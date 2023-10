No fumáre, no cigáre! Není to albánsky, ale rozkaz zní jasně. Zvlášť když ho pronáší kulatý albánský převozník s cigaretou (nezapálenou) v ruce. Mezitím se štosujeme na zadní venkovní palubě, kde si chceme vychutnat jízdu po průzračném moři z Korfu do Albánie, pro mnohé z přítomných nejtajemnější země Evropy.

Když vám Albánka řekne „neser“, neznamená to, že vám dává košem, ale že se uvidíte zítra. Když vám naopak řekne „jo“, znamená to „ne“.