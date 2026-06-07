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Toto není dílo umělé inteligence. Prohlédněte si oslnivě růžové jezero Hillier
KVÍZ: Jakou známku byste dostali? 40 otázek prověří vaše znalosti zeměpisu
Myslíte si, že byste dnes zvládli zeměpis ze základní školy na jedničku? Vyzkoušejte si velký kvíz plný otázek o Česku, světě, mapách, sopkách, vesmíru, národních parcích i krasových jeskyních....
KVÍZ: Jak dobře znáte nejvyšší hory v ČR? Řada z nich ukrývá překvapivé tajemství
Myslíte si, že nejvyšší vrcholy českých pohoří už vás nemohou ničím překvapit? Možná se mýlíte. Nejvyšší hory České republiky totiž provázejí příběhy o ztracených rozhlednách či sporných pramenech...
Přelidněné samoty. Tady cestovatelé hledají konec světa, narážejí na davy
Stálé obyvatele tu spočítáte na prstech, okolo nic jiného než divoké pustiny nebývá. Osady na ostrovech a ztracené v horách právě tím lákají. Turisté sem chodí hledat klid, nerušeně tiché rozjímání....
Vražedné stratovulkány. Jestli se jednou rozzlobí, bude to opravdu zlé
Nechrlí jen lávu a popel. Nejnebezpečnější sopky světa dokážou rozpoutat bahenní laviny, pyroklastické bouře i katastrofy, které by během několika minut ohrozily miliony lidí. Stratovulkány od Vesuvu...
Cesta kolem světa: Pacifické úsměvy. Po Tahiti máme to nejlepší za sebou
Tichomořské ostrovy provází pověst ráje na zemi a my jsme tomu mohli během cesty kolem světa jen přisvědčit. Na ostrovech Rarotonga a Tahiti nás provázely až kýčovité – přece však reálné – scenérie i...
Gigantické zrcadlo. Dechberoucí krása bolívijské pouště ošálí vaše smysly
Největší solná pláň světa Salar de Uyuni v Bolívii patří přesně mezi ta místa, o kterých pochybujete, jestli se vůbec nacházejí na naší planetě. Rozprostírá se na ploše přes deset tisíc kilometrů...
Kde sledovat úplné zatmění Slunce 2026. Totalita protne Španělsko i Island
O letošním srpnu se Evropa dočká nevšedního úkazu – zatmění Slunce, které si však v Česku nevychutnáme tolik jako v jiných zemích. Takzvaný pás totality naše území mine a vidět tak bude jen částečné...
Jak na letiště. Začněte dovolenou v klidu
Odlet na dovolenou nemusí být stresující. Stačí se připravit ještě před cestou na letiště a vyhnete se zbytečným komplikacím i čekání. Letiště Praha přináší pět jednoduchých tipů, které vám pomohou...
Parádní vodácký zážitek. Spluli jsme polskou Brdu, kde s pádlem začínal i papež
Polské řeky sice nejsou pro české vodáky úplnou neznámou, nicméně prostoru pro objevování s pádlem v ruce nabízí země našich severních sousedů stále přehršel. My vám představíme jeden...
Balt jako nová riviéra. Německé pobřeží láká na dlouhé pláže i kus nostalgie
Nekonečné písečné pláže, nostalgická mola, proutěné plážové koše i vůně čerstvých ryb. Německé pobřeží Baltu v Meklenbursku-Předním Pomořansku nabízí překvapivě pestrou alternativu k jihu Evropy – od...
Letíte za oceán fandit fotbalistům? Přinášíme průvodce po městech, kde budou hrát
Historický fotbalový svátek klepe na dveře a česká reprezentace se v rámci světového šampionátu představí na třech ikonických stadionech. Fanoušky čeká nezapomenutelná jízda od supermoderních...
KVÍZ: Jak dobře znáte nejvyšší hory v ČR? Řada z nich ukrývá překvapivé tajemství
Myslíte si, že nejvyšší vrcholy českých pohoří už vás nemohou ničím překvapit? Možná se mýlíte. Nejvyšší hory České republiky totiž provázejí příběhy o ztracených rozhlednách či sporných pramenech...
Toto není dílo umělé inteligence. Prohlédněte si oslnivě růžové jezero Hillier
Máte rádi přírodní úkazy, které se vymykají všemu, co planetě Zemi považujeme za běžné? Pak je toto místo přesně pro vás. V Austrálii existuje jezero, které je růžové jako jahodový milkshake....
Cesta kolem světa: Pacifické úsměvy. Po Tahiti máme to nejlepší za sebou
Tichomořské ostrovy provází pověst ráje na zemi a my jsme tomu mohli během cesty kolem světa jen přisvědčit. Na ostrovech Rarotonga a Tahiti nás provázely až kýčovité – přece však reálné – scenérie i...
Blbci jsme si málem lehli vedle tálibánské základny, líčí Vagabundi na cestách
Roman a Lubomír jdou čtyři roky z Bali do Frenštátu a na závěr obejdou Česko. Reportér magazínu Víkend DNES se s nimi setkal v rakouském Oberneukirchenu, kde v opuštěném skladu přespali poslední noc...
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Norská železnice mezi vodopády. Flåmsbana patří k nejkrásnějším tratím světa
Strmé horské svahy, hluboká údolí a desítky vodopádů padajících z norských skal. Flåmsbana nabízí během necelé hodiny jednu z nejmalebnějších železničních cest Evropy, při níž vlak překoná téměř...
Kam vyrazit na opravdu dobré pivo? Tady ochutnáte deset oceněných českých piv
Teplé (někdy až příliš) počasí je tu a k němu se hodí i orosený půllitr zlatavého tekutého chleba. Nabízíme tipy na deset minipivovarů po celém Česku, které se v Jarní ceně českých sládků umístily na...