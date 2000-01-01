náhledy
Na kopci nad anglickým Abbotsbury stojí kaple svaté Kateřiny, která pamatuje středověké poutníky, mnichy i lodě plující podél pobřeží. Jako jedna z mála staveb přežila i vládu Jindřicha VIII. a jeho rozpuštění anglických klášterů. Dnes láká na pozoruhodnou historii i nádherný výhled na dorsetské pobřeží.
Autor: Profimedia.cz
Výhled je jedním z hlavních důvodů, proč sem dnes míří cestovatelé. Kaple se tyčí přibližně 80 metrů nad okolní krajinou a za dobrého počasí je odtud možné přehlédnout pobřeží od Portland Bill až směrem k Bridportu.
Autor: Profimedia.cz
Kaple byla pravděpodobně postavena ve druhé polovině 14. století, přestože přesný záznam o jejím vzniku se nedochoval. Její historie souvisí s nedalekým benediktinským klášterem Abbotsbury Abbey, jehož mniši ji využívali jako poutní místo a své útočiště.
Autor: Profimedia.cz
Izolovaná poloha na kopci nebyla náhodná. Mniši sem mohli během postního období odcházet z kláštera a věnovat se soukromé modlitbě a rozjímání. Zároveň ale kaple díky své poloze plnila i praktickou funkci. Byla výrazným bodem viditelným z moře a sloužila námořníkům jako orientační bod.
Autor: Profimedia.cz
Právě to jí možná pomohlo přežít jednu z nejdramatičtějších událostí anglických dějin. V 16. století za vlády Jindřicha VIII. došlo k rozpuštění anglických klášterů. Abbotsbury Abbey zaniklo a jeho hlavní budovy byly zničeny. Kaple svaté Kateřiny však zůstala stát.
Autor: Profimedia.cz
Jedním z důvodů mohla být právě její užitečnost pro námořníky. Na vrcholu schodišťové věžičky se později dokonce rozsvěcoval navigační oheň, který pomáhal lodím při orientaci.
Autor: Profimedia.cz
Kaple se během staletí dočkala několika oprav, mimo jiné v roce 1742 a znovu na konci 19. století. Přesto si uchovala pozoruhodně autentickou podobu. Dnes je chráněna jako památka nejvyššího stupně a společně s okolními pozůstatky historických polí a lomů patří mezi chráněné archeologické lokality.
Autor: Profimedia.cz
Jedním z nejzajímavějších detailů kaple je její konstrukce. Na první pohled může působit jako velká monumentální stavba, ve skutečnosti je ale poměrně malá. Dojem vytvářejí především vysoké zdi, mohutné opěráky a výrazné cimbuří.
Autor: Profimedia.cz
Stěny jsou silné přibližně 1,2 metru a celá stavba je zhotovena z místního zlatavého vápence. Robustní konstrukce měla odolat drsnému pobřežnímu počasí. Kamenná je dokonce i střecha a strop. Voda z ní odtéká otvory v parapetu mezi jednotlivými opěráky.
Autor: Profimedia.cz
S kaplí se pojí také pozoruhodná místní tradice. Svatá Kateřina Alexandrijská byla mimo jiné považována za patronku svobodných dívek. Mladé ženy z Abbotsbury proto podle místního zvyku chodívaly ke kapli a přály si zde budoucího ženicha. Přání bylo přitom překvapivě konkrétní: měl být hezký, bohatý, hodný – a hlavně měl přijít brzy. Tradice se udržela až do konce 19. století.
Autor: Profimedia.cz
Samotná kaple přitom působí v krajině téměř jako kulisa z historického filmu. Stojí osamoceně na kopci, obklopená starými terasami a stopami někdejšího hospodaření. Tyto terasy nejsou jen přirozeným tvarem kopce. Jde o pozůstatky středověkých polních systémů, kterým se místně říká Chapel Rings.
Autor: Profimedia.cz
Dnes je kaple v péči organizace English Heritage a během hlavní sezony bývá přístupná veřejnosti. Vstup je zdarma. Místní farnost zde také několikrát ročně pořádá bohoslužby a neformální setkání.
Autor: Profimedia.cz