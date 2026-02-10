Zdolal nejvyšší horu Antarktidy i jižní pól. Výkaly si nesete, letí do Chile, líčí Čech

Premium

Fotogalerie 60

Ostravák Petr Górecki zdolal nejvyšší horu Antarktidy i Jižní pól. | foto: Petr Górecki

Miroslava Sloupová
Ostravák Petr Górecki procestoval už 189 nezávislých území světa včetně Antarktidy. Tam během jedné výpravy zdolal nejvyšší horu kontinentu a následně došel pěšky na jižní pól. Čekaly ho mráz, vítr, osmdesátikilové saně, minimum spánku i nutnost postarat se o ostatní členy výpravy. „Dojít na jižní pól je těžší než vylézt na Everest,“ říká v rozhovoru pro iDNES Premium.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Vaše antarktická expedice měla dvě části – nejdřív Vinson Massif, potom jižní pól. Proč právě tato kombinace?
Byla to pro mě logická volba. Na Antarktidu se člověk nedostane jen tak, je to extrémně drahá a logisticky složitá výprava. Chtěl jsem příležitosti využít naplno. Mým cílem bylo zdolat nejvyšší horu kontinentu Vinson Massif a potom dojít pěšky na jižní pól. Zároveň to zapadalo do mého dlouhodobého cíle procestovat všechna nezávislá území světa a aspoň trochu je poznat, nejen si je odškrtnout.

Jednomu členovi výpravy zmrzly tváře. Když se dostal do tepla, maso v obličeji mu začalo bobtnat a rozpadat se.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Od jedničky po čtyřku. Zavzpomínejte na putování československými hospodami

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva...

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva restaurace a posezení u piva samozřejmostí v každém měsíci. Starší ročníky si jistě vybaví dělení restauračních zařízení...

Mluví se tu česky, ale Česko to není. Příběh zapomenuté vesnice v Rumunsku

Banát, historický region v Rumunsku, kde už více než 200 let žije česká...

V rumunských kopcích nad řekou Dunaj, daleko od hlavních cest, leží vesnice Svatá Helena s přibližně dvěma stovkami obyvatel, kteří na vás nepromluví jinak než česky. Obec založená v roce 1824 je...

Silnice svobody, migrace a amerického snu. Legendární Route 66 slaví sto let

Nejznámější silnice Ameriky - Route 66 slaví 100 let své existence. (11. ledna...

Letos je to přesně sto let od doby, kdy vznikla silnice Route 66 – jedna z prvních a také nejdelších cest, která spojuje východ a západ Spojených států. I dnes, kdy funguje už jen částečně, jde stále...

Hora, kterou nemáte vidět. Zapovězený Laojun je nejmystičtějším místem Číny

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta...

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta nejmystičtější hora na celé Zemi. Laojun, přezdívaná Slavná hora pod nebem, je místem, které většině zahraničních turistů...

Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky

Na Malou Babku chodí výletníků méně. Přesto tam také najdou vrcholovou knihu.

Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa,...

Zdolal nejvyšší horu Antarktidy i jižní pól. Výkaly si nesete, letí do Chile, líčí Čech

Premium
Ostravák Petr Górecki zdolal nejvyšší horu Antarktidy i Jižní pól.

Ostravák Petr Górecki procestoval už 189 nezávislých území světa včetně Antarktidy. Tam během jedné výpravy zdolal nejvyšší horu kontinentu a následně došel pěšky na jižní pól. Čekaly ho mráz, vítr,...

10. února 2026

Povinné volby i jiný přístup k migrantům. Co vše je u protinožců obráceně

Premium
Jak se australský přístup k přistěhovalcům liší od přístupu Evropské unie? Co...

Jak se australský přístup k přistěhovalcům liší od přístupu Evropské unie? Co plyne z toho, že je tu volební účast povinná, a v čem spočívá odkaz původních Austrálců neboli Aboridžinců, který britští...

9. února 2026

Šnorchlování se žraloky a čokoládové hory. Dejte zimě vale a objevte Filipíny

Filipíny mají páté nejdelší pobřeží na světě.

Kam se schovat před třeskutými mrazy? Filipínské ostrovy a město Cebu nabízejí ideální místo pro zimní dovolenou, kde si připomenete krásy letních měsíců. A navíc můžete zažít opravdové tropy bez...

9. února 2026  8:30

Akční dovolená v Krkonoších: Jak na správnou regeneraci, aby tělo nebolelo?

Ve spolupráci
Aquacentrum Vrchlabí

Krkonoše nejsou jen o výšlapech na hřebeny nebo sjíždění svahů. Pro sportovce i aktivní rodiny začíná ta nejdůležitější část dne ve chvíli, kdy zují pohorky nebo lyžáky. Tím, co rozhoduje, zda se...

9. února 2026

Od jedničky po čtyřku. Zavzpomínejte na putování československými hospodami

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva...

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva restaurace a posezení u piva samozřejmostí v každém měsíci. Starší ročníky si jistě vybaví dělení restauračních zařízení...

9. února 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Na nádraží úzkokolejky v Kamenici nad Lipou

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  8. 2. 16:54

Jak si užít vlastní apaluchu? Udělejte si jarní prázdniny v přírodě!

Ve spolupráci
Amenity Hotel & Resort Lipno

Naplánovat v zimně dovolenou od ubytování až po aktivity je pěkně tvrdý oříšek. Už jen skloubit představy mezi partnery je dost těžké, natož vyhovět bujné dětské fantazii. Kam jet v zimě na...

8. února 2026

Letadlem rovnou do obytňáku. Projeďte Španělsko dodávkou bez strastiplné cesty

Obliba cestování obytnými auty stále roste. Cestovatelé, kteří nemilují českou...

Obliba cestování obytnými auty stále roste. Cestovatelé, kteří nemilují českou zimu, si mohou pronajmout obytňák od českých firem nejen na jihu Španělska, ale také na Kanárských ostrovech. Jak se...

8. února 2026

Na co zírá mašinfíra: Z Čáslavi k bílým jelenům na úpatí Železných hor

Lokomotiva T478.1146 společnosti Retrolok ve stanici Třemošnice

Sto devadesátý druhý díl seriálu Na co zírá mašinfíra nás zavede na hranice Středočeského a Pardubického kraje. Vlakem společnosti Valenta Rail se vydáme na malebnou úvraťovou lokálku, která z...

8. února 2026

Děsivá krása polární záře. Nejdřív se rozsvítí nebe, pak zhasne naše civilizace

Unikátní polární záře byla k vidění i v České republice. (12. listopadu 2025)

Na konci ledna se na české obloze rozsvítila polární záře. Fascinující nebeský jev je běžný v severských krajích, ale u nás výjimečný – a právě proto vzbudil takovou pozornost. Fotografie planoucí...

7. února 2026  8:30

Hora, kterou nemáte vidět. Zapovězený Laojun je nejmystičtějším místem Číny

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta...

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta nejmystičtější hora na celé Zemi. Laojun, přezdívaná Slavná hora pod nebem, je místem, které většině zahraničních turistů...

7. února 2026

Na běžky k sousedům. Vyzkoušeli jsme nejkrásnější tratě za hranicemi

Polská strana Krkonoš se soustředí především do oblasti Jakuszyce u Szklarske...

Vyrazit na běžky za hranice nemusí znamenat dlouhé cestování ani složité plánování. V těsném sousedství České republiky leží řada dobře udržovaných běžkařských oblastí, které nabízejí kvalitní tratě,...

6. února 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.