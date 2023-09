Babí léto, jak má být. Andalusie vás uhrane plážemi, historií i jídlem

Co je dobré vědět Délka přímého letu z Prahy do Sevilly je 3 hodiny 15 minut, do Málagy doletíte za 3 a půl hodiny.

V Andalusii žije asi 8,5 milionu lidí. Největší město, Sevilla, má kolem 700 tisíc obyvatel.

Po Andalusii lze cestovat autobusem i vlakem. Jízdenky v autobuse se kupují přímo u šoféra. Mezi středisky na pobřeží Costa del Sol jezdí příměstský vlak.

Vedle Granady či Sevilly se mimořádnými památkami chlubí i historické město Córdoba. Jeho dávnou slávu připomínají nejstarší mešita v Evropě Mezquita a pozůstatky palácového města Medina Azahara starého přes tisíc let.

Na území andaluských provincií Granada a Alméria se rozkládá nejvyšší pohoří Pyrenejského poloostrova Sierra Nevada. Stejnojmenný národní park je s rozlohou 860 kilometrů čtverečních největší ve Španělsku. Na jižních svazích pohoří se nachází několik malebných bělostných vesniček.

Přírodní památkou zapsanou i na seznam UNESCO je další národní park, Donana. Tvoří ho především bažiny, ale i mělké zátoky či písečné duny. Do parku, ve kterém žije i vzácný rys iberský, se pořádají vyjížďky v terénních autech.

Mezi nejatraktivnější výletní cíle v Andalusii patří městečko Ronda, ležící na dvou skalních masivech oddělených hlubokou roklí. Soutěsku nad řekou Guadalevín překlenuje most Puente Nuevo budovaný přes 40 let a dokončený roku 1793.