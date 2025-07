Ještě před několika lety asi nikoho nenapadlo, že se bude jezdit do Albánie k moři stejně jako do Chorvatska nebo do Řecka. Byla to země spíš pro milovníky dobrodružství, nezávislé cestovatele a pro ty, kdo chtěli zažít Balkán v autentické podobě.

O nebezpečích albánských hor kolovaly celé legendy stejně jako o nedotčenosti zdejší přírody a moři i městech bez turistů. Málokdo tam byl a málokdo si tu zemi dovedl představit. Mnoho z nás se s tou záhadnou, nebezpečnou a nepřístupnou Albánií setkalo poprvé na stránkách oblíbené knihy Karla Maye Zemí Škipetarů, jež v češtině vyšla poprvé v roce 1900 a pak ještě několikrát.