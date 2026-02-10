Vaše antarktická expedice měla dvě části – nejdřív Vinson Massif, potom jižní pól. Proč právě tato kombinace?
Byla to pro mě logická volba. Na Antarktidu se člověk nedostane jen tak, je to extrémně drahá a logisticky složitá výprava. Chtěl jsem příležitosti využít naplno. Mým cílem bylo zdolat nejvyšší horu kontinentu Vinson Massif a potom dojít pěšky na jižní pól. Zároveň to zapadalo do mého dlouhodobého cíle procestovat všechna nezávislá území světa a aspoň trochu je poznat, nejen si je odškrtnout.
Jednomu členovi výpravy zmrzly tváře. Když se dostal do tepla, maso v obličeji mu začalo bobtnat a rozpadat se.