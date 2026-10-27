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Jako z pohádky. Dvacet nejkrásnějších anglických vesnic, kde se zastavil čas

Radomír Dohnal
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Stará dobrá Anglie se nevydala tou samou cestou jako Francie nebo Itálie. Žádné... Castle Combe ve Wiltshire patří k nejpůvabnějším anglickým vesnicím. Vděčí za... Největším pokladem vesnice Bibury je Arlington Row, malebná řada kamenných... Název sice malebně nezní, ale vesnička Lower Slaughter v kraji Gloucestershire... Zapomenutá časem, nikoliv však lidmi. Lacock je mimořádně zachovalá historická... Angličtině v českých popiscích obrazové galerie obvykle moc nefandíme, ale o... Jakoby v cornwallském Polperro neměli co jiného na práci, než vytvářet scenérie... Ano, je to až kýčovité. Historické sídlo Rye svým skanzenovým charakterem mezi... Staithes je rybářská vesnice sevřená mezi vysokými útesy yorkshirského pobřeží,... Hawkshead leží uprostřed jezerní krajiny Lake District a jeho historické jádro... Lavenham patří k nejlépe zachovaným středověkým sídlům Anglie. Proslulo... Robin Hood’s Bay leží na prudkém svahu nad Severním mořem a její historickou...
Stará dobrá Anglie se nevydala tou samou cestou jako Francie nebo Itálie. Žádné oficiální sdružení těch „nejhezčích“ vesniček tu zatím nevzniklo. Asi to ani není zapotřebí, protože kamenné domky obrostlé břečťanem, křivolaké uličky, starobylé hospůdky a potoky zurčící pod malými můstky tu mají všude.

Zapomeňte na Paříž, skutečným pokladem Francie jsou malebné vesnice

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