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Výsledky voleb
Umbrijské Benátky bez gondol. V Rasiglia protéká voda mezi domy i pod nimi
Rasiglia v Umbrii dnes působí jako pohádkový kout Itálie, kam se jezdí hlavně za romantikou. Říčky a potůčky tu protékají mezi kamennými domy, pod můstky i uličkami. Jejich zurčení tu uslyšíte téměř...
Od antilop po masovou sovětskou výstavbu. UNESCO odhalilo nové unikáty světa
Největší migrace suchozemských savců, íránský hrad či slavné pláže z vylodění v Normandii jsou od letoška zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Co dalšího nově chrání prestižní značka, přináší...
Voda teplá jako nikdy dřív. Poradíme, kde si užít podzimní dovolenou u moře
Nižší ceny, méně lidí a stále příjemně teplá mořská voda. Kdo chce po konci letní sezony letos ještě vyrazit na pár dní k moři, není nutné se trmácet dlouhé tisíce kilometrů: stačí si chytře vybrat....
Španělé dali přednost přírodě před ziskem. Na souostroví Cíes to funguje
Počet turistů, kteří sem mohou připlout, je omezený. Stejně jako počet trajektů a míst k přespání. O povolení k návštěvě dokonce musíte žádat vládu Galicie. Z ekonomického hlediska to vypadá jako...
Jako za polárním kruhem. Brdy ukrývají německé letiště i bunkr z Obecné školy
Zveme vás na výlet do Brd, který míří na vrcholek Houpák, z něhož se otevírají jedny z nejlepších výhledů v tomto pohoří. Zdejší vřesoviště evokují skotské planiny a tvoří jedinečný ekosystém, který...
Fernet ochutnal třináctkrát silnější. Autor radí, kam za českými specialitami
Výletník, novinář a spisovatel Jakub Pokorný procestoval republiku křížem krážem. „Nedávno jsem si schválně vyhledal největší město v ČR, v němž jsem nikdy nebyl. Vyšel mi Chodov v Karlovarském...
Španělé dali přednost přírodě před ziskem. Na souostroví Cíes to funguje
Počet turistů, kteří sem mohou připlout, je omezený. Stejně jako počet trajektů a míst k přespání. O povolení k návštěvě dokonce musíte žádat vládu Galicie. Z ekonomického hlediska to vypadá jako...
Kam s dětmi na lyže? Na Klínovci si užijí malí i velcí a z Prahy to není daleko
Dovolená s dětmi v ČR může být plná zimních zážitků, a přitom nemusí znamenat složité cestování ani dlouhé hodiny v autě. Stačí vybrat místo, kde si své najdou malí začátečníci i zkušenější lyžaři....
Anglickou krajinu zdobí obří nahá žena. Postavili ji z odpadu po těžbě uhlí
Na první pohled připomíná obyčejnou krajinu s loukami a stezkami. Teprve z výšky se ukáže, že kopce mají podobu obří ležící ženy. Northumberlandia na severu Anglie vznikla z 1,5 milionu tun zeminy a...
Jako za polárním kruhem. Brdy ukrývají německé letiště i bunkr z Obecné školy
Zveme vás na výlet do Brd, který míří na vrcholek Houpák, z něhož se otevírají jedny z nejlepších výhledů v tomto pohoří. Zdejší vřesoviště evokují skotské planiny a tvoří jedinečný ekosystém, který...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Řeka, která hoří. Dháka chce vrátit život znečištěnému říčnímu kanálu
Plastové obaly, černé nánosy a hromady odpadků, které místy dokonce hoří. Starý kanál Buriganga v bangladéšské Dháce připomíná spíše otevřenou skládku než vodní tok. Úřady se nyní snaží zanesené...
Od antilop po masovou sovětskou výstavbu. UNESCO odhalilo nové unikáty světa
Největší migrace suchozemských savců, íránský hrad či slavné pláže z vylodění v Normandii jsou od letoška zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Co dalšího nově chrání prestižní značka, přináší...
Brooklynský most zná celý svět. Jeho příběh začal smrtí, zachránila ho žena
Od naší zpravodajky v USA Zvenku, nebo zevnitř? To je, oč tu běží. Slavný newyorský most je totiž velkolepý nejen svým vzhledem, ale také příběhem. Nestačí ho proto obdivovat z dálky. Nejlepší je vstoupit přímo na něj a vydat...
Vězni plánovali zabít esesáky i ukrajinské strážné. Treblinka byla továrnou na smrt
Respekt, úcta, pieta a poznání historie, to jsou hlavní atributy dark tourismu, který přivádí návštěvníky na místa spojená se smrtí. Jednou z hlavních destinací temné turistiky je Polsko, které během...
Pronájem komerčního prostoru 110 m2, ul. Obránců míru, Kopřivnice
Obránců míru, Kopřivnice, okres Nový Jičín
18 000 Kč/měsíc
Řeka v Gentu zezelenala. Sucho proměnilo historické kanály v zářivý koberec
Historické kanály v belgickém Gentu mají začátkem října neobvyklou barvu. Jejich hladinu pokryla souvislá vrstva jasně zeleného okřehku, drobných rostlin, které za příznivých podmínek dokážou během...
Čína má novou atrakci: továrny. Zájemců je tolik, že losují vstupenky
Čína se stává cílem nového typu cestovatelů. Místo historických památek, hor nebo gastronomie míří do továren na elektromobily, robotických hal či center umělé inteligence. Za možnost podívat se...