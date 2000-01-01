náhledy
Angkor Vat, největší náboženská památka světa zapsaná na seznamu UNESCO, je symbolem celé Kambodže. Monumentální komplex z 12. století dodnes ohromuje svou rozlohou, architekturou i duchovním významem. Není divu, že patří k nejnavštěvovanějším místům jihovýchodní Asie a že si jej jako začátek závodu vybrala i nová televizní soutěž Asia Express.
Siluety pěti věží se odrážejí na hladině vodního příkopu a vytvářejí ikonický obraz, který láká fotografy z celého světa. Na místo se proto vyplatí dorazit ještě za tmy.
Stavba vznikla ve 12. století jako hinduistický chrám zasvěcený bohu Višnuovi. Ke konci století byl postupně přeměněn na buddhistickou svatyni, kterou zůstává dodnes. Tento náboženský vývoj odráží proměny celé khmerské říše.
Celý chrám obklopuje téměř 190 metrů široký vodní příkop, který symbolizuje kosmický oceán. Voda měla podle hinduistické kosmologie očistnou i životodárnou funkci. Zároveň chránila komplex před postupující džunglí.
Angkor byl mezi 9. a 15. stoletím centrem mocné Khmerské říše a jedním z největších měst světa. Dochovalo se zde množství chrámů, nádrží i pozůstatků infrastruktury.
Satelitní snímky odhalily, že Angkor byl největším předindustriálním městem planety. Jeho celková rozloha dosahovala až 3 000 kilometrů čtverečních. Na svou dobu šlo o mimořádně propracovaný urbanistický celek.
Samotné jádro města měřilo přibližně 24 kilometrů na délku a osm kilometrů na šířku. Na něj navazovala další sídliště a zemědělské plochy. Celý systém byl napojen na důmyslnou síť vodních kanálů.
Z obytných částí města se dochovalo jen minimum. Běžné domy byly postaveny z méně trvanlivých materiálů, které podlehly tropickému klimatu. Dnes tak návštěvníci obdivují především kamenné chrámy.
Hlavní vstup představuje Západní gopura, monumentální brána dlouhá 240 metrů. Její rozměry podtrhují význam celého chrámu. Tudy vstupuje do komplexu většina návštěvníků dodnes.
Komplex leží v severozápadní části země, zhruba 230 kilometrů od hlavního města Phnom Penh. Cesta sem vede tropickou krajinou plnou rýžových polí a palem. Region je dnes turistickým centrem celé země.
Hlavní vstupní branou do oblasti je město Siem Reap, vzdálené jen několik kilometrů. Najdete zde hotely všech kategorií, restaurace i trhy. Právě odtud vyrážejí návštěvníci za úsvitu k chrámům, nejčastěji pomocí tuk tuků či dalších improvizovaných vozidel.
Angkor je od roku 1992 součástí světového dědictví UNESCO. Tento status pomohl ochraně i mezinárodní spolupráci při obnově památek. Péče o rozsáhlý areál je však stále náročná.
Chrám je vyobrazen na kambodžské státní vlajce i na národní měně. Symbolizuje národní identitu a historickou kontinuitu země. Pro místní obyvatele představuje zdroj hrdosti.
Výstavbu zahájil král Súrjavarman II., který si přál být v centrální svatyni pochován. Komplex měl zároveň demonstrovat moc a božský původ panovníka. Stavba tak měla nejen náboženský, ale i politický význam.
Celý areál měl představovat posvátnou horu Méru, mytický domov bohů. Stupňovitá architektura symbolizuje cestu k nebesům. Každá část chrámu má svůj kosmologický význam.
Do nejvyšších pater chrámu neměl přístup každý. Nejposvátnější místa byla vyhrazena kněžím a elitám. Architektura tak odrážela společenskou hierarchii tehdejší doby.
Stavba údajně zaměstnávala až 300 tisíc dělníků a šest tisíc slonů. Práce trvaly více než 30 let a komplex přesto nebyl zcela dokončen. Rozsah projektu nemá v regionu obdoby.
Chrám tvoří miliony pískovcových bloků o průměrné hmotnosti kolem 1,5 tuny. Celkový počet kamenů se odhaduje na šest až deset milionů. Přesnost jejich opracování dodnes budí obdiv.
Kámen byl těžen na hoře Phnom Kulen, vzdálené zhruba 50 kilometrů. Bloky se následně přepravovaly po řece na vorech. Logistika stavby byla na svou dobu mimořádně propracovaná.
Vedle pískovce byl používán také laterit, místní druh jílu. Ten sloužil především pro konstrukční a méně viditelné části staveb. Kombinace materiálů přispěla k pevnosti celého komplexu.
Vodní příkop pomohl chrám ochránit před postupující džunglí. Na rozdíl od jiných staveb byl jen částečně pohlcen vegetací. Díky tomu se dochoval v mimořádně dobrém stavu.
Kamenné obličeje hledí do všech světových stran. Návštěvníci zde mají pocit, že jsou neustále sledováni.
Stavby zdobí například lotosová poupata, symbol čistoty a duchovního probuzení, či reliéfy vyprávějící příběhy z hinduistických eposů.
Nedaleký chrám Ta Prohm proslavil film Tomb Raider s Angelinou Jolie v hlavní roli.
Kořeny obřích stromů prorůstají zdmi chrámu Ta Prohm a vytvářejí dramatickou scenérii. Místo působí téměř magicky.
Součástí komplexu je také chrám Bayon, který zaujme desítkami kamenných tváří s tajemným úsměvem. Každá z nich je vytesána do mohutných věží.
Bayon je bohatě zdobený buddhistický chrám vybudovaný na přelomu 12. a 13. století, jeden z nejslavnějších chrámů zachovaných z doby Khmérské říše.
Východ slunce nad věžemi Angkor Vat patří k nejsilnějším cestovatelským zážitkům regionu.
Jedinečný Angkor Vat v Kambodži je plný staveb a chrámů, takže na jeho prohlídku vám jeden den rozhodně stačit nebude.
Monumentální chrámový komplex Angkor Vat působí majestátně v každou denní dobu a bere dech i zkušeným cestovatelům. Návštěva Angkoru je zážitkem, na který se nezapomíná.
