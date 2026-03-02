Už jste zhlédly první díl soutěže. Nebály jste se, co všechno vlastně vy i diváci uvidíte?
Adéla: Strašně jsme se těšily, ale zároveň jsme byly hodně zvědavé a trochu nervózní. Na ten moment jsme čekaly strašně dlouho. A do poslední chvíle nám to úplně nedocházelo. Vlastně jsme si ani neuměly představit, co všechno se ve vysílání objeví a jak to celé bude působit, protože jsme u sebe po celou dobu soutěže neměly telefony a neviděly jediný záběr.
Ester: Víme, co jsme tam na začátku předváděly, takže jsme tušily, že to bude něco mezi bizárem a velkou zábavou.
Měly jsme pocit, že už jsme si snad vytrpěly dost – a přišlo něco ještě horšího. Spaly jsme uvnitř, venku, na zemi, objevily se i různé nečekané „společnosti“.