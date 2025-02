Trump je neokolonialista. Češi z Grónska varují před americkou devastací ostrova

Vysíláme 10:00

Manželé Jaroslav a Alena Klempířovi jsou polárníci, cestovatelé a spisovatelé, kteří už desítky let udržují pevný vztah ke Grónsku. Tento obrovský a drsný ostrov považují za svou druhou vlast. V Rozstřelu hovořili o tom, co by pro Grónsko znamenalo, kdyby se stalo součástí USA, jak navrhuje prezident Donald Trump.