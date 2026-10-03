Tentokrát volíme jako cíl každoročního prodlouženého víkendu v Alsasku, na který jsme pokaždé natěšeni týdny dopředu, městečko Obernai. A nelitujeme. Obernai, které najdete severně od Colmaru, by se klidně mohlo pokřtít hlavním městem jídla. Vždyť i náš hotelový pokoj nese kromě čísla také název svůdného zákusku.
Lahodné pokrmy na nás čekají už u hotelové snídaně – koho by po ránu kromě neošizené kávy nenakopla vůně čerstvých croissantů, buchtiček z lískového těsta s kousky čokolády či rozinkami nebo kynuté alsaské bábovky Gugelhupf? Oproti nudně pravidelným strojově vyráběným bábovkám alsaské gugelhupfy jakoby doslova žily. Každá bábovka se naklání jiným směrem, takže mám pocit, jako by ještě před chvilkou vesele poskakovaly po pultu a před našimi zraky ustrnuly každá v jiné pozici.