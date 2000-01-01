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Při vyslovení jména Antoni Gaudí si většina lidí vybaví především Barcelonu. Díla jednoho z nejslavnějších španělských architektů jsou ale rozeseta i po dalších částech země – od Kantábrie přes provincii León až po Mallorcu. Gaudí, který se narodil v roce 1852, se proslavil osobitým stylem inspirovaným mimo jiné přírodou, katalánským modernismem i evropskou secesí.
Autor: Profimedia.cz
Jedním z mála Gaudího děl mimo Katalánsko je Casa El Capricho v přímořském městečku Comillas na severu Španělska. Její skutečný název je však Villa Quijano, protože ji Gaudí stavěl mezi lety 1883 až 1885 pro bohatého právníka a podnikatele Máxima Díaze de Quijana.
Autor: Profimedia.cz
Gaudí tehdy teprve začínal svou kariéru a na stavbě jsou tak patrné jeho rané experimenty s keramikou, barvami i orientálními vlivy. Fasádu pak zdobí tisíce keramických slunečnic.
Autor: Michal Sikorski / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Slunečnice tu však nejsou jen dekorací. Gaudí dům navrhl s ohledem na pohyb slunce a jednotlivé místnosti rozmístil podle toho, v jakou část dne do nich dopadalo světlo. Dílo tak odráží dokonalou studii prostoru, využití světla i klimatu. Do stavby zakomponoval také hudební motivy, protože právě její majitel byl velkým milovníkem hudby. Vila byla dlouho používaná jako letní sídlo. Po občanské válce však zůstala nějakou dobu opuštěná, poté byla ve vile restaurace a nakonec, od roku 2010, Casa El Capricho slouží jako muzeum.
Autor: ČTK
Další Gaudího stopu lze najít na Mallorce v monumentální katedrále Panny Marie, známé také jako La Seu. Její stavba začala už ve 13. století a pokračovala po několik dalších staletí. Gaudí tedy katedrálu nenavrhl, do její dnešní podoby ale významně zasáhl při pozdější rekonstrukci interiéru.
Autor: ČTK
Na začátku 20. století totiž pověřil biskup Pere Joan Campins Gaudího úpravou vnitřního prostoru katedrály. Architekt se tak především snažil otevřít prostor věřícím a zvýraznit presbytář, biskupský trůn a kapli Nejsvětější Trojice, což je nejstarší část katedrály, jejíž výstavbu zahájil král Jakub II. v roce 1306 jako královské mauzoleum. V kapli jsou uloženy ostatky mallorských králů.
Autor: ČTK
Gaudí navíc při rekonstrukci pracoval nejen s uspořádáním prostoru, ale také se světlem a dekorativními prvky. Interiér tak propojuje středověkou gotickou architekturu s prvky, které do něj přibyly až o několik století později. Katedrála je proto zajímavým příkladem stavby, která se postupně proměňovala od středověku až do moderní doby. Gaudího zásahy probíhaly přibližně mezi lety 1904 a 1915.
Autor: ČTK
V severošpanělské Astorze stojí další překvapivé Gaudího dílo – biskupský palác připomínající středověký hrad. Zakázku Gaudí získal po požáru původního paláce od biskupa Juana Bautisty Graua. Stavba začala v roce 1889.
Autor: Profimedia.cz
Gaudí však na paláci pracoval až do roku 1893, kdy biskup Grau zemřel. Po neshodách s vedením diecéze architekt projekt opustil a budovu později dokončili jiní architekti. Přesto je na paláci dobře patrný Gaudího rukopis i spojení novogotických prvků s jeho vlastními nápady.
Autor: Profimedia.cz
Pouze několik desítek kilometrů od Astorgy vznikla také Casa de los Botines v Leónu. Gaudí ji navrhl na začátku 90. let 19. století pro obchodní společnost Fernández y Andrés a budova spojovala obchody, skladovací prostory i byty. Stavba byla dokončena mimořádně rychle – přibližně za deset měsíců – a slavnostně otevřena v roce 1893.
Autor: Profimedia.cz
Pokud se přiblížíme k Barceloně, která je známá právě několika památkami od slavného architekta, kousek od Barcelony se nachází krypta Colònie Güell. Tu Gaudí navrhl v rpce 1898 pro průmyslníka Eusebiho Güella.
Autor: Profimedia.cz
Původně měla být pouze spodní částí mnohem většího kostela, jehož stavba začala v roce 1908. Rodina Güellových však v roce 1914 financování ukončila a dokončena tak byla jen spodní část, dnes známá právě jako krypta.
Autor: Michal Sikorski / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Právě spolupráce s rodinou Güellových přivedla Gaudího k několika jeho nejvýznamnějším projektům v Barceloně. Seznámili se totiž během Gaudího práce pro pařížskou Světovou výstavu v roce 1878. Jejich vztah tak postupně přerostl běžný vztah objednavatele a architekta a podle materiálů Parku Güell se z nich stali i blízcí přátelé. Güell Gaudímu zadal Palau Güell, kostel v Colònii Güell a později také samotný Park Güell.
Autor: Michael Abid / Alamy / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Nejznámějším je dnes Park Güell, který měl původně fungovat jako luxusní obytná čtvrť s přibližně šedesáti pozemky. Projekt však komerčně neuspěl a nakonec vznikly pouze dva domy, právě ty pro samotné stavitele parku, tedy pro Gaudího a Eusebiho Güella. Výstavba probíhala mezi lety 1900 až 1914. Jako veřejný park pak byl slavnostně otevřen v roce 1926.
Autor: Profimedia.cz
Jednou z prvních velkých zakázek, které Gaudí od Eusebiho Güella získal, byl již zmíněný rodinný palác. Güell si novou rezidenci objednal v roce 1885 a stavební práce začaly následující rok. Už zde Gaudí experimentoval s uspořádáním prostoru, světlem a dekoracemi, které se později staly typickými pro jeho tvorbu. Rodina zde žila až do roku 1910, kdy se přestěhovala do nově postaveného domu v Parku Güell.
Autor: Profimedia.cz
Nejslavnějším Gaudího dílem je však bezpochyby bazilika Sagrada Família. Její výstavba začala v roce 1882 podle návrhu jiného architekta, Francisca de Paula del Villara, Gaudí ale projekt krátce nato převzal a zcela ho přepracoval. Monumentální chrám se staví už více než 140 let a je nejvyšším kostelem na světě.
Autor: Profimedia.cz
Gaudí se Sagradě Famílii věnoval více než čtyři desetiletí a v posledních letech života soustředil většinu své práce právě na ni. Stavbu pojal jako propojení architektury, přírody a křesťanské symboliky. Z částí, které vznikly přímo za jeho života, jsou dnes na seznamu světového dědictví UNESCO například krypta a průčelí Narození.
Autor: Profimedia.cz
Dalším z nejvýraznějších Gaudího děl je Casa Batlló na prestižní třídě Passeig de Gràcia, kde se nachází i další díla modernistických architektů. Samotný dům vznikl už v roce 1877, v roce 1903 ho ale koupil textilní průmyslník Josep Batlló a jeho přestavbou pověřil Gaudího. Architekt tak původní stavbu zásadně proměnil a vytvořil jednu z ikon katalánského modernismu.
Autor: Profimedia.cz
Gaudího rukopis pokračuje i uvnitř domu, kde téměř mizí rovné linie a ostré rohy. Architekt kladl velký důraz na přirozené světlo, proudění vzduchu i organické tvary připomínající přírodu. Díky propojení funkčnosti s mimořádně výraznou výzdobou se Casa Batlló stala jednou z jeho nejznámějších obytných staveb.
Autor: Profimedia.cz
Jen několik minut chůze od Casa Batlló stojí Casa Milà, známější pod přezdívkou La Pedrera, v překladu „kamenolom“. Gaudí ji vytvořil mezi lety 1906 a 1912 pro manžele Pere Milà a Roser Segimon i Artells. Budova byla jeho poslední velkou civilní stavbou a v době svého vzniku budila kvůli nezvyklé zvlněné fasádě značnou pozornost.
Autor: Profimedia.cz
Jednou z nejznámějších částí La Pedrery je střešní terasa se schodišťovými věžemi, ventilačními šachtami a komíny, které Gaudí proměnil téměř v sochařská díla. Neobvyklé však nebyly jen dekorace – stavba přinesla také řadu konstrukčních a funkčních inovací. Od roku 1984 tak patří Casa Milà na seznam UNESCO.
Autor: Profimedia.cz
Ve srovnání s barevnou Casa Batlló nebo zvlněnou La Pedrerou působí Casa Calvet překvapivě střídmě. Gaudí ji postavil mezi lety 1898 a 1900 pro textilního podnikatele Pere Màrtira Calveta a dům sloužil zároveň jako sídlo firmy, rodinné bydlení i nájemní dům. Přestože patří k jeho konzervativnějším stavbám, v roce 1900 získala ocenění barcelonské radnice za nejlepší uměleckou budovu roku.
Autor: Profimedia.cz