|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Největší náboženská památka UNESCO. Angkor ohromil i v soutěži Asia Express
Sem jezdili i umělci. To nejlepší z italských vesniček, na které zapomněl čas
Hned v úvodu poprosíme o zdrženlivost. Do italského prestižního sdružení I Borghi più belli d’Italia, tedy Nejkrásnějších historických sídel v Itálii, je v současné době zařazeno více než 350...
Lež přímo před zraky turistů. Ostrovy Astronautů jsou jen líbivá kamufláž
Jsou uměle vytvořené a jediné svého druhu ve Spojených státech amerických. Ostrovy Astronautů, tyčící se z vody přímo naproti pobřeží kalifornského města Long Beach, mají dva úkoly. Tím prvním je...
Kálející hoch či hlavoun z korporátu. Bizarní sochy z celého světa děsí i matou
Prší vám štěstí na hlavu? Pozor na to. Proslaveného Čurajícího chlapečka z Bruselu už lidé tak nějak strávili, ale Dukatenmännchen z německého Goslar rozpaky vzbuzuje dodnes, a to už od roku 1484,...
Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...
Drsné i něžné zároveň. Vydali jsme se brdskými lesy na nejvyšší vrchol Tok
Tok je se svou výškou 865 metrů nejvyšším vrcholem Brd, Středočeského kraje i užšího vnitrozemí Čech. Zdolání střechy Brd není zadarmo, v zimě vám však bude odměnou klid a horský charakter krajiny...
Nejvíc adrenalinu, nejvíc rodinné. Last minute skiareály „na vlastní lyže“
Kam vyrazit na závěr letošní zimy s jistotou sněhu? Redaktor Magazínu Víkend DNES vybral několik alpských středisek v Rakousku i Itálii prověřených „na vlastní lyže“.
Největší náboženská památka UNESCO. Angkor ohromil i v soutěži Asia Express
Angkor Vat, největší náboženská památka světa zapsaná na seznamu UNESCO, je symbolem celé Kambodže. Monumentální komplex z 12. století dodnes ohromuje svou rozlohou, architekturou i duchovním...
Ramadán 2026: Kdy začal, co se nesmí a jak ho zvládnout na dovolené
Ramadán 2026 začal 17. února a potrvá do 18. března. Muslimové během něj drží půst od úsvitu do západu slunce. Co se nesmí podle pravidel islámu, jak dlouho trvá půst a jak se ramadán dotýká života v...
Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...
Z Přímořských Alp na Azurové pobřeží. Lepší destinaci na lyže už nehledejte
Jarní prázdniny jsou v plném proudu a valná většina Čechů míří na hory. Pokud chcete mít jistotu sněhu, ideální variantou jsou bezesporu Alpy. Výhodou těch francouzských je, že si navíc užijete i...
Skalním tunelem do údolí zamrzlých vodopádů. Tak kouzlí Riegrova stezka
Riegrova stezka patří k nejhezčím pěším trasám u nás. Její jedinečnost ale ještě víc vynikne v zimě, kdy ztichlou soutěsku Jizery pokryjí rampouchy a zamrzlé vodopády. Přibližně pět kilometrů dlouhý...
Na bruslích kolem kostelní věže vyrůstající z ledu. Vydejte se k Reschensee
Už vás nudí zamrzlá požární nádrž na návsi nebo rybník za vsí? Vyrazte k Reschensee, umělému jezeru známému též jako Lago di Resia. Tady můžete zažít něco, co vám budou všichni závidět a na co budete...
Lež přímo před zraky turistů. Ostrovy Astronautů jsou jen líbivá kamufláž
Jsou uměle vytvořené a jediné svého druhu ve Spojených státech amerických. Ostrovy Astronautů, tyčící se z vody přímo naproti pobřeží kalifornského města Long Beach, mají dva úkoly. Tím prvním je...
Draci mezi mrakodrapy. Ulicím Bangkoku za deště kralují obří varani
Proti setkání s divokými zvířaty lidé na dovolené většinou nic nemají. V safari, například. Ve městech ale v těsném kontaktu s potkany nebo nenechavými racky a holuby být spíš nechtějí. Tam už je...
Na co zírá mašinfíra: Po Staré Tišnovce Korunou Vysočiny do Žďáru nad Sázavou
Dnešní Mašinfíra nás proveze po Staré Tišnovce, romantické dráze na pomezí Vysočiny a jižní Moravy. Původní lokálka kdysi dokonce suplovala hlavní trať mezi Prahou a Brnem. Po výstavbě dvoukolejné...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Které destinace nově potáhnou v letošním roce? Ty evropské to nejsou
Evropa zůstává nejnavštěvovanějším regionem světa, její obliba ale zdaleka neroste tak rychle jako u jiných zemí. Největšími skokany jsou nově destinace mimo tradiční turistické cíle jako Etiopie...