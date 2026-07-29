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Už je to jen divadlo pro turisty. Cestovatel o přežití v džungli i byznysu s ayahuaskou

Silvie Jurečková
  15:00

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Vypravil se na peruánsko-brazilskou hranici, aby v nehostinné amazonské džungli u řeky Javari navštívil domorodý kmen Matsés. A aby zjistil, jestli tito lidé, odříznuti od civilizace, stále žijí tradičním způsobem života. Cestovatel a tvůrce dokumentárních filmů Miroslav Haluza (51) strávil mezi indiány mnoho dní, chodil s nimi na lov, jedl stejnou stravu a sdílel jejich život. | foto: Jaromír Šmíd

Vypravil se na peruánsko-brazilskou hranici, aby v nehostinné amazonské džungli u řeky Javari navštívil domorodý kmen Matsés. A aby zjistil, jestli tito lidé odříznutí od civilizace stále žijí tradičním způsobem života. Cestovatel a tvůrce dokumentárních filmů Miroslav Haluza o tom, jak strávil mezi indiány mnoho dní, chodil s nimi na lov, jedl stejnou stravu a sdílel jejich život.

Co se vám jako první vybaví, když se řekne Javari?
Hlavně močály, jimiž jsme se tam několik dní brodili. Byli jsme tam v době, kdy byl prales kompletně zaplavený. Řeky se rozlijí, hranice mezi nimi a lesem zmizí a všechno se spojí v jeden obrovský vodní svět. Když už se nedalo pokračovat na kánoi, museli jsme se několik dní brodit vodou a bažinami, někdy i po pás. Byli jsme pořád totálně mokří.

Kde jste v té vodě nocovali?
Jsou tam vyvýšená místa, kde se dá přespat. Indiáni mají dokonce v některých oblastech jednoduché přístřešky, protože tam chodí lovit a dobře vědí, kam až voda dosáhne. Tam je možné si postavit stan. Bez místního průvodce bychom ale nic takového nenašli, nezkušený člověk vůbec nemá šanci pralesem projít. Ani s nejlepší GPS. Prales vás během chvíle úplně pohltí, velmi těžko se drží směr. I samotní domorodci se někdy ztratí. Když jdete džunglí s parťákem a on se vzdálí na dvacet metrů, za chvíli ho nevidíte ani neslyšíte. Cesty tam často vůbec nejsou, musíte si je prosekávat mačetou. Stačí pár minut nepozornosti... A nevíte, kde jste. A začnete chodit v kruhu. Přesně jako ve filmu Ztracen v džungli (životopisný film o přežití z roku 2017, založený na skutečném příběhu izraelského dobrodruha Yossiho Ghinsberga a jeho cesty do amazonského deštného pralesa v roce 1981, pozn. red.).

Všude byla krev a kolem jen bahno, špína a vlhko. V pralese navíc krev okamžitě přitahuje parazitický hmyz, který se snaží dostat do rány a naklást tam vajíčka.

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