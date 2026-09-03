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Kaple nad anglickým pobřežím. Přežila Jindřicha VIII. i rozpuštění klášterů

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Fotočlánek   8:30
Na kopci nad anglickým Abbotsbury stojí kaple svaté Kateřiny, která pamatuje... Výhled je jedním z hlavních důvodů, proč sem dnes míří cestovatelé. Kaple se... Kaple byla pravděpodobně postavena ve druhé polovině 14. století, přestože... Izolovaná poloha na kopci nebyla náhodná. Mniši sem mohli během postního období... Právě to jí možná pomohlo přežít jednu z nejdramatičtějších událostí anglických... Jedním z důvodů mohla být právě její užitečnost pro námořníky. Na vrcholu... Kaple se během staletí dočkala několika oprav, mimo jiné v roce 1742 a znovu na... Jedním z nejzajímavějších detailů kaple je její konstrukce. Na první pohled... Stěny jsou silné přibližně 1,2 metru a celá stavba je zhotovena z místního... S kaplí se pojí také pozoruhodná místní tradice. Svatá Kateřina Alexandrijská... Samotná kaple přitom působí v krajině téměř jako kulisa z historického filmu.... Dnes je kaple v péči organizace English Heritage a během hlavní sezony bývá...
Na kopci nad anglickým Abbotsbury stojí kaple svaté Kateřiny, která pamatuje středověké poutníky, mnichy i lodě plující podél pobřeží. Jako jedna z mála staveb přežila i vládu Jindřicha VIII. a jeho rozpuštění anglických klášterů. Dnes láká na pozoruhodnou historii i nádherný výhled na dorsetské pobřeží.

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