Natáčení reality show Asia Express jste označil za vůbec nejtěžší, jaké jste kdy absolvoval. V čem spočívala jeho náročnost?
Hlavně ve fyzické stránce. I když jsme si na začátku mysleli, že zhruba víme, do čeho jdeme, hned první den závodu nám ukázal opak. Vůbec jsme netušili, jak extrémní to bude. Jako kameramani jsme běhali přímo se soutěžícími – oni měli batohy, my kamery na rameni. A nesmělo se stát, že by nám utekli. Do určité míry jsme navíc hlídali i pravidla a bezpečnost soutěžících.
Už během prvních tří dnů jeden z kameramanů odpadl, protože tempo bylo opravdu extrémní. Připravený na to nebyl nikdo z nás.