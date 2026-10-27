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Zapomeňte na Paříž, skutečným pokladem Francie jsou malebné vesnice
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Zapomeňte na Paříž, skutečným pokladem Francie jsou malebné vesnice
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Co vlastně víte o říši, která po staletí určovala osudy střední Evropy? Dokázali byste se vyznat v jejích spletitých dějinách, podivuhodném zeměpisu a celém tom národnostním guláši? Připravili jsme...
Pamatujete si ještě státní vlajky ze školních lavic, nebo byste dnes spíš tipovali? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte státy světa podle jejich vlajek. Čekají vás známé symboly států i ty, které umějí...
Stará dobrá Anglie se nevydala tou samou cestou jako Francie nebo Itálie. Žádné oficiální sdružení těch „nejhezčích“ vesniček tu zatím nevzniklo. Asi to ani není zapotřebí, protože kamenné domky...
Jeskyně Melissani je součástí geoparku Kefalonie a Ithaky, který byl v roce 2022 zařazen do celosvětové sítě geoparků UNESCO. Její výjimečnost nespočívá pouze v geologii, ale také v atmosféře, na níž...
Horolezkyně Miroslava Jirková se bez kyslíkových lahví dostává do výšek, kde na jeden nádech ani nedokončíte větu. A místo techniky používá raději intuici. „O smrti časem vtipkujeme. Je to určitá...
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Podzimní prázdniny jsou za dveřmi a rodiče znovu řeší, kam s dětmi vyrazit, aby se nenudily. Co takhle prozkoumat tajemné podzemí Moravského krasu? Punkevní jeskyně nabízejí cestu až na dno propasti...
Stará dobrá Anglie se nevydala tou samou cestou jako Francie nebo Itálie. Žádné oficiální sdružení těch „nejhezčích“ vesniček tu zatím nevzniklo. Asi to ani není zapotřebí, protože kamenné domky...
Coby kontrolor výroby oblečení pro značky světového renomé se Rudolf Havlík poprvé před čtvrtstoletím ocitl v těch nejchudších vyloučených lokalitách Asie i Afriky. Některé extrémní zážitky ho dodnes...
V obchodě stojí pár korun a bezmyšlenkovitě ji sypeme do jídla. Avšak podobně jako víno si i ona může nést chuť místa, odkud pochází. Na ostrově Gozo s dlouhou rodinnou tradicí získávají sůl z moře...
Co vlastně víte o říši, která po staletí určovala osudy střední Evropy? Dokázali byste se vyznat v jejích spletitých dějinách, podivuhodném zeměpisu a celém tom národnostním guláši? Připravili jsme...
Když jsem poprvé přijela mezi indiány na prérie, kulturní šok nenastal, spíš jsem tam nějak splynula, vysvětluje antropoložka, cestovatelka a průvodkyně po Severní i Jižní Americe Veronika Valterová....
Jakmile teploty klesnou pod patnáct stupňů, vytahujeme ze skříní kabáty, pouštíme si Gilmorova děvčata a najednou máme neodolatelnou chuť na kávu, která chutná trochu jako dýňový koláč. Pumpkin spice...
Od naší zpravodajky v USA Pro návštěvu jedné z nejslavnějších budov světa jsem se rozhodla asi čtyřicet minut předem. O poznání větší plány s ní měli její stavitelé. Na vrcholu Empire State Building měly kdysi přistávat...
Horolezkyně Miroslava Jirková se bez kyslíkových lahví dostává do výšek, kde na jeden nádech ani nedokončíte větu. A místo techniky používá raději intuici. „O smrti časem vtipkujeme. Je to určitá...
Troubelice - Pískov, okres Olomouc
3 790 000 Kč
Kdysi se odtud lidé snažili dostat za každou cenu. Dnes si sem podávají rezervace. Z někdejších obávaných vězení, kde se žalářníkům platilo i za sundání těžkých okovů, anebo se čekalo na rozsudek či...
Víte, v jaké zemi tvoří většinu obyvatel indiáni? Kde používají lanovky jako hlavní veřejnou dopravu? Kde se ctí i jedí lamy? Kde muži jezdí do práce lanovkou a ženy v buřinkách nosí na zádech děti i...