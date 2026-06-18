Jednou ze zastávek Mistrovství světa ve fotbale 2026 bude i americká metropole Atlanta. V hlavním a nejlidnatějším městě státu Georgia na jihu Spojených států amerických podle odhadů žije přes půl milionu obyvatel. Celá metropolitní oblast je nicméně domovem více než šesti milionů lidí.
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Na místním Atlanta Stadium se odehraje osm zápasů. Pro našince je nejvýznamnější ten čtvrteční, kdy se čeští fotbalisté utkají s týmem Jihoafrické republiky. Jaké ale je samotné město rozkládající se na předhůří Appalačského pohoří?
Srdce státu Georgia
Atlanta je centrem státu Georgia, jenž nese název původní britské kolonie z roku 1732 pojmenované po anglickém králi Jiřím II. Ten se v roce 1776 stal jedním ze třinácti zakládajících států USA. Ústavu nové země Georgia ratifikovala už jako čtvrtá v pořadí.
V průběhu let se však mezi státy severu a jihu prohlubovaly neshody, které se ve velké míře točily okolo otroctví. Georgia se proto v roce 1861 od států Unie odštěpila a rychle se stala jedním z center vznikající Konfederace (tedy států jihu) v americké občanské válce.
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Zpět k Unii byla Georgia připojena až jako úplně poslední v roce 1870. V polovině minulého století pak byl stát jedním z center Hnutí za občanská práva. Odehrála se tu řada protestů a demonstrací – například ve městech Albany či Savannah.
Přímo z Atlanty pak pocházela pravděpodobně nejvýznamnější tvář hnutí, kazatel Martin Luther King.
Dnes je Georgia jednou z nejlépe prosperujících částí USA. Podle odhadů zde v minulém roce žilo více než jedenáct milionů obyvatel. Ve Spojených státech je tedy Georgia osmým nejlidnatějším státem. Více než polovina jeho obyvatel žije v aglomeraci Atlanty.
Atlanta zničená a obnovená
Hlavní město Georgie relativně nedávno takřka celé doslova povstalo z popela. V roce 1917 během jedenácti hodin sežehl nekontrolovatelný požár pás města o délce zhruba jeden a půl kilometru. Na jeho uhašení bylo ve výsledku potřeba 83 milionů litrů vody, přesto sežehl přes padesát bloků a zničil téměř dva tisíce budov.
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Oheň v Atlantě škodil už podruhé za několik desítek let. Už v průběhu války Severu proti Jihu v roce 1864 během tažení Georgií nařídil generál Unie William Tecumseh Sherman svým jednotkám zničit infrastrukturu města. Popelem tehdy lehlo téměř čtyřicet procent města.
První zmínka o Atlantě nicméně pochází už z roku 1836, kdy do tehdejší místní pustiny dovedla koleje společnost Western and Atlantic Railroad. Tehdy šlo jen o takřka osamocenou konečnou stanici trati umístěnou nejblíž oceánu s pár domy okolo.
Během několika let však kolem nádraží začalo růst budoucí velkoměsto. Pro jeho jméno pak první osadníci využili název železniční společnosti, která jednoduše stavěla železnici k Atlantskému (proto Atlantic) oceánu.
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Velkou část města proto bylo potřeba vybudovat znovu a i díky tomu dnes Atlanta působí moderně. Velká část zajímavostí, stejně jako fotbalový stadion, najdou turisté takřka v srdci města. Nedaleko stadionu leží například velký park Centennial Olympic, který vznikl v roce 1996, kdy město pořádalo Letní olympijské hry.
Turisté tu taky najdou několik unikátů – například Georgia Aquarium, které je jedním z největších akvárií na světě a jako jedno z mála mimo Asii chová žraloky obrovské. Hned vedle pak stojí muzeum World of Coca-Cola, kde mohou zájemci vyzkoušet desítky variant tohoto nápoje z celého světa.
Vyjma nápojářského gigantu ve městě sídlí i několik dalších významných společností. Ústředí tu mají například aerolinky Delta Air Lines, řetězec obchodů s domácími potřebami Home Depot nebo zpravodajský kanál CNN. Na druhou stranu se v Atlantě daří i organizovanému zločinu.
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Atlanta je rovněž známá významnou uměleckou komunitou. Sídlí zde například Umělecké muzeum Highových, které je tím největším na americkém jihovýchodě. Jeho součástí je i Atlanta Memorial Arts Center, které vzniklo na památku obětí letu Air France 007. Letoun plně obsazený místními prominenty se v roce 1962 zřítil u pařížského letiště Orly.
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Kulisy centra metropole poseté mrakodrapy učarovalo i filmařům. V ulicích Atlanty vznikla řada snímků. Natáčely se zde například akční filmy z produkce Marvelu nebo scény z filmu Baby Driver.
Místní pamětihodnosti se také proměnily na lokace z původní tetralogie Hunger Games. Vznikaly tu i významné seriály, jako jsou Živí mrtví, či relativně nedávno zakončený trhák Stranger Things.
Typická jižanská kuchyně
Atlanta, potažmo stát Georgie, do komplikovaného mixu kuchyní Spojených států přináší řadu vlastních specialit. Pro jih USA je typická kuchyně občas nazývaná Southern comfort food (zhruba Jižanské konejšivé jídlo či jídlo pro útěchu).
Charakteristická je používáním několika základních ingrediencí a pomalým vařením. Pokrmy vycházejí z tradic původních obyvatel, v kombinaci se zvyky Evropanů a obyvatel západní Afriky. Výsledkem jsou hutná a bohatá jídla – smažené kuře, dušená zelenina, ale třeba i makarony se sýrem.
K pochoutkám Atlanty patří také restované krevety s krémovou kaší z kukuřičné krupice (takzvané shrimp and grits), místním vynálezem jsou také lemon pepper wings, tedy křidélka s citronovým pepřem. Pod tím se skrývá smažené kuřecí maso obalené ve směsi citronové kůry a drceného černého pepře.
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Z Atlanty pochází i několik legendárních řetězců rychlého občerstvení – například Chick-fil-A nebo Waffle House. Ten, jak už název napovídá, nabízí vyhlášené vafle, ale například i bramborové placky hashbrown. Zákazníci si pro ně mohou přijít do zhruba dvou tisíc poboček rozesetých jen na jihovýchodě a středozápadě Spojených států.
Město nicméně světu dalo ještě další kulturní ikonu, kterou už znají po celém světě. Lékárník John Stith Pemberton tu v roce 1886 namíchal první várku nápoje Coca-Cola. Jeho původním záměrem byl nicméně přípravek na tišení bolestí a obsahoval i tehdy hojně rozšířený kokain.
Unikátní „ptačí“ stadion
Stadion, kde ve čtvrtek 18. června 2026 odehraje český tým zápas s fotbalisty Jihoafrické republiky, patří k nejmodernějším stavbám ve městě. Funguje teprve od roku 2017, kdy nahradil sousední a dosluhující Georgia Dome. Z něj se do nové stavby přesunuly dva domácí týmy – Atlanta Falcons (americký fotbal) a fotbalový klub Atlanta United.
Současný název Atlanta Stadium nese jen dočasně pro účely mistrovství, běžně je pojmenován Mercedes-Benz Stadium. Označení sponzora však muselo zmizet kvůli předpisům FIFA.
Budova je víceúčelová a její kapacita se tak mění podle sportu, který se zrovna hraje. Na klasický fotbal se sem může přijít podívat 42 500 sedících diváků, na ten americký pak až 71 000 diváků.
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Unikátní je nicméně svou roztažitelnou střechou složenou z několika vzájemně provázaných panelů – otevřená střecha má vytvářet iluzi roztažených křídel, samotný pohyb pak lze přirovnat k cloně fotoaparátu. Právě komplikovanost konstrukce stála i za zhruba půlročním zdržením otevření oproti původně plánovanému termínu.
Zvláštností je i obrovská kruhová obrazovka zavěšená pod střechou namísto tradiční „kostky.“ Orientovaná je směrem do středu, diváci tak sledují záběry na opačné straně stadionu.
Zajímavost na závěr
Atlantské Mezinárodní letiště Hartsfield-Jackson Atlanta je nejrušnějším na světě. V minulém roce odbavilo na více než 800 000 letech přes 106 milionů pasažérů.
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Pro srovnání – největší české letiště v pražské Ruzyni za rok 2025 odbavilo necelých 18 milionů cestujících. Nejvytíženějším evropským, tedy londýnským letištěm Heathrow, loni prošlo přes 84 milionů pasažérů.