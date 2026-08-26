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Tyrkysové moře, antické město i divoké hory. Objevte nejkrásnější tvář Albánie

  8:30
Stále více turistů míří rok co rok do Albánie. A není divu. Tato země vítá cestovatele s otevřenou náručí. Dáte při návštěvě přednost plážím, horám nebo historii? Najdete zde od každého něco.

Do země se třemi miliony obyvatel se nejrychleji a nejpohodlněji dostanete přímým letem z Prahy do hlavního města Tirany, který trvá přibližně dvě hodiny. Pokud preferujete vlastní tempo, oblíbenou alternativou je cesta autem, která zabere 15 až 20 hodin.

Srdcem Tirany je Skanderbegovo náměstí, které je neustále plné lidí. Podobně pulsující je ostatně celá metropole. Když už v ní budete, nesmíte opomenout zastavit se u místní budovy připomínající aztéckou pyramidu.

Půvabně chaotická Tirana. Proč vynechat pláže a ztratit se v albánské metropoli

Byla postavena jako muzeum věnované diktátoru Enveru Hodžovi a po jeho smrti se uvažovalo o jejím zbourání. Nakonec budova prošla rekonstrukcí a zajít si dovnitř můžete třeba na dobrou kávu.

Za pozornost v hlavním městě stojí i mešita Namazgah, která je největší v Albánii a jedna z největších na Balkáně. Nejedná se však ale o budovu s historickou hodnotou, protože veřejnosti byla zpřístupněna až v roce 2024. Podívat se můžete i dovnitř. Pokud nebudete mít vhodné oblečení, přímo u vchodu si můžete bezplatně zapůjčit šátky nebo splývavé pláště.

A co ještě by nemělo uniknout vaší pozornosti? Určitě tržnice Nový bazar, kde seženete všechno – od suvenýrů pro nejbližší až po oblečení a šperky místní výroby.

Moře jako na Maledivách

Přibližně pětadvacet kilometrů od metropole se nachází další krásné město Kruja. Patří mezi nejvýznamnější turistická města Albánie.

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Největším tahákem je zde místní hrad, který se tyčí na skále a je z něj nádherný výhled do okolí a za jasného počasí až na Jaderské moře. Uvnitř najdete dvě muzea, bektašijskou svatyni a hodinovou věž.

Za návštěvu pak stojí mys Rodon. Kromě krajiny podobné jižní Anglii je tu možnost koupání v moři, které patří mezi nejčistší ve střední Albánii.

Za vyloženě odpočinkovou dovolenou vyrazte do letoviska Ksamil, které je přezdíváno evropské Maledivy. A ne náhodou! Vyznačuje se totiž tyrkysovou vodou a písečnými plážemi.

Nedaleko se nachází antické městečko Butrint, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, kde si budete připadat jako v jiném světě.

Nejtajemnější země Evropy. V Albánii přežívají vtipné pověry i krevní msta

I přes krásy přímořských městeček láká stále víc turistů sever Albánie – hornatý kraj v okolí města Puka. Vyznačuje se vysokou nadmořskou výškou, obklopený je rozsáhlými borovými lesy a panuje zde chladnější horské klima. V posledních letech zde bylo postaveno i mnoho hotelů, proto nebudete mít problém s ubytováním.

Pokud toužíte po nevšedním zážitku, vyhledejte některou z místních agrofarem, které jsou zde na vzestupu. Ochutnat určitě musíte i vyhlášené řemeslné pivo Birra Puka.

Albánské hlavní město Tirana rozhodně stojí za vidění.
Skanderbegovo náměstí v Tiraně. (15. září 2017)
Noční život v Tiraně. (12. července 2025)
Tržnice Nový bazar v Tiraně. (15. září 2017)
24 fotografií

Jedním z největších albánských turistických pokladů jsou bezesporu Prokleté hory. Jejich název hovoří za vše. Rozkládají se na pomezí Albánie, Černé Hory a Kosova a patří k nejdivočejším pohořím Evropy. Čekají vás zde ostré vápencové štíty, hluboká údolí, ledovcová jezera, horské pastviny i tradiční kamenné vesnice.

Nabízejí několik turistických stezek rozdělených podle náročnosti, některé jsou ale vhodné zdolat jen s průvodcem.

Albánie: Tipy na cestování

  • Albánie není zemí s vyhraněným náboženstvím, proto se nemusíte obávat restrikcí ohledně oblečení nebo podobných zákazů. Jen do kostelů a mešit musíte mít zakrytá ramena a kolena.
  • Půjčení auta je v Albánii jen pro skutečně zdatné řidiče. Místní jezdí velmi chaoticky. Raději proto využijte hromadnou dopravu. Lístek na tiranskou MHD stojí 40 leků (deset korun) a kupuje se u průvodčího.
  • Co se týče gastronomie, vyzkoušejte tradiční tureckou kávu vařenou starým způsobem, lehké pečivo burek s jogurtovým nápojem dhallë nebo cokoli z albánské masité kuchyně.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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