Jak přežít Amsterdam. Vyhněte se turistickým pastem a nejděte s davem

Radomír Dohnal
Amsterdam je nádherné město, s uvolněnou atmosférou. Právě ta sem láká miliony turistů z celého světa. Jenže je jich tolik, že se v nich místní dávno ztratili. A spolu s nimi z ulic vymizelo to, co činilo nizozemskou metropoli lákavou. Krásy jsou tu samozřejmě pořád, ale skryté pod nánosem turistických pastí. Poradíme vám, jak se těmto fintám na turisty vyhnout.
Amsterdam je nádherné město, s uvolněnou atmosférou. Právě to sem láká miliony... Amsterdam stále patří mezi nejbezpečnější metropole v celé Evropě. To ale... K neznámým a zdánlivě přátelským lidem, kteří se k vám s širokým úsměvem hrnou,... Místní podvodnickou specialitou jsou nepraví policisté, kteří chtějí pátrat po... Okolí Amsterdam Centraal vám kromě nejrůznějších nabízečů a pomahačů umí... Pokud jste bez úhony přežili na hlavním nádraží v Praze, dá se odtušit, že vás... Tak jako u jiných měst i v Amsterdamu platí, že si musíte umět vybrat správný... Určitě není tím jediným důvodem, proč se to Amsterdamu vydáváte. Ale pokud... Znalci podotýkají, že ceny se v amsterdamské Čtvrti červených luceren pohybují... Vydělávat se dá na všem. Na prohlídku Čtvrti červených luceren se můžete vydat... Pozor, ve Čtvrti červených luceren platí přísný zákaz focení. Jak podotýkají... I když se radnice Amsterdamu snaží o to, aby měla prostituce legální oporu a...

