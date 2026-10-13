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Anglickou krajinu zdobí obří nahá žena. Postavili ji z odpadu po těžbě uhlí

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Na první pohled připomíná obyčejnou krajinu s loukami a stezkami. Teprve z... Northumberlandia, přezdívaná Lady of the North (Dáma severu), je obří pozemní... Socha měří přibližně 400 metrů na délku a v nejvyšším místě dosahuje 34 metrů.... Na vzniku Northumberlandie je ale nejzajímavější její původ. Celá postava byla... Návrh vytvořil americký krajinář a umělec Charles Jencks. S nápadem přišel už v... Northumberlandia byla otevřena v roce 2012 a měla se stát významnou turistickou... Právě popularita ale přinesla nový problém. Někteří návštěvníci opouštějí... Správci z Northumberland Wildlife Trust proto v posledních letech upozorňují na... Na pozemní soše přibývají také cedule, které mají návštěvníky přesvědčit, aby... Obří žena, navršená z milionů tun zeminy, dnes už působí jako přirozená součást...
Na první pohled připomíná obyčejnou krajinu s loukami a stezkami. Teprve z výšky se ukáže, že kopce mají podobu obří ležící ženy. Northumberlandia na severu Anglie vznikla z 1,5 milionu tun zeminy a kamení vytěžených z nedalekého dolu. Měla přilákat turisty a proměnit zničenou krajinu v park. Dnes má ale nový problém: ničí ji ti, kteří si ji přišli prohlédnout.

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