Žádné tabu. V Číně vám klidně napřímo řeknou, že jste tlustá, vypráví sinoložka

Co vás nejvíce překvapilo, když jste poprvé přiletěla na Tchaj-wan?

Žádný velký kulturní šok to nebyl, protože nás na to ve škole dobře připravovali. Jediné, co jsem po příletu řešila, bylo to, že tam tenkrát měli čerstvě po epidemii prasečí chřipky, všude bylo strašně moc kontrol a všichni nosili roušky. A i když už jsem uměla čínsky docela obstojně, bylo hrozně těžké jim rozumět. Ale jinak tam každého překvapí, jak je Tchaj-wan extrémně čistý a pořádkumilovný, zejména v porovnání s okolními asijskými státy. Vypadá to tam jako na Západě s čínskými čtvrtěmi. Proto také všem, kteří se chtějí podívat do Asie, doporučuji nejdříve navštívit právě Tchaj-wan. Neuvidí tam odpadky, děti čurající na chodníku ani nikoho, kdo by si v metru stříhal nehty, tak jako v Číně. I Jižní Korea byla poměrně špinavá a plná odpadků.

V mnoha rodinách na Tchaj-wanu i v Číně drží doma kasu žena a manželovi dává jen kapesné.