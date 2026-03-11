Bojím se, že nestihnu Asii prozkoumat celou, říká moderátor Václav Matějovský

  8:30
Václava Matějovského si nejspíš pamatujete jako Mikyho ze seriálu Ulice. Teď pokořil další profesní výzvu: stal se moderátorem nové reality show Asia Express. „K Asii jsem měl vždycky pozitivní vztah a teď po Asia Expressu ho mám ještě tak stokrát pozitivnější než předtím,“ říká v rozhovoru pro časopis Pestrý svět.
V pořadu Rozstřel dnes vystoupí Václav Matějovský, mladý talentovaný herec,...

V pořadu Rozstřel dnes vystoupí Václav Matějovský, mladý talentovaný herec, který se proslavil především rolí v seriálu Ulice.

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou Jakub Štáfek a Václav Matějovský.
Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...
Jakub Štáfek a Václav Matějovský v reality show Asia Express (2026)
Do Česka přichází celosvětově úspěšný dobrodružný formát Asia Express!
Váhal jste, jestli přijmout nabídku moderovat novou reality show Asia Express?
Dlouho ne, jenom jsme museli vyřešit nějaké technické záležitosti ohledně mých dalších pracovních závazků a toho, že nebudu měsíc v Česku.

Jaký máte vztah k Asii?
K Asii jsem měl vždycky pozitivní vztah a teď po Asia Expressu ho mám ještě tak stokrát pozitivnější než předtím.

Chtěl byste se tam vrátit třeba na dovolenou?
Určitě! Asie je nádherná ve všech možných ohledech. A je hrozně různorodá. Každá ta země je úplně jiná. Bojím se, že za svůj život nestihnu Asii prozkoumat úplně celou.

Během Asia Expressu jsme extrémně zhubly, říkají soutěžící Ester a Icy

Co vás nejvíce zaujalo na konceptu tohoto pořadu?
Podle mě jde o pravou definici slova dobrodružství. A to mám rád, takže jsem toto velké dobrodružství chtěl zažít na vlastní kůži.

Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že budete v moderátorské dvojici s vaším kamarádem Jakubem Štáfkem?
Věděli jsme, že se o nás uvažuje jako o dvojici, takže nás to nepřekvapilo. Když jsme tu pozici dostali, byli jsme za to samozřejmě rádi. Kdo by na tuhle vysněnou práci neměl pozitivní reakci?!

S Jakubem jste přátelé už dlouho, odkud se vlastně znáte?
Myslím si, že to bude z natáčení seriálu Ulice na Nově, kde jsme se spolu kdysi potkali poprvé. Teď vám ale úplně přesně neřeknu, před jak dlouhou dobou to bylo, ale už to bude určitě patnáct let, možná i víc.

Při jedné scéně v Asia Expressu měl Jakub moderátorský vstup z létajícího balónu, zažil jste si i vy něco podobného?
Kuba vlastně vychytal všechna ta zajímavá a krásná místa. Já jsem většinou natáčel při západu slunce v horách nebo na nějakém místním tržišti, takže tato místa samozřejmě vůbec nebyla hezká... Takový západ slunce u řeky v horách je prostě odporná záležitost! (smích)

Ochutnali jste tam s Jakubem nějaké místní speciality?
Ano a poměrně často. Snad úplně všechny nevšední speciality, co jsme si mohli pořídit, jsme si koupili, abychom je ochutnali. Nás s Jakubem baví objevovat tímto způsobem tu danou zemi. Mám rád, když můžu vyzkoušet věci, co jinde člověk ani nevidí. A vlastně mi všechno víceméně chutnalo.

Troufl byste si zúčastnit se Asia Expressu jako soutěžící, kdyby vám to v příští sérii nabídli?
Asi bych nad tím váhal a přemýšlel víc než nad moderováním, ale nakonec bych do toho šel rád.

Největší náboženská památka UNESCO. Angkor ohromil i v soutěži Asia Express

Vy už jste přitom soutěžil v reality show Survivor na Nově, kde jde mnohdy doslova o přežití. Tak proč byste váhal nad účastí v Asia Express?
Myslím, že je to v určitých ohledech náročnější, protože tam máte větší nejistotu toho, co a kde se bude dít. Nevíte, kde budete spát, jak se tam dostanete, koho potkáte a co za úkol budete po cestě muset splnit. Nejde tam totiž jenom o fyzicky náročné úkoly jako třeba přelézání, házení či běhání, ale jsou tam i různorodé úkoly, které jsou náročné na hlavu, kdy musí soutěžící nad něčím přemýšlet nebo třeba zapojit své chuťové buňky a další smysly. Takže jsou ty úkoly podle mě rozmanitější než v Survivoru.

Diváci si vás mohou pamatovat i jako moderátora soutěžního pořadu COOL Taxi, který běžel na televizní stanici Prima COOL. Bylo náročnější uvádět Asia Express?
Ten zmíněný pořad měl úplně jiný koncept, takže se to podle mě nedá srovnávat. Tam jsem seděl v taxi, které jsem řídil po Praze, zatímco jsem se ptal soutěžících na vědomostní otázky. Tady moderátor měsíc cestuje po Asii a ujede 3 500 kilometrů, takže je to podle mě hodně odlišná záležitost.

V pořadu Rozstřel dnes vystoupí Václav Matějovský, mladý talentovaný herec, který se proslavil především rolí v seriálu Ulice. Pořad Rozstřel je známý svými exkluzivními rozhovory s významnými osobnostmi, kde zkušení moderátoři zpovídají politiky, sportovce, umělce i vědce.
Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou Jakub Štáfek a Václav Matějovský.
Českou verzi reality show Asia Express moderují a průvodci celým napínavým závodem budou Jakub Štáfek a Václav Matějovský.
Jakub Štáfek a Václav Matějovský v reality show Asia Express (2026)
Chtěl byste dál pokračovat hlavně v moderování, baví vás to víc než herectví?
Já už se moderování věnuju nějakou dobu, působím například na Fajn Rádiu, a určitě bych v tom chtěl pokračovat i nadále.

Zmínil jste, že jste musel být kvůli natáčení Asia Expressu měsíc mimo Českou republiku. Jak jste to zvládal bez své snoubenky Karolíny Zamrazilové a malého syna, kterému je teprve rok a půl? Nestýskalo se vám?
Bylo to náročné, protože tak dlouho jsme od sebe ještě nikdy nebyli. Nastaly tam tím pádem emotivní chvíle, kdy se člověku zastesklo víc než jindy, ale snažíte se na to nemyslet a těšit se na to, až je po návratu znovu uvidíte.

Asia Express

  • Nová cestovatelská reality show Asia Express mapuje závod plný adrenalinu, na který se vydává devět různorodých soutěžních dvojic s jediným cílem: dojet na konec každé etapy jako první.
  • Známé i neznámé osobnosti vyrážejí na dobrodružnou, náročnou cestu napříč Kambodžou, Laosem a Thajskem. Princip soutěže je jednoduchý: na startu má každý jen batoh a částku rovnající se zhruba 25 korunám na den.
  • S touto výbavou musí zdolat trasu dlouhou 3 500 kilometrů, sehnat si jídlo, dopravu i nocleh.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

