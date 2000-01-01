Amsterdam je nádherné město, s uvolněnou atmosférou. Právě to sem láká miliony turistů z celého světa. Je jich tolik, že se v nich místní dávno ztratili. A spolu s nimi z ulic vymizelo to, co činilo nizozemskou metropoli lákavou. Krásy jsou tu pořád, ale skryté pod nánosem turistických pastí.
Amsterdam stále patří mezi nejbezpečnější metropole v celé Evropě. To ale neznamená, že byste se na Amsterdam Centraal, stanici hlavního nádraží, nemohli snadno dostat do problémů. Okolí majestátní haly je totiž plné šejdířů nejrůznějšího ražení.
K neznámým a zdánlivě přátelským lidem, kteří se k vám s širokým úsměvem hrnou, aby vám pomohli s kufrem, se zkrátka vyplatí zachovávat zdravou nedůvěru na všech nádražích světa, Amsterdam nevyjímaje.
Místní podvodnickou specialitou jsou nepraví policisté, kteří chtějí pátrat po falešných bankovkách, ideálně rovnou ve vaší peněžence. Policisté na fotce z letošního srpna jsou ale docela praví.
Okolí Amsterdam Centraal vám kromě nejrůznějších nabízečů a pomahačů umí předvést i směnárny se silně nevýhodným kurzem; sehrané čety kapsářů; chudáky, kterým chybí poslední pětieuro na vlak domů; němé žadatele o příspěvek na charitu nebo sběrače podpisů pod pochybné petice.
Pokud jste bez úhony přežili na hlavním nádraží v Praze, dá se odtušit, že vás Amsterdam Centraal asi nezaskočí. Jen pozor, místo bezdomovců vám tu společnost budou dělat milí lidé, až nezvykle ochotni pomáhat.
Tak jako u jiných měst i v Amsterdamu platí, že si musíte umět vybrat správný termín k návštěvě. Například dne 27. dubna, na „oranžový“ Koningsdag - Den krále, tu není k hnutí. A během srpnové Gay Pride to není o mnoho lepší.
Určitě není tím jediným důvodem, proč se to Amsterdamu vydáváte. Ale pokud necestujete s dětmi, nejspíš na vašem itineráři prohlídka Red Light District, Čtvrti červených luceren, chybět nebude. Připravte se na tlačenici a rozčarování. Není to zase tak velký zážitek.
Znalci podotýkají, že ceny se v amsterdamské Čtvrti červených luceren pohybují přibližně na trojnásobku cen, které byste za sexuální služby utratili v nějakém jiném nizozemském městě. Za dvacetiminutovku tu prý utratíte v přepočtu tři tisíce korun.
Vydělávat se dá na všem. Na prohlídku Čtvrti červených luceren se můžete vydat i s placeným průvodcem, který vám představí život zdejších prostitutek takříkajíc z druhé strany okenního skla.
Pozor, ve Čtvrti červených luceren platí přísný zákaz focení. Jak podotýkají místní lidskoprávní aktivisté: „Mnoho z těch žen za okny tam nestojí proto, že by tam nutně chtěly být.“
I když se radnice Amsterdamu snaží o to, aby měla prostituce legální oporu a podléhala přísným regulacím, nelichotivý byznys, obchod s lidmi, tu nicméně pořád funguje. Svou návštěvou Červené čtvrti tak vlastně nepřímo přispíváte k tomu, že dáváte tomu podivnému byznysu oficiální tvář.
Hlavní třída Damrak je až nechvalně proslulá svými předraženými krámky, které se téměř výhradně zaměřují na turisty. Autentického je tu toho skutečně jen pramálo, ať už za výlohami obchodů anebo v kuchyních zdejších restaurací. Podniky s tím nejhorším hodnocením zpravidla najdete tady.
Obyvatelé Amsterdamu se na třídě Damrak raději příliš nezdržují, jen tudy nevšímavě projíždí na kolech. Nejsou zvědaví na to, jak si provozovatelé podniků – kteří zpravidla nemají s Nizozemskem mnoho společného – podávají naivní turisty.
Damrak je hlavní dopravní tepna ve městě, spojnice mezi nádražím a náměstím. Probíhá tu jedna je dvou tramvajových tras, po které jezdí linky s čísly 4, 14 a 24. Ovšem nad rámec toho, že tudy musíte projít, vám nejspíš nikdo tuto ulici k návštěvě nedoporučí.
Damrak je jedním velkým skanzenem špatných služeb, nepříjemné obsluhy, nekvalitního a předraženého pití a ještě horšího jídla. Viděno očima místních obyvatel, jsou tu jen atrakce, které předvádí cizinci, aby z dalších cizinců tahali peníze.
Damrak se hodí navštívit, pokud se chcete podívat na Královský palác, který někdy bývá i otevřený veřejnosti. Najdete tu také Národní památník, věnovaný padlým druhé světové války.
Red Light District dojmy z Amsterdamu nevylepšuje. Je až příliš komerční, a v jejím okolí se nachází asi ty nejhorší cukrárny, pekárny a kavárny z celého města. Přeslazené lahůdky tu ve výlohách čekají na své zákazníky často ještě déle, než dámy, kterým k práci svítí červené lucerny.
Canal District je krásná čtvrť, ale je to také místo, kde se nenajíte levně. S každou porcí tu totiž připlácíte za výhled. Zato v bočních uličkách už se štěstím narazíte na příjemné restaurace, kde vám z ceny na účtence nezaskočí.
Leidseplein je plný honosných barů a restaurací. Ale většina z nich je nadprůměrně drahá a nenabízí přitom nic až tak zajímavého nebo gastronomicky pozoruhodného, aby to výdaje navíc ospravedlnilo.
Rembrandtplein je další oblíbené místo, lemované mnoha na pohled luxusními restauracemi. Zdejší kuchaři ovšem neplánují útočit na vaše chuťové buňky, ale jen na vaši peněženku.
Časům, kdy vstupné do funkčního zázemí pivovaru Heineken činilo jedno euro, a na konci prohlídky vás čekala neomezená konzumace piva, už dávno odzvonilo.
Heineken Experience stále žije z pověsti „muzea, kde se můžete zdarma opít“. Dnes je to skutečně jen mýtus pravdě vzdálený, a pokud nejste skalní fandové piva této značky, je lepší se muzeu vyhnout.
Osm eur, tedy necelé dvě stovky, za vstupné do Muzea erotiky? Pokud chcete, můžete. Ale výpravu do Muzea sexu, které je jen o euro dražší, pak už můžete s klidem vynechat. Obsahem jsou obě téměř zaměnitelné.
Vystavené předměty v Muzeu sexu zahrnují fotografie, kresby, sochy a další artefakty, stejně jako filmy a nástroje, které se všechny vztahují k tématu sexu.
Zatímco vystavené předměty v Muzeu erotiky zahrnují fotografie, kresby, sochy a další artefakty, stejně jako filmy a nástroje, které se všechny vztahují k tématu sexu.
Atrakce jako Amsterdam Dungeon můžete s přehledem vynechat. O historii morových nákaz a dalších temných kapitolách historie města se jinde dozvíte víc, než v tomhle rádoby strašidelném domě. Podobně nevalné je to v Muzeu konopí a Muzeu hašiše, či v Muzeu středověké tortury. Jsou to jen turistické pasti.
Při procházce Amsterdamem uvidíte spoustu obchodů se suvenýry. Většina prodává předměty jako jsou magnety, trička a dřeváky. Většina těchto vysoce řemeslných produktů pracovitých rukou ale pochází z Číny.
I když si Praha pořád stojí v objemu turistického kýče – prapodivných suvenýrů – pořád hodně vysoko, Amsterdam už nad ní vede. Pokud vycestujete tramvají mimo centrum, do méně turisty zasažených čtvrtí, najdete často mnohem autentičtější a stylovější suvenýry, než předměty, které je lepší snad ani nekupovat.
Je otázkou, jestli vám pobyt v Amsterdamu bude připomínat větrný mlýn z papundeklu anebo plastová květina tulipánu. Vybrat si to, co pro vás má skutečnou hodnotu, musíte sami.
Projížďka po kanálech je hodně zajímavým zážitkem. Město uvidíte z docela jiné perspektivy. Jen si pohlídejte, kolik za tuhle atrakci zaplatíte.
Na cedulích a v letácích dedikovaná cena za plavbu lodí po kanálech může představovat jen sumu za cestu v jednom směru. Zpáteční může klidně vyjít jednou tak draze.
Z vody můžete vidět krásné domy u kanálů a poznat něco z bohaté historie Amsterdamu. Bohužel plavby mohou zahrnovat poslech nahraného a docela nudného komentáře, přehrávaného z reproduktorů.
Nejsou pastí v pravém slova smyslu, ale neměla by vás zaskočit jejich hlučnost. Na hostelech v Amsterdamu se dveře netrhnou a až do rána to tu bývá divoké.
Když uslyšíte zvonek, je to obvykle kolo. To proto, že nejdete po chodníku, ale v pruhu pro cyklisty. A to místní skutečně rádi nemají. Stejně jako turisty, kteří si vypůjčí kola, a pak s nimi pomalou jízdou blokují provoz.
Odhazování odpadků nebo močení na veřejnosti – ať už někde u zdi nebo do kanálů – tu oceňují skutečně mastnými pokutami. To proto, že na podobné výstřelky neukázněných turistů tu místní už opravdu zvědaví nejsou. Ročně sem zavítá okolo dvaceti milionů výletníků a většina se sem jede vyřádit.
Amsterdam provoněný vůni marihuany vytváří v našich představách dojem jakési evropské Jamajky. Myslete ale na to, že zdejší klima je silně ovlivněné blízkostí moře. Nejspíš tu bude chladno a taky deštivo.
Chcete poznávat Amsterdam víc jako místní obyvatelé? Pokuste se tedy vynechat Damrak, De Dam, Rokin, Kalverstraat, Damstraat, Nieuwendijk, Nieuwezijds Voorburgwal, Leidseplein, Leidsestraat, Rembrandtplein a vše kolem Čtvrti červených luceren ze svého itineráře.
Keukenhof určitě není nehezkou zahradou. Jen je její krása krapet přeceněná, i v Česku často najdete hezčí. Láká-li vás něco poklidnějšího, zavítat můžete do rezidenční čtvrti De Pijp a jejího poklidného parku Sarphatipark. Klidnější umí být i čtvrť Jordaan.
Kultura cofee shopů je pro Amsterdam typická až jedinečná. Ovšem většina těchto podniků dnes cílí především na turisty. Proto mají vyšší ceny a nabízí zboží nižší kvality. Sem si místní radost kupovat nechodí.
Amsterdam se dá snadno projít pěšky. Pokud potřebujete veřejnou dopravu, stačí si koupit jízdenku na tramvaj nebo autobus u průvodčího. Karta I Amsterdam City Card nabízí volný vstup do většiny muzeí, ale nezahrnuje Dům Anny Frankové a Rijksmuseum, dvě nejnavštěvovanější lokace.
Amsterdam City Card, kterou na čtyřiadvacet hodin pořídíte za pětašedesát eur (1 625 Kč), se vám vyplatí jen tehdy, pokud plánujete navštívit alespoň tři muzea a absolvovat plavbu po kanálech během jednoho dne. Jinak na ni budete doplácet.
Sýrové „muzeum“ a Tulipánové „muzeum“? Těmi uvozovkami pouze zdůrazňujeme, že se ve skutečnosti jedná pouze o velké obchody maskující se jako muzea. Lákají turisty s nadějí na prodej, spíše než aby poskytovaly skutečný muzejní zážitek.
Pozor také na obchody se sýry. Ne proto, že venku před krámky mají vystavené plastové atrapy. Ale proto, že většina z těch „zralých dvouletých“ bochníků uvnitř není stará déle než tři měsíce. Jsou předražené a navíc vám nerozbalené déle než dva měsíce nevydrží.
Zaplatit v přepočtu šest stovek korun za to, že si dáte dva až tři drinky ve stísněném prostoru s teplotou pod bodem mrazu? Senzace různých ledových barů se nevyplatí, a vašemu zdraví také neprospěje. V létě jsou v Amsterdamu pouliční Ice Bary na každém kroku.
Květinový trh v Amsterdamu není nic, z čeho byste mohli být skutečně nadšení. Nejedná se o „typický místní trh“, jak se píše v průvodcích. Tady Nizozemci nenakupují. Je to hříčka udržovaná uměle pro turisty.
Nabídka květin je tu omezená, nejsou příliš čerstvé a nejsou levné. Kromě toho jsou tu k dostání jen další kýčovité suvenýry spolu s květináči, semeny a zahradnickými potřebami.
Amsterdamská radnice v roce 2022 nechala otestovat cibulky tulipánů, které byly k dostání na amsterdamském květinovém trhu. A zjistili, že více než 90 procent z nich bylo velmi starých a po zasazení nikdy nevyrostly.
