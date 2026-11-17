Na Aljašku jste poprvé odjel v roce 2002. Co jste si tehdy představoval, že vás tam čeká?
Vůbec nic. Já mám docela otevřenou mysl a nejsem člověk, který by všechno dopředu komplikovaně promýšlel. Prostě hurá, jedeme na Aljašku! Předpokládal jsem, že to tam bude drsné, ale vyrůstal jsem v Beskydech, opravdu v horách na samotě u slovenských hranic. Do nejbližší vesnice to bylo jedenáct kilometrů. Když jsem třeba na střední škole zůstal déle ve městě a nestihl autobus, musel jsem jít devět kilometrů pěšky. Takže mi spousta věcí na Aljašce nepřipadala nijak zvláštní.
Přijel jste tam ale především za prací. Jak vypadaly vaše začátky?
Začínal jsem ve fabrice na zpracování ryb. Kuchali jsme ryby, odřezávali hlavy, čistili je. Byla to mokrá, krvavá a monotónní práce. Dělali jsme šestnáct osmnáct hodin denně, někdy i čtyřiadvacet. Jednou jsme snad pracovali šestatřicet hodin. Tehdy jsem si říkal, že tohle přece nebudu dělat celý život!
Osmdesát až devadesát procent lososů se naloví během tří týdnů. Pracujete dvanáct hodin, dvě nebo tři hodiny spíte a zase pracujete.