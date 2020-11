Tajemný nazar. Amulet s ochrannou sílou dostávají i jezdci formule 1

Bylo letní ráno a slunce nezvykle pálilo, zvuk vln narážejících do lodí v přístavu se nesl až do kavárny. Centrum přímořského městečka se probouzelo do nového dne.

Onur zrovna přinesl čerstvě uvařený turecký čaj, přičemž z ničeho nic se ozvalo jemné prasknutí. Můj turecký kamarád se zděsil, „Allahım, (bože můj) co si teď počnu?!“ pronesl. Na jeho modrém amuletu nad vstupními dveřmi se objevila silná rýha. Onur ihned vzal a podle starých pověr své prasklé oko vyhodil.

Netrvalo ovšem ani hodinu a nad dveřmi visel zcela nový nazar, který mu darovala před léty jeho matka pro štěstí. Co ale znamená samotné prasknutí? Přinese snad kavárně nebo Onurovi neštěstí?

Nazar boncuğu nebo také zkráceně nazar je amulet ve tvaru modrobílého oka, který najdeme zejména v podobě skleněného korálku. Hlavní úkolem tohoto talismanu je ochrana majitele před uhranutím, zlým pohledem, či jinou negativní energií. Význam slov nazar boncuğu nalézáme v arabštině a v turečtině. Nazar znamená zrak či pohled, boncuğu zase pochází z tureckého slovíčka boncuk, což je korálek.

Z důvodu čím dál větší obliby cestování, se toto modré oko stává více populárnější a mnoho z nás si právě tento amulet přiváží z cest. Nazar můžeme najít hlavně v Turecku, na Balkáně, v dálném Iránu, Libanonu nebo například v Afghánistánu.

Právě v těchto zemích lidé věří, že pokud na vás někdo vrhne tzv. „zlé závistivé oko“, bude vás následně pronásledovat neštěstí. Pokud vám někdo závidí majetek, přijdete o něj, pokud závidí vaší krásu, budete zoškliveni. Právě těmto zlým pohledům může zabránit pouze tento amulet, který po celou dobu vstřebává tyto negativní energie.

Modré oko

Historie tohoto oka sahá až do dob starého Egypta, kdy měl tento symbol ve společnosti velmi důležité místo. Ať už se jednalo o Horovo oko, či jiné amulety z různých materiálů, nazar neztrácel nikdy na své oblíbenosti.

Amulet nazar boncugu

Lidé od pradávna věřili v moc symbolů a amuletů a právě modré oko dodávalo nositelům pocit bezpečí nebo pocit ochrany před veškerou zlou energií.

Dnes můžete při cestě do Turecka obdivovat výrobu nazaru v oblasti Izmiru, kdy se tyto amulety vyrábějí tradiční ruční výrobou ze skla v městečku Nazar Köy. Při procházce můžete na tento symbol narazit na každém rohu. Lidé ho dávají nad vstupní dveře domů nebo ho můžete najít ve formě klíčenky, šperku nebo jako přívěsek v autě.

Tajemná moc modrého oka

Zatímco všude ve světě při narození dítěte chrání maminky své děti červenou nití, v Turecku se připíná novým členům rodiny malý korálek ve tvaru modrého oka.

Modrá barva hraje obecně velmi důležitou roli při ochraně. Nejen Turci věří, že právě tato barva také dokáže ochránit před zlou energií. Dalším důležitým faktem je to, že nazar musí být darován z lásky. Turci ho darují těm, u kterých by mohla být vzbuzena závist. Jak ale poznají, že amulet je plný zlé energie?

Amulet nazar boncugu

Zřídkakdy se stává, že modré oko praskne bez příčiny. K prasknutí dochází tehdy, kdy se zlá energie „potká“ se sílou nazaru. V tomto případě se musí vlastník svého amuletu co nejdříve zbavit, jelikož oko začne svou nastřádanou negativní energii vracet zpět na svět.

Kde takový amulet sehnat? Při putování Blízkým východem na nazar natrefíte kdekoliv. Ceny se pohybují od jednoho eura až po stovky eur a vše závisí na propracování, materiálu a zdobení tohoto modrého oka. Sehnat se dá i v naších krajích, kde nazar prodávají specializované obchody, které dovážejí své orientální zboží z Turecka či arabských zemí.

Tak až vám při další cestě Blízkým východem někdo daruje malé modré očko, noste ho u sebe. Třeba vás ochrání před zlým pohledem.