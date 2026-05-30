Když jsme po několika dnech procházení historického centra hledali únik od davů turistů a rozpálených ulic, zamířili jsme místo dalších muzeí k moři. Athény totiž nejsou jen městem antických ruin, ale také překvapivě přímořskou destinací.
Stačí nasednout na tramvaj nebo metro a zhruba za půl hodiny se před vámi otevře Saronský záliv, slaná vůně moře a voda v odstínech, které připomínají pohlednici z řeckých ostrovů.
Jednou z nejoblíbenějších pláží athénské riviéry je Vouliagmeni. Dostat se na ní z centra sice trvá o něco déle (zhruba 50 minut), ale stojí to určitě za to. Písek se střídá s oblázky, voda je průzračná a celé pobřeží působí upraveněji než běžné městské pláže.
Pro vstup na tuto pláž si musíte zakoupit lístek v ceně 10 eur v běžných dnech (zhruba 250 korun) a 15 eur o víkendech (zhruba 370 korun). K dispozici vám však budou lehátka, slaměné slunečníky, taverny, převlékárny i sportovní zázemí. Atmosféra Vouliagmeni je navíc klidná a člověk si opravdu odpočine.
O něco živější je Glyfada, která bývá oblíbená hlavně mezi páry a rodinami. Písčito-oblázkové pobřeží tady rychle přechází do hlubší vody, přesto působí uvolněně a nenuceně.
Podél pláže najdete bary, sprchy i bezplatné slunečníky. Díky dobrému spojení veřejnou dopravou jde navíc o ideální variantu pro ty, kteří chtějí spojit koupání s večerní procházkou po městě.