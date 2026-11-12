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Nejen Sagrada Família. Gaudí zanechal stopy i daleko za hranicemi Barcelony

Johana Hocková
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Při vyslovení jména Antoni Gaudí si většina lidí vybaví především Barcelonu.... Jedním z mála Gaudího děl mimo Katalánsko je Casa El Capricho v přímořském... Gaudí tehdy teprve začínal svou kariéru a na stavbě jsou tak patrné jeho rané... Slunečnice tu však nejsou jen dekorací. Gaudí dům navrhl s ohledem na pohyb... Další Gaudího stopu lze najít na Mallorce v monumentální katedrále Panny Marie,... Na začátku 20. století totiž pověřil biskup Pere Joan Campins Gaudího úpravou... Gaudí navíc při rekonstrukci pracoval nejen s uspořádáním prostoru, ale také se... V severošpanělské Astorze stojí další překvapivé Gaudího dílo – biskupský palác... Gaudí však na paláci pracoval až do roku 1893, kdy biskup Grau zemřel. Po... Pouze několik desítek kilometrů od Astorgy vznikla také Casa de los Botines v... Pokud se přiblížíme k Barceloně, která je známá právě několika památkami od... Původně měla být pouze spodní částí mnohem většího kostela, jehož stavba začala...
Při vyslovení jména Antoni Gaudí si většina lidí vybaví především Barcelonu. Díla jednoho z nejslavnějších španělských architektů jsou však rozeseta i po dalších částech země – od Kantábrie přes provincii León až po Mallorcu. Gaudí, který se narodil v roce 1852, se proslavil osobitým stylem inspirovaným mimo jiné přírodou, katalánským modernismem i evropskou secesí.

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