Alexandrie byla založena Alexandrem Velikým a ozvěny řecké kultury se zde stále uchovávají. V parcích a na dalších místech lze kromě obligátních bohů s tvářemi sokolů či beranů vidět i na muslimskou zemi neobyčejně odhalené antické bohyně vystavující na odiv svá nahá těla.
Egyptská a řecko-římská kulturní tradice v Alexandrii nestály jen vedle sebe, ale vzájemně se prolínaly a vytvářely nové formy náboženského i uměleckého vyjádření. Snad nejpatrnější je to na pozůstatcích takzvaného Serapea, zasvěceného řecko-egyptskému bohu Serapidovi. Římský sloup se zde tyčí mezi egyptskými sfingami. Jde o unikátní obraz, paradoxně ještě umocněný okolními, ne příliš působivými oprýskanými činžáky.
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Sáčky létající vzduchem, datle i kolébka civilizace. Poznejte všechny tváře Egypta
Katakomby Kom aš-Šukáfa naopak nenarušují žádné současné prvky, kromě otravně všudypřítomných turistů, kteří mi k mému rozhořčení blokovali přístup k pořízení fotografie úchvatných náhrobních fresek s egyptskými bohy v římských uniformách. Lidé stojící za mnou, kteří čekali, až se svým mobilem laskavě vypadnu, si nejspíš nic podobného neříkali.
Archeologové a nepochybně i městské turistické oddělení stále doufají, že se jim v alexandrijském podzemí podaří narazit na legendární hrobku samotného Alexandra. Zatím se jim to však nepoštěstilo.
Smutné je také to, že už neexistuje slavná Alexandrijská knihovna. Na jejím místě ale vznikla moderní stavba s nepřehlédnutelným masivním diskem v popředí. Stejně tak se nezachoval ani jeden ze sedmi divů světa, maják na ostrově Faros. Jeho kameny však byly použity při stavbě pevnosti Káitbáj, z níž se otevírají příjemné výhledy na Středozemní moře i Alexandrii.
Sami obyvatelé Alexandrie rádi lelkují v krásných zahradách Montaza se stejnojmenným působivým zámkem kombinujícím osmanské a renesanční prvky. Pohled na odpočívající Egypťany ostře kontrastuje s věčně spěchající Káhirou a ukazuje jiný, uklidňující druh atmosféry, kterou Alexandrie oplývá.
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Mešity až k nebi, pulzující tržiště a doprava. Káhira není jen o pyramidách
Hned u zahrad lze sestoupit na pláž a zchladit se ve vlnách Středozemního moře, čehož jsme se zbytkem zájezdu společnosti Čedok samozřejmě využili. Poté jsme nasedli do golfových vozíků a jako bohaté panstvo se přesunuli na večeři do restaurace, z níž byl pěkný výhled na zdobený most přemosťující mořskou zátoku.
Někteří ještě po západu slunce vyrazili zakusit pulzující alexandrijský život. Zatímco nám se už kolem jedenácté klížily oči, Egypťané vypadali, že jejich večer teprve začíná.
Děti si ještě v jedenáct večer hrály na prolézačkách, zatímco ty méně šťastné pomáhaly rodičům prodávat pouliční jídlo. V jedné ulici radostně křičící mládence strašil muž v medvědím kostýmu.
Lenivou pohodu noční Alexandrie dokreslovaly všudypřítomné vodní dýmky, z nichž spokojeně potahovali ležérně usazení muži u nízkých stolků. V Alexandrii lidé nespěchají a pro vystresovaného a uhoněného Evropana může být takový obraz klidu přesně tím, co potřebuje, zvláště pokud předtím vypustil duši při prohlídce pyramid a rozsáhlých pokladů Velkého egyptského muzea.
Alexandrie: Tipy na cestu