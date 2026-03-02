Během Asia Expressu jsme extrémně zhubly, říkají soutěžící Ester a Icy

Premium

Fotogalerie 17

Plnění prvních úkolů v podání Ester a „Icy“ před chrámovým komplexem Angkor Vat. (25. února 2026) | foto: Prima

Veronika Pitthardová
Do letošního adrenalinového závodu Asia Express se zapsaly jako nejmladší a čistě ženská dvojice. Přesto Adéla „Icy“ Picková a Ester Švrčinová bodovaly hned v první výzvě reality show. „I když se nám občas něco nepovedlo, pořád jsme si říkaly, jak jsme na sebe navzájem pyšné. A doufáme, že to bude přes obrazovku vidět,“ řekly soutěžící v rozhovoru pro iDNES.cz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Už jste zhlédly první díl soutěže. Nebály jste se, co všechno vlastně vy i diváci uvidíte?
Adéla: Strašně jsme se těšily, ale zároveň jsme byly hodně zvědavé a trochu nervózní. Na ten moment jsme čekaly strašně dlouho. A do poslední chvíle nám to úplně nedocházelo. Vlastně jsme si ani neuměly představit, co všechno se ve vysílání objeví a jak to celé bude působit, protože jsme u sebe po celou dobu soutěže neměly telefony a neviděly jediný záběr.

Ester: Víme, co jsme tam na začátku předváděly, takže jsme tušily, že to bude něco mezi bizárem a velkou zábavou.

Měly jsme pocit, že už jsme si snad vytrpěly dost – a přišlo něco ještě horšího. Spaly jsme uvnitř, venku, na zemi, objevily se i různé nečekané „společnosti“.

Adéla „Icy“ Picková

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte hlavní města států světa?

Západ slunce nad Bosporským průlivem v Istanbulu. V popředí je mešita Büyük...

Prahu, Vídeň a Bratislavu jistě všichni znají a dokáží je přiřadit ke správným zemím. Co ovšem hlavní města dalších států světa? Vyzkoušejte si své znalosti v našem zeměpisném kvízu a zjistěte, zda...

Lež přímo před zraky turistů. Ostrovy Astronautů jsou jen líbivá kamufláž

Jsou uměle vytvořené a jediné svého druhu ve Spojených státech amerických....

Jsou uměle vytvořené a jediné svého druhu ve Spojených státech amerických. Ostrovy Astronautů, tyčící se z vody přímo naproti pobřeží kalifornského města Long Beach, mají dva úkoly. Tím prvním je...

Letenka za miliony. V Praze přistál létající hotel Four Seasons pro vyvolené

Na první pohled připomíná běžný airbus. Jenže zdání klame. Speciálně upravený...

Na první pohled připomíná běžný airbus. Jenže zdání klame. Speciálně upravený Four Seasons Airbus A321 nepřeváží stovky turistů na prodloužený víkend, ale pouhých 48 vyvolených na cestu kolem světa....

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Největší náboženská památka UNESCO. Angkor ohromil i v soutěži Asia Express

Jedinečný Angkor Vat v Kambodži je plný staveb a chrámů. Pohled na západ slunce...

Angkor Vat, největší náboženská památka světa zapsaná na seznamu UNESCO, je symbolem celé Kambodže. Monumentální komplex z 12. století dodnes ohromuje svou rozlohou, architekturou i duchovním...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

2. března 2026  8:59

Po stopách Draculy. Tajuplná Transylvánie je výstavní skříní Rumunska

Hrad Bran je krásný středověký hrad, který milovala královna, upravil ho český...

Snad žádný kraj na světě není tak obestřen tajemstvím jako Transylvánie neboli Sedmihradsko. Vždyť kromě překrásné přírody či historických památek nabízí také odkaz Draculy. Podmaní si tento zvláštní...

2. března 2026  8:30

Během Asia Expressu jsme extrémně zhubly, říkají soutěžící Ester a Icy

Premium
Plnění prvních úkolů v podání Ester a „Icy“ před chrámovým komplexem Angkor...

Do letošního adrenalinového závodu Asia Express se zapsaly jako nejmladší a čistě ženská dvojice. Přesto Adéla „Icy“ Picková a Ester Švrčinová bodovaly hned v první výzvě reality show. „I když se nám...

2. března 2026

Supervulkán, gejzíry i medvědi na dosah ruky. Yellowstone slaví výročí

V neděli 1. března slaví Yellowstonský národní park 154 let své existence a...

V neděli 1. března slaví Yellowstonský národní park 154 let své existence a dodnes umí nabídnout větší drama než kdejaká reality show. Gejzíry stříkající do nebe, medvědi téměř na dosah ruky a bizoni...

1. března 2026  8:30

Italský ráj bez aut i davů. Poznejte ostrov Monte Isola, skrytý klenot Lombardie

Rybářská vesnička Peschiera Maraglio na ostrově Monte Isola v srdci italského...

Severoitalská Lombardie je krajem historických měst, bezmála stovky jezer i malebných ostrovů. Nachází se zde i čtvrté největší italské jezero Lago Iseo, ležící mezi oblíbenými jezery Como a Garda,...

1. března 2026

Ohnivý vodopád Horsetail Falls. Slunce vytváří optický klam jen pár dní v roce

V únoru se v americkém Yosemitském národním parku každoročně odehrává přírodní...

V únoru se v americkém Yosemitském národním parku každoročně odehrává přírodní úkaz, který přitahuje tisíce fotografů i návštěvníků z celého světa. Vodopád Horsetail Falls se během několika krátkých...

28. února 2026  8:30

Kam na dovolenou v roce 2026? Inspiraci nabídne veletrh cestování v Letňanech

Ve spolupráci
Holiday World & Region World

Pražské Letňany už se připravují na léto! Zimní měsíce se vždy nesou ve znamení výběru letní dovolené. S plánováním prázdnin může zájemcům pomoci každoroční přehlídka aktuálních nabídek i rad a tipů...

28. února 2026

KVÍZ: Znáte hlavní města států světa?

Západ slunce nad Bosporským průlivem v Istanbulu. V popředí je mešita Büyük...

Prahu, Vídeň a Bratislavu jistě všichni znají a dokáží je přiřadit ke správným zemím. Co ovšem hlavní města dalších států světa? Vyzkoušejte si své znalosti v našem zeměpisném kvízu a zjistěte, zda...

vydáno 28. února 2026

Gigantická jizva, ze které se tají dech. Grand Canyon oslavil narozeniny

Monumentální skalní útvary barvy krve, dechberoucí západy slunce, divoká řeka,...

Monumentální skalní útvary barvy krve, dechberoucí západy slunce, divoká řeka, zurčící vodopády a výhledy, na které člověk nedokáže zapomenout. To všechno nabízí jeden z největších přírodních divů...

27. února 2026  8:30

Český výletník: Sešup pro padající lyžaře. Jak jsem přejel Krkonoše na běžkách

Pražská bouda na Lučinách mezi Pecí a Černou horou je zdejší dominantou a...

Černá hora je po Sněžce „krkonošská dvojka“ co do popularity. Vede z ní klasická trasa na běžkách do Pece pod Sněžkou, na které můžete potkat spoustu zajímavostí. Tak jedeme!

27. února 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  26. 2. 15:28

Letenka za miliony. V Praze přistál létající hotel Four Seasons pro vyvolené

Na první pohled připomíná běžný airbus. Jenže zdání klame. Speciálně upravený...

Na první pohled připomíná běžný airbus. Jenže zdání klame. Speciálně upravený Four Seasons Airbus A321 nepřeváží stovky turistů na prodloužený víkend, ale pouhých 48 vyvolených na cestu kolem světa....

26. února 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.