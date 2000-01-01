náhledy
Na první pohled připomíná obyčejnou krajinu s loukami a stezkami. Teprve z výšky se ukáže, že kopce mají podobu obří ležící ženy. Northumberlandia na severu Anglie vznikla z 1,5 milionu tun zeminy a kamení vytěžených z nedalekého dolu. Měla přilákat turisty a proměnit zničenou krajinu v park. Dnes má ale nový problém: ničí ji ti, kteří si ji přišli prohlédnout.
Autor: Profimedia.cz
Northumberlandia, přezdívaná Lady of the North (Dáma severu), je obří pozemní socha lidské postavy nedaleko města Cramlington. Z výšky je její silueta nepřehlédnutelná – má hlavu, trup, prsa, nohy a odpočívá v krajině jako obří ležící postava.
Autor: Profimedia.cz
Socha měří přibližně 400 metrů na délku a v nejvyšším místě dosahuje 34 metrů. Rozkládá se v rozsáhlém veřejném parku, jehož cesty vedou přímo po těle obří ženy. Návštěvníci tak mohou vystoupat k jejím nejvyšším bodům a z míst, která z leteckého pohledu představují jednotlivé části těla, sledovat okolní krajinu Northumberlandu.
Autor: Profimedia.cz
Na vzniku Northumberlandie je ale nejzajímavější její původ. Celá postava byla vytvořena z 1,5 milionu tun zeminy, kamení a jílu vytěžených z nedalekého povrchového dolu Shotton. Materiál, který by jinak skončil jako součást těžebního odpadu, dostal díky projektu nový účel. Z vytěžené krajiny tak vznikla krajina nová.
Autor: Profimedia.cz
Návrh vytvořil americký krajinář a umělec Charles Jencks. S nápadem přišel už v roce 2004 a jeho cílem bylo proměnit část území spojeného s těžbou v nové veřejné místo. Na vybudování obří sochy padlo přibližně 2,5 milionu liber.
Autor: Profimedia.cz
Northumberlandia byla otevřena v roce 2012 a měla se stát významnou turistickou atrakcí regionu. Zpočátku sem mířily desítky tisíc lidí ročně, po pandemii se však návštěvnost výrazně zvýšila a park dnes navštěvuje kolem 110 tisíc lidí za rok.
Autor: Profimedia.cz
Právě popularita ale přinesla nový problém. Někteří návštěvníci opouštějí vyznačené stezky a vydávají se přímo přes travnaté svahy. Děti po nich sjíždějí jako po skluzavce a dospělí si zkracují cestu. Z toho důvodu se začaly tvořit nové cestičky, které ale narušují původní vzhled díla.
Autor: Profimedia.cz
Správci z Northumberland Wildlife Trust proto v posledních letech upozorňují na rostoucí erozi. Poškozená místa bude nutné opravovat a práce mohou podle nich trvat roky.
Autor: Profimedia.cz
Na pozemní soše přibývají také cedule, které mají návštěvníky přesvědčit, aby zůstávali na vyznačených stezkách. Krajním řešením je oplocení některých částí sochy.
Autor: Profimedia.cz
Obří žena, navršená z milionů tun zeminy, dnes už působí jako přirozená součást okolí. Jen její vyšlapané svahy připomínají, že i dílo, které má být součástí krajiny, potřebuje před lidmi chránit.
Autor: Profimedia.cz