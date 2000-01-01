náhledy
Stará dobrá Anglie se nevydala tou samou cestou jako Francie nebo Itálie. Žádné oficiální sdružení těch „nejhezčích“ vesniček tu zatím nevzniklo. Asi to ani není zapotřebí, protože kamenné domky obrostlé břečťanem, křivolaké uličky, starobylé hospůdky a potoky zurčící pod malými můstky tu mají všude.
Autor: Saffron Blaze, Creative Commons
Castle Combe ve Wiltshire patří k nejpůvabnějším anglickým vesnicím. Vděčí za to dokonale zachovaným domkům z vápence, středověkému tržištnímu kříži a kamennému mostku přes říčku Bybrook. Někdejší centrum obchodu s vlnou si uchovalo téměř nedotčenou historickou podobu.
Autor: Saffron Blaze, Creative Commons
Největším pokladem vesnice Bibury je Arlington Row, malebná řada kamenných domků ze 14. století, původně postavených jako sklad vlny a později přestavěných na obydlí tkalců. Domky s prudkými střechami, obklopené zelení a loukami podél říčky Coln, patří k nejznámějším symbolům anglického venkova.
Autor: Profimedia.cz
Název sice malebně nezní, ale vesnička Lower Slaughter v kraji Gloucestershire působí jako zhmotněná představa venkovského idylického života: podél mělké říčky Eye se řadí kamenné domky, malé lávky a pečlivě udržované zahrady.
Autor: Saffron Blaze, Creative Commons
Zapomenutá časem, nikoliv však lidmi. Lacock je mimořádně zachovalá historická vesnice, jejíž uličky lemují hrázděné a kamenné domy pocházející převážně ze středověku a raného novověku. Sídlo proslavilo také natáčení scén z Harryho Pottera, Pýchy a předsudku a dalších historických filmů.
Autor: Bo&Ko, Creative Commons
Angličtině v českých popiscích obrazové galerie obvykle moc nefandíme, ale o Clovelly v Devonu se dá bez rozpaků říct, že je „lovely“. Tedy půvabné až rozkošné. Vesnice na pobřeží Bristolského zálivu je nepřístupná běžnému automobilovému provozu a dopravu nákladů tu kdysi obstarávaly oslí povozy.
Autor: Profimedia.cz
Jakoby v cornwallském Polperro neměli co jiného na práci, než vytvářet scenérie pro malebné pohlednice. Kamenné chalupy s břidlicovými střechami se tu shlukují kolem malého přístavu, chráněného před bouřlivým Atlantikem. To zdání klidu je klamné. Dřív byla ves doupětem pašeráků.
Autor: Ian Taylor, Creative Commons
Ano, je to až kýčovité. Historické sídlo Rye svým skanzenovým charakterem mezi nejkrásnější anglické vesnice bezpochyby patří. Okouzluje strmými dlážděnými uličkami, hrázděnými domy a středověkými hostinci. Jen přístav tu už mají spíš pro parádu. Zanesly ho totiž sedimenty.
Autor: Profimedia.cz
Staithes je rybářská vesnice sevřená mezi vysokými útesy yorkshirského pobřeží, kde se domky s červenými střechami vrství nad úzkými uličkami a malým přístavem. V mládí zde pracoval jako obchodnický učeň pozdější světově proslulý mořeplavec James Cook.
Autor: Andrew Bone, Creative Commons
Hawkshead leží uprostřed jezerní krajiny Lake District a jeho historické jádro tvoří spletitá síť úzkých uliček, bělostných domků, kamenných průchodů a tradičních hostinců. Vesnice je spojena s básníkem Williamem Wordsworthem, který navštěvoval zdejší gymnázium.
Autor: Christine Matthews, Creative Commons
Lavenham patří k nejlépe zachovaným středověkým sídlům Anglie. Proslulo množstvím barevných hrázděných domů, jejichž nakloněné trámy a nepravidelné fasády vytvářejí pohádkovou scenérii. Bohatství vesnice vyrostlo na výrobě a obchodu s vlněnými látkami, dnes je bohaté svou krásou.
Autor: Roger Jones, Creative Commons
Robin Hood’s Bay leží na prudkém svahu nad Severním mořem a její historickou část tvoří bludiště úzkých uliček, schodišť a rybářských domků natěsnaných tak, že by se mezi nimi ztratil i šerif z Nottinghamu. Návštěvníci míří za romantickou atmosférou a hledáním zkamenělin při odlivu.
Autor: Profimedia.cz
Nenápadná vesnička Broad Campden patří k nejklidnějším místům v jinak turisty obléhaných Cotswolds. Mezi zelenými zahradami a starými stromy se tu ukrývají kamenné chalupy s doškovými střechami. Poklidnou atmosféru jen podtrhuje historický kostel svatého Petra a Pavla.
Autor: Profimedia.cz
Alfriston je vesnice v údolí řeky Cuckmere, jejíž hlavní ulici lemují hrázděné domy a hostince, zasazené do krajiny národního parku South Downs. K největším památkám tu patří dům Clergy House, který se roku 1896 stal vůbec první budovou získanou do vlastnictví památkové organizace National Trust.
Autor: Profimedia.cz
Ne, hobiti tu nepřebývají. Ale většina starých domů ve vesnici Shere v hrabství Surrey vážně vypadá jako tolkienovská hospůdka U skákavého poníka. Je to téměř učebnicový obraz tradiční anglické vesnice, kde se kolem potoka Tillingbourne shlukují hrázděné domy, staré kamenné můstky a zahrady.
Autor: Profimedia.cz
Podle názvu by člověk ve Snowshill očekával bíle zasněžené stráně. Ty jsou ale v severní části Cotswolds spíše výjimkou a vesnička se připomíná spíše kamennými domky a nízkými zídkami, které vytvářejí harmonický celek obklopený zvlněnou zelenou krajinou.
Autor: Profimedia.cz
Muker je drobná vesnice ukrytá v horní části údolí Swaledale, v drsné krajině Yorkshire Dales. Za výjimečnou není považována jen sama vesnice, ale i okolní květnaté louky, které jsou dodnes obhospodařovány tradičním způsobem.
Autor: Profimedia.cz
Thornton-le-Dale patří k nejfotogeničtějším vesnicím Yorkshire, díky svým malebným chalupám s „huňatými“ doškovými střechami, pečlivě upraveným zahradám a potoku Thornton Beck, který protéká mezi historickými domky.
Autor: Christine Matthews, Creative Commons
Heptonstall stojí vysoko nad údolím Calder. A na rozdíl od uhlazených vesniček v Cotswolds vyniká syrovějším půvabem. Jeho mimořádnou atmosféru dotvářejí ruiny původního kostela svatého Tomáše Becketa, historické hřbitovy a výhledy do dramatické krajiny jižních Pennin.
Autor: Christopher Hilton, Creative Commons
A zpátky do Dorsetu. Přesněji řečeno do vesnice Cerne Abbas, která byla historicky spjata se zdejším benediktinským opatstvím. Proslulost jí ovšem přinesl hlavně „obr“, Cerne Abbas Giant, obrovská postava nahého muže vyrytá do křídového svahu.
Autor: Stephen McKay, Creative Commons
Stanton patří k nejlépe zachovaným vesnicím severních Cotswolds. Jeho uličky lemují domy ze zlatavého vápence, z nichž mnohé pocházejí ze 17. a 18. století. Vesnice leží pod svahem kopců Cotswold Edge. Díky absenci výraznější moderní zástavby si uchovala neobyčejně jednotný historický ráz.
Autor: Roger Davies, Creative Commons