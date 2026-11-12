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Na pivo sem musíte lanovkou. Berggasthaus Äscher je hospoda přilepená ke skále
Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen kousek kolmo pod náhorní plošinou Ebenalp. A s jinými si ho nespletete. Horská útulna a hostinec Berggasthaus Äscher je...
Bez betonu i oceli. Mrakodrapy z hlíny stojí v jemenské poušti už stovky let
Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které připomínají moderní velkoměsto. Jejich základy však vznikaly už před staletími a místo betonu a oceli při jejich stavbě...
Za nádherou nemusíte až na konec světa. Objevte nejkrásnější vesničky Německa
Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž často ukrývá tam, kde byste ho nečekali. V malých vesnicích a městech s malovanými fasádami, domky jako z perníku nebo...
Asie, kterou odvál čas. Unikátní snímky Thajska a Srí Lanky z osmdesátek
Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který se řídil úplně jiným tempem. Německý fotograf Walter Rudolph zachytil Srí Lanku a Thajsko v 80. letech, než se staly...
Ráj v Alpách, kde umírali vojáci. Válku tu připomínají zákopy i horské hroby
Na první pohled je to jen další krásný vrchol italských Alp. Travnaté svahy, výhledy na horské štíty a ticho, které přerušuje jen vítr. Jenže Cima Socede v pohoří Lagorai ukrývá příběh krvavých bojů...
Město, které pokořil císař. Gent si z ponížení udělal svou největší chloubu
Gent bývá ve stínu Bruselu a Brugg, což je možná jedna z jeho největších výhod. Není to město, které by se návštěvníkovi podbízelo, přesto nabízí středověké centrum, kanály, univerzitní život i...
Nejen Sagrada Família. Gaudí zanechal stopy i daleko za hranicemi Barcelony
Při vyslovení jména Antoni Gaudí si většina lidí vybaví především Barcelonu. Díla jednoho z nejslavnějších španělských architektů jsou však rozeseta i po dalších částech země – od Kantábrie přes...
Ráj v Alpách, kde umírali vojáci. Válku tu připomínají zákopy i horské hroby
Na první pohled je to jen další krásný vrchol italských Alp. Travnaté svahy, výhledy na horské štíty a ticho, které přerušuje jen vítr. Jenže Cima Socede v pohoří Lagorai ukrývá příběh krvavých bojů...
Co všechno se vejde do zimní dovolené? Lyžování, dobrodružství i horské výhledy
Xund und Fit – zdravě a v kondici. Na zimní dovolené to ale neznamená jen sportovní výkony od rána do večera. Někdo si chce užít každou minutu na sjezdovce, jiný ocení pestrý program pro děti nebo...
Za nádherou nemusíte až na konec světa. Objevte nejkrásnější vesničky Německa
Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž často ukrývá tam, kde byste ho nečekali. V malých vesnicích a městech s malovanými fasádami, domky jako z perníku nebo...
Nejkrásnější chalupy v Česku: 8 designových chat, kde budete chtít strávit zimu
Zasněžená krajina za oknem, rozpálená sauna, praskající oheň a víkend, během kterého nemusíte vůbec nic. Zimní dovolená v Česku může být stejně kouzelná jako pobyt v alpském resortu, zvlášť když si...
Bez betonu i oceli. Mrakodrapy z hlíny stojí v jemenské poušti už stovky let
Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které připomínají moderní velkoměsto. Jejich základy však vznikaly už před staletími a místo betonu a oceli při jejich stavbě...
Zažijte Kingdom Come na vlastní kůži. Středověký svět čeká kousek od Prahy
Zveme vás na výlet po stopách Jindřicha ze hry Kingdom Come: Deliverance. Pojďte s námi objevovat památky a krajinu Posázaví v kulisách středověké atmosféry této světoznámé počítačové hry. Trasa vede...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Amsterdam má konkurenci. Haarlem zbohatl na tulipánové horečce a pivu
Jen osmnáct kilometrů od rušného Amsterdamu leží Haarlem, jedno z nejlépe udržovaných měst v Nizozemsku. Dodnes si zachovává aristokratickou atmosféru z dob bohatých kupců a umělců. Město zbohatlo na...
Prodej rodinný dům 4+1 se zahradou a pozemkem 2527m2
Vinaře - Vinice, okres Kutná Hora
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Asie, kterou odvál čas. Unikátní snímky Thajska a Srí Lanky z osmdesátek
Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který se řídil úplně jiným tempem. Německý fotograf Walter Rudolph zachytil Srí Lanku a Thajsko v 80. letech, než se staly...
Přešli jsme Oravskou Maguru. Čekali jsme medvědy, našli neznámé kouty Slovenska
Zarostlé pěšinky v rozsáhlých lesích, báječné vyhlídky na Oravu i Malou Fatru – a hlavně majestátní klid. Takové dojmy přinesly tři dny na Oravské Maguře, zapomenutém pohoří na severu Slovenska....