře.
Autor: Profimedia.cz
Právě v momentu, kdy voda v jezeře dosáhne vysoké salinity (tedy podílu minerálních látek čili solí rozpuštěných ve vodě), způsobí vysoké teploty a sluneční záření uvolnění červeného pigmentu řasy do vody.
Autor: Profimedia.cz
Sytě růžová voda, která je osmkrát slanější než voda v oceánu, je od intenzivní modři oddělená jen jediným tenkým pruhem země a eukalyptovým lesem.
Autor: Profimedia.cz
Snímky zdůrazňující surrealistický kontrast dvou barev obletěly svět v roce 2014, kdy sportovec Red Bullu Chuck Berry seskočil z helikoptéry a plachtil nad vodami jezera.
Autor: Profimedia.cz
Přestože růžová voda není podle posledních zjištění vědců nebezpečná pro lidský organismus, koupání v jezeře je zakázané z důvodu ochrany přírody.
Autor: Profimedia.cz
Právě kontrast zářivě růžové vody, okolního tmavě zeleného lesa a jen pár set metrů vzdáleného modrého oceánu dělá z jezera Hillier jedno z nejfotografovanějších míst Austrálie.
Autor: Profimedia.cz